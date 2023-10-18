https://ria.ru/20231018/vsu-1903687907.html

Российские войска сорвали попытки ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра

Российские войска сорвали попытки ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра - РИА Новости, 18.10.2023

Российские войска сорвали попытки ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра

Российские военные сорвали попытки ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T19:14

2023-10-18T19:14

2023-10-18T19:51

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт — РИА Новости. Российские военные сорвали попытки ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Попытки противника закрепиться на левом берегу не принесли ему результата. Бойцы группировки войск "Днепр" наносят врагу тяжелое поражение, потери боевиков вооруженных формирований киевского режима очень велики", — написал он. В частности, в районе сел Подстепное и Пойма Херсонской области российские военные пресекли деятельность четырех диверсионно-разведывательных групп. "Их остатки запросили эвакуацию и под огнем отступают к Днепру вдоль Антоновского железнодорожного моста. Береговая линия и плавни усеяны телами украинских боевиков", — подчеркнул губернатор. О разгроме диверсантов ВСУ в районах Поймы и Подстепного сообщали днем в Минобороны. По информации военного ведомства, российские бойцы за сутки уничтожили на Херсонском направлении до 70 украинских боевиков и два автомобиля.Херсонская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, продолжают занимать ВСУ.

https://ria.ru/20231018/kiev-1903469830.html

херсонская область

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херсонская область , россия, владимир сальдо