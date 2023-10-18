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В Сибири полицейские остановили авто с пьяным подростком за рулем - РИА Новости, 18.10.2023
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08:29 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/zaderzhanie-1903509456.html
В Сибири полицейские остановили авто с пьяным подростком за рулем
В Сибири полицейские остановили авто с пьяным подростком за рулем - РИА Новости, 18.10.2023
В Сибири полицейские остановили авто с пьяным подростком за рулем
Сотрудники Госавтоинспекции были вынуждены стрелять, чтобы остановить "убегавшую" машину на трассе под Минусинском на юге Красноярского края, за рулем, как... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T08:29
2023-10-18T08:29
происшествия
авто
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 18 окт - РИА Новости. Сотрудники Госавтоинспекции были вынуждены стрелять, чтобы остановить "убегавшую" машину на трассе под Минусинском на юге Красноярского края, за рулем, как оказалось, находился пьяный несовершеннолетний, сообщает краевой главк МВД. По данным ведомства, инцидент произошел в среду ночью. Автоинспекторы во время патрулирования на улице Магистральной заметили "наглухо" тонированную отечественную машину без регистрационных номеров и потребовали водителя остановиться, однако тот, проигнорировав указание, увеличил скорость, попытавшись скрыться. Со включенной сиреной патруль пустился в погоню за авто, которое пыталось выехать из города, постоянно нарушая правила движения и создавая аварийные ситуации. "На загородной дороге стражи правопорядка приняли решение о применении табельного оружия для остановки транспортного средства. После предупредительного выстрела вверх один из полицейских произвёл прицельные по колёсам. Машина остановилась. Водитель и пассажиры попытались скрыться с места происшествия. В результате полицейскими в отношении них в соответствии с законом "О полиции" для задержания были применены спецсредства", - говорится в сообщении. По данным главка, за рулем легковушки находился 17-летний юноша с внешними признаками опьянения. В качестве пассажиров - 16 и 18-летние приятели. "На место был вызван отец парня. Проведенное освидетельствование нарушителя подтвердило, что он нетрезв. Показания прибора составили 0,25 мг/л", - сказано в сообщении. В отношении нарушителя составлены административные материалы за управление транспортным средством в состоянии опьянения, не имеющим права управления, за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке, выезд на "встречку", тонировку. Кроме того, в отношении всех троих составлены протоколы за невыполнение законного требования сотрудника полиции.
https://ria.ru/20230711/ugon-1883569945.html
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происшествия, авто, красноярский край
Происшествия, Авто, Красноярский край
В Сибири полицейские остановили авто с пьяным подростком за рулем

В Сибири полицейским пришлось стрелять по авто с пьяным подростком за рулем

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 18 окт - РИА Новости. Сотрудники Госавтоинспекции были вынуждены стрелять, чтобы остановить "убегавшую" машину на трассе под Минусинском на юге Красноярского края, за рулем, как оказалось, находился пьяный несовершеннолетний, сообщает краевой главк МВД.
По данным ведомства, инцидент произошел в среду ночью. Автоинспекторы во время патрулирования на улице Магистральной заметили "наглухо" тонированную отечественную машину без регистрационных номеров и потребовали водителя остановиться, однако тот, проигнорировав указание, увеличил скорость, попытавшись скрыться. Со включенной сиреной патруль пустился в погоню за авто, которое пыталось выехать из города, постоянно нарушая правила движения и создавая аварийные ситуации.
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"На загородной дороге стражи правопорядка приняли решение о применении табельного оружия для остановки транспортного средства. После предупредительного выстрела вверх один из полицейских произвёл прицельные по колёсам. Машина остановилась. Водитель и пассажиры попытались скрыться с места происшествия. В результате полицейскими в отношении них в соответствии с законом "О полиции" для задержания были применены спецсредства", - говорится в сообщении.
По данным главка, за рулем легковушки находился 17-летний юноша с внешними признаками опьянения. В качестве пассажиров - 16 и 18-летние приятели.
"На место был вызван отец парня. Проведенное освидетельствование нарушителя подтвердило, что он нетрезв. Показания прибора составили 0,25 мг/л", - сказано в сообщении.
В отношении нарушителя составлены административные материалы за управление транспортным средством в состоянии опьянения, не имеющим права управления, за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке, выезд на "встречку", тонировку. Кроме того, в отношении всех троих составлены протоколы за невыполнение законного требования сотрудника полиции.
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