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Захарова вспомнила тезис Обамы на фоне эскалации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 18.10.2023
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03:50 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/zakharova-1903493881.html
Захарова вспомнила тезис Обамы на фоне эскалации на Ближнем Востоке
Захарова вспомнила тезис Обамы на фоне эскалации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 18.10.2023
Захарова вспомнила тезис Обамы на фоне эскалации на Ближнем Востоке
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что по Ближнему Востоку видно, насколько политика США сделала мир безопаснее. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T03:50
2023-10-18T03:50
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что по Ближнему Востоку видно, насколько политика США сделала мир безопаснее. "С ужасом слежу за новостями с Ближнего Востока и воспоминаю неоднократно озвученный Обамой тезис о том, что, благодаря американской политике, мир стал намного безопаснее. Теперь мы все видим, насколько", - написала она в Telegram. Баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля – что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад". В ряде стран вспыхнули крупные протесты и акции в поддержку Палестины, во многих городах они проходили у посольств и консульств Израиля и США. Иордания отменила саммит по ситуации в секторе Газа, который должен был пройти в среду в Аммане с участием лидеров США, Египта и Палестины. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал удар по больнице в секторе Газа военным преступлением. Финальную ответственность за него он возложил на США, которые "цинично зарабатывают на войнах в разных странах и на разных континентах" и "бездумно раздают колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК".
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сша, палестина, россия, мария захарова, в мире, дмитрий медведев, telegram, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США, Палестина, Россия, Мария Захарова, В мире, Дмитрий Медведев, Telegram, Исламский джихад, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Захарова вспомнила тезис Обамы на фоне эскалации на Ближнем Востоке

Захарова: по Ближнему Востоку видно, как политика США сделала мир безопаснее

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что по Ближнему Востоку видно, насколько политика США сделала мир безопаснее.
«
"С ужасом слежу за новостями с Ближнего Востока и воспоминаю неоднократно озвученный Обамой тезис о том, что, благодаря американской политике, мир стал намного безопаснее. Теперь мы все видим, насколько", - написала она в Telegram.
Баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля – что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".
В ряде стран вспыхнули крупные протесты и акции в поддержку Палестины, во многих городах они проходили у посольств и консульств Израиля и США. Иордания отменила саммит по ситуации в секторе Газа, который должен был пройти в среду в Аммане с участием лидеров США, Египта и Палестины.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал удар по больнице в секторе Газа военным преступлением. Финальную ответственность за него он возложил на США, которые "цинично зарабатывают на войнах в разных странах и на разных континентах" и "бездумно раздают колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова рассказала, к чему приведут действия США в Израиле
13 октября, 00:42
 
СШАПалестинаРоссияМария ЗахароваВ миреДмитрий МедведевTelegramИсламский джихадОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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