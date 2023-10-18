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Российские войска сорвали попытки ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра - РИА Новости, 18.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:14 18.10.2023 (обновлено: 19:51 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/vsu-1903687907.html
Российские войска сорвали попытки ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра
Российские войска сорвали попытки ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра - РИА Новости, 18.10.2023
Российские войска сорвали попытки ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра
Российские военные сорвали попытки ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T19:14
2023-10-18T19:51
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт — РИА Новости. Российские военные сорвали попытки ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Попытки противника закрепиться на левом берегу не принесли ему результата. Бойцы группировки войск "Днепр" наносят врагу тяжелое поражение, потери боевиков вооруженных формирований киевского режима очень велики", — написал он. В частности, в районе сел Подстепное и Пойма Херсонской области российские военные пресекли деятельность четырех диверсионно-разведывательных групп. "Их остатки запросили эвакуацию и под огнем отступают к Днепру вдоль Антоновского железнодорожного моста. Береговая линия и плавни усеяны телами украинских боевиков", — подчеркнул губернатор. О разгроме диверсантов ВСУ в районах Поймы и Подстепного сообщали днем в Минобороны. По информации военного ведомства, российские бойцы за сутки уничтожили на Херсонском направлении до 70 украинских боевиков и два автомобиля.Херсонская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, продолжают занимать ВСУ.
https://ria.ru/20231018/kiev-1903469830.html
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херсонская область , россия, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо
Российские войска сорвали попытки ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра

Сальдо: российские военные не дают ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСтрельба из гаубицы
Стрельба из гаубицы - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Стрельба из гаубицы. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт — РИА Новости. Российские военные сорвали попытки ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
«
"Попытки противника закрепиться на левом берегу не принесли ему результата. Бойцы группировки войск "Днепр" наносят врагу тяжелое поражение, потери боевиков вооруженных формирований киевского режима очень велики", — написал он.
В частности, в районе сел Подстепное и Пойма Херсонской области российские военные пресекли деятельность четырех диверсионно-разведывательных групп.
"Их остатки запросили эвакуацию и под огнем отступают к Днепру вдоль Антоновского железнодорожного моста. Береговая линия и плавни усеяны телами украинских боевиков", — подчеркнул губернатор.
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О разгроме диверсантов ВСУ в районах Поймы и Подстепного сообщали днем в Минобороны. По информации военного ведомства, российские бойцы за сутки уничтожили на Херсонском направлении до 70 украинских боевиков и два автомобиля.
Херсонская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, продолжают занимать ВСУ.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияВладимир Сальдо
 
 
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