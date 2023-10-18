https://ria.ru/20231018/vzaimodeystvie-1903505742.html

Китай и Россия углубляют политическое взаимодоверие, заявил Си Цзиньпин

Китай и Россия углубляют политическое взаимодоверие, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 18.10.2023

Китай и Россия углубляют политическое взаимодоверие, заявил Си Цзиньпин

Китай и Россия неуклонно углубляют политическое взаимодоверие и поддерживают тесное стратегическое взаимодействие, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T07:45

2023-10-18T07:45

2023-10-18T08:37

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россия

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владимир путин

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ПЕКИН, 18 окт – РИА Новости. Китай и Россия неуклонно углубляют политическое взаимодоверие и поддерживают тесное стратегическое взаимодействие, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин на двусторонних переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.Китайский лидер отметил, что в марте этого года по приглашению Путина посетил Россию с первым государственным визитом после переизбрания на третий срок на пост председателя КНР.Он добавил, что главы двух стран совместно наметили курс дальнейшего развития отношений России и Китая, а также "провели глубокий обмен мнениями по ряду важнейших международных и региональных проблем"."С удовлетворением отмечаю, что правительства, различные ведомства и регионы наших стран прилагают все усилия для реализации достигнутых мной и господином президентом договоренностей", - заявил Си Цзиньпин.Он подчеркнул, что "политическое взаимодоверие двух стран неуклонно углубляется, а стратегическое взаимодействие остается тесным и эффективным".Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта находился в России с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В ходе его визита в Москву, Россия и Китай договорились активизировать взаимодействие в условиях давления Запада, среди приоритетных направлений такого взаимодействия - увеличение торговли и инвестиций, обновление транспортно-логистической системы, кооперация в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, в высоких технологиях, в финансовой сфере.

https://ria.ru/20231018/putin-1903504342.html

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китай, россия, си цзиньпин, владимир путин, в мире