https://ria.ru/20231018/vzaimodeystvie-1903505742.html
Китай и Россия углубляют политическое взаимодоверие, заявил Си Цзиньпин
Китай и Россия углубляют политическое взаимодоверие, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 18.10.2023
Китай и Россия углубляют политическое взаимодоверие, заявил Си Цзиньпин
Китай и Россия неуклонно углубляют политическое взаимодоверие и поддерживают тесное стратегическое взаимодействие, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T07:45
2023-10-18T07:45
2023-10-18T08:37
китай
россия
си цзиньпин
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156091/60/1560916086_0:0:2926:1646_1920x0_80_0_0_3fc7c8afed1778a21a87ce96908f1a67.jpg
ПЕКИН, 18 окт – РИА Новости. Китай и Россия неуклонно углубляют политическое взаимодоверие и поддерживают тесное стратегическое взаимодействие, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин на двусторонних переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.Китайский лидер отметил, что в марте этого года по приглашению Путина посетил Россию с первым государственным визитом после переизбрания на третий срок на пост председателя КНР.Он добавил, что главы двух стран совместно наметили курс дальнейшего развития отношений России и Китая, а также "провели глубокий обмен мнениями по ряду важнейших международных и региональных проблем"."С удовлетворением отмечаю, что правительства, различные ведомства и регионы наших стран прилагают все усилия для реализации достигнутых мной и господином президентом договоренностей", - заявил Си Цзиньпин.Он подчеркнул, что "политическое взаимодоверие двух стран неуклонно углубляется, а стратегическое взаимодействие остается тесным и эффективным".Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта находился в России с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В ходе его визита в Москву, Россия и Китай договорились активизировать взаимодействие в условиях давления Запада, среди приоритетных направлений такого взаимодействия - увеличение торговли и инвестиций, обновление транспортно-логистической системы, кооперация в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, в высоких технологиях, в финансовой сфере.
https://ria.ru/20231018/putin-1903504342.html
https://ria.ru/20231018/spravedlivost-1903505255.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156091/60/1560916086_245:0:2619:1781_1920x0_80_0_0_fcf75407a67a952776abb2a83d3d9502.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, си цзиньпин, владимир путин, в мире
Китай, Россия, Си Цзиньпин, Владимир Путин, В мире
Китай и Россия углубляют политическое взаимодоверие, заявил Си Цзиньпин
Си Цзиньпин: Китай и Россия неуклонно углубляют политическое взаимодоверие
ПЕКИН, 18 окт – РИА Новости. Китай и Россия неуклонно углубляют политическое взаимодоверие и поддерживают тесное стратегическое взаимодействие, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин на двусторонних переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.
Китайский лидер отметил, что в марте этого года по приглашению Путина посетил Россию с первым государственным визитом после переизбрания на третий срок на пост председателя КНР.
Путин отметил востребованность тесной внешнеполитической координации с КНР
Он добавил, что главы двух стран совместно наметили курс дальнейшего развития отношений России и Китая, а также "провели глубокий обмен мнениями по ряду важнейших международных и региональных проблем".
"С удовлетворением отмечаю, что правительства, различные ведомства и регионы наших стран прилагают все усилия для реализации достигнутых мной и господином президентом договоренностей", - заявил Си Цзиньпин.
Он подчеркнул, что "политическое взаимодоверие двух стран неуклонно углубляется, а стратегическое взаимодействие остается тесным и эффективным".
Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта находился в России с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В ходе его визита в Москву, Россия и Китай договорились активизировать взаимодействие в условиях давления Запада, среди приоритетных направлений такого взаимодействия - увеличение торговли и инвестиций, обновление транспортно-логистической системы, кооперация в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, в высоких технологиях, в финансовой сфере.
КНР выразила готовность защищать с Россией международную справедливость