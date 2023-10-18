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В Якутии принят закон о налоговых преференциях для местных производителей - РИА Новости, 18.10.2023
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07:54 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/yakutiya-1903506402.html
В Якутии принят закон о налоговых преференциях для местных производителей
В Якутии принят закон о налоговых преференциях для местных производителей - РИА Новости, 18.10.2023
В Якутии принят закон о налоговых преференциях для местных производителей
В Якутии принят закон о налоговых преференциях для резидентов территорий местного производства, их освободят от уплаты региональных налогов, а ставки по единому РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T07:54
2023-10-18T07:54
экономика
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ЯКУТСК, 18 окт - РИА Новости. В Якутии принят закон о налоговых преференциях для резидентов территорий местного производства, их освободят от уплаты региональных налогов, а ставки по единому сельскохозяйственному налогу на первые 5 лет снизят до одного процента, сообщает пресс-служба государственного собрания (Ил Тумэн) по Республике Саха (Якутия). Депутаты регионального парламента в среду собрались на третье пленарное заседание. Среди рассматриваемых вопросов поправки в закон о налоговой политике в Якутии. "...18 октября 2023 года народные депутаты республики рассмотрели и приняли во втором чтении проект закона № 617-6 "О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) "О налоговой политике Республики Саха (Якутия)" в связи с принятием Закона Республики Саха (Якутия) "О территориях развития местного производства Республики Саха (Якутия)" по законодательной инициативе Главы Республики Саха (Якутия)", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что законопроектом предусмотрены льготы по региональным и местным налогам. "Ставки по единому сельскохозяйственному налогу на первые 5 лет предлагается снизить до одного процента, вместо существующих шести процентов. Резидент территории развития местного производства РС (Я) будет иметь право получать иные меры государственной поддержки..., предусмотрено освобождение от уплаты региональных налогов для организаций, осуществляющих деятельность по растениеводству и животноводству, охоте, рыболовству и рыбоводству, переработке и консервированию мяса, мясной пищевой продукции, рыбы, ракообразных и моллюсков, производству растительных и животных масел и жиров, молочной продукции, продуктов мукомольной и крупяной промышленности, готовых кормов для животных, выделке и крашению меха, ветеринарии", - пояснили в парламенте. Пониженные ставки по упрошенной системе налогообложения предусмотрены для предпринимателей и организаций в сфере сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства, рыбоводства, обрабатывающих производств, разработки компьютерного программного обеспечения, информационных технологий, а также в сфере туризма. Соглашение об осуществлении инвестиционной деятельности на территории развития местного производства Республики Саха (Якутия) заключается на срок до 10 лет.
https://ria.ru/20231017/yakutiya-1903228409.html
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экономика
Экономика
В Якутии принят закон о налоговых преференциях для местных производителей

В Якутии приняли закон о налоговых преференциях для местных производителей

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкПанорама города Якутска
Панорама города Якутска - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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ЯКУТСК, 18 окт - РИА Новости. В Якутии принят закон о налоговых преференциях для резидентов территорий местного производства, их освободят от уплаты региональных налогов, а ставки по единому сельскохозяйственному налогу на первые 5 лет снизят до одного процента, сообщает пресс-служба государственного собрания (Ил Тумэн) по Республике Саха (Якутия).
Депутаты регионального парламента в среду собрались на третье пленарное заседание. Среди рассматриваемых вопросов поправки в закон о налоговой политике в Якутии. "...18 октября 2023 года народные депутаты республики рассмотрели и приняли во втором чтении проект закона № 617-6 "О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) "О налоговой политике Республики Саха (Якутия)" в связи с принятием Закона Республики Саха (Якутия) "О территориях развития местного производства Республики Саха (Якутия)" по законодательной инициативе Главы Республики Саха (Якутия)", - рассказали в пресс-службе.
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Отмечается, что законопроектом предусмотрены льготы по региональным и местным налогам.
"Ставки по единому сельскохозяйственному налогу на первые 5 лет предлагается снизить до одного процента, вместо существующих шести процентов. Резидент территории развития местного производства РС (Я) будет иметь право получать иные меры государственной поддержки..., предусмотрено освобождение от уплаты региональных налогов для организаций, осуществляющих деятельность по растениеводству и животноводству, охоте, рыболовству и рыбоводству, переработке и консервированию мяса, мясной пищевой продукции, рыбы, ракообразных и моллюсков, производству растительных и животных масел и жиров, молочной продукции, продуктов мукомольной и крупяной промышленности, готовых кормов для животных, выделке и крашению меха, ветеринарии", - пояснили в парламенте.
Пониженные ставки по упрошенной системе налогообложения предусмотрены для предпринимателей и организаций в сфере сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства, рыбоводства, обрабатывающих производств, разработки компьютерного программного обеспечения, информационных технологий, а также в сфере туризма. Соглашение об осуществлении инвестиционной деятельности на территории развития местного производства Республики Саха (Якутия) заключается на срок до 10 лет.
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