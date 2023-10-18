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Премьер Франции провела часть закона без голосования депутатов - РИА Новости, 18.10.2023
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22:55 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/zakon-1903715774.html
Премьер Франции провела часть закона без голосования депутатов
Премьер Франции провела часть закона без голосования депутатов - РИА Новости, 18.10.2023
Премьер Франции провела часть закона без голосования депутатов
Премьер-министр Франции Элизабет Борн в 13-й раз применила статью 49.3 конституции, чтобы провести часть законопроекта о бюджете без голосования депутатов,... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T22:55
2023-10-18T22:55
в мире
франция
элизабет борн
возрождение
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ПАРИЖ, 18 окт – РИА Новости. Премьер-министр Франции Элизабет Борн в 13-й раз применила статью 49.3 конституции, чтобы провести часть законопроекта о бюджете без голосования депутатов, оппозиция выдвинула вотум недоверия кабмину. Национальное собрание, нижняя палата французского парламента, во вторник приступило к рассмотрению законопроекта о бюджете страны на 2024 год. В среду премьер-министр заявила, что голосования по части законопроекта, касающейся отчислений в государственный бюджет, не состоится. "Этот факт ясен: ни одна оппозиционная фракция не готова поддержать этот законопроект. Однако нашей стране нужен бюджет - ключ к государственной политике и ответ на вопросы, волнующие французов", - заявила она на заседании, транслировавшемся на сайте госоргана, отметив, что правительство "берет на себя ответственность" за текст законопроекта, применяя данную статью. Оппозиция сразу же заявила, что выдвинет вотум недоверия правительству. Петиции выдвинет фракция крайне правой партии "Национальное объединение" (RN) и левой партии "Непокорившаяся Франция" (LFI). "Борн в 13-й раз применила статью 49.3. Ни одной поправки не было рассмотрено по первой части бюджета. Сколько может продолжать существовать власть, которая правит против народа? В свете цензурирования дебатов и голосования мы цензурируем правительство!" – написала глава коалиции левых партий NUPES (Новый народный экологический и социальный союз) Матильда Пано в X. Президент-делегат группы RN Жан-Филипп Танги отметил, что действия Борн – "признание полного отсутствия уважения к парламенту", отметив, что группа проголосует в поддержку всех вотумов недоверия, выдвинутых и другими партиями. Премьер-министр Элизабет Борн, в отсутствие абсолютного большинства голосов в парламенте у президентской фракции "Возрождение", в прошлом году применяла "конституционное оружие" в виде статьи 49.3 11 раз. Она использовала его для проведения законопроекта о бюджете на прошлый год, а также для принятия непопулярной пенсионной реформы, повышающей пенсионный возраст с 62 до 64 лет.
https://ria.ru/20231017/konfuz-1903251045.html
https://ria.ru/20231016/filippo-1902966950.html
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в мире, франция, элизабет борн, возрождение
В мире, Франция, Элизабет Борн, Возрождение
Премьер Франции провела часть закона без голосования депутатов

Элизабет Борн провела часть закона о бюджете без голосования депутатов

© AP Photo / Ludovic MarinПремьер-министр Франции Элизабет Борн
Премьер-министр Франции Элизабет Борн - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AP Photo / Ludovic Marin
Премьер-министр Франции Элизабет Борн . Архивное фото
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ПАРИЖ, 18 окт – РИА Новости. Премьер-министр Франции Элизабет Борн в 13-й раз применила статью 49.3 конституции, чтобы провести часть законопроекта о бюджете без голосования депутатов, оппозиция выдвинула вотум недоверия кабмину.
Национальное собрание, нижняя палата французского парламента, во вторник приступило к рассмотрению законопроекта о бюджете страны на 2024 год. В среду премьер-министр заявила, что голосования по части законопроекта, касающейся отчислений в государственный бюджет, не состоится.
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«
"Этот факт ясен: ни одна оппозиционная фракция не готова поддержать этот законопроект. Однако нашей стране нужен бюджет - ключ к государственной политике и ответ на вопросы, волнующие французов", - заявила она на заседании, транслировавшемся на сайте госоргана, отметив, что правительство "берет на себя ответственность" за текст законопроекта, применяя данную статью.
Оппозиция сразу же заявила, что выдвинет вотум недоверия правительству. Петиции выдвинет фракция крайне правой партии "Национальное объединение" (RN) и левой партии "Непокорившаяся Франция" (LFI).
«
"Борн в 13-й раз применила статью 49.3. Ни одной поправки не было рассмотрено по первой части бюджета. Сколько может продолжать существовать власть, которая правит против народа? В свете цензурирования дебатов и голосования мы цензурируем правительство!" – написала глава коалиции левых партий NUPES (Новый народный экологический и социальный союз) Матильда Пано в X.
Президент-делегат группы RN Жан-Филипп Танги отметил, что действия Борн – "признание полного отсутствия уважения к парламенту", отметив, что группа проголосует в поддержку всех вотумов недоверия, выдвинутых и другими партиями.
Премьер-министр Элизабет Борн, в отсутствие абсолютного большинства голосов в парламенте у президентской фракции "Возрождение", в прошлом году применяла "конституционное оружие" в виде статьи 49.3 11 раз. Она использовала его для проведения законопроекта о бюджете на прошлый год, а также для принятия непопулярной пенсионной реформы, повышающей пенсионный возраст с 62 до 64 лет.
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