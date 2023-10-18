https://ria.ru/20231018/vsu-1903557548.html
Рогов сообщил об отражении семи атак ВСУ на Запорожской линии фронта
Рогов сообщил об отражении семи атак ВСУ на Запорожской линии фронта - РИА Новости, 18.10.2023
Рогов сообщил об отражении семи атак ВСУ на Запорожской линии фронта
Семь атак украинских войск отбиты на запорожской линии фронта за минувшие сутки, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T12:06
2023-10-18T12:06
2023-10-18T12:06
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безопасность
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владимир рогов
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вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Семь атак украинских войск отбиты на запорожской линии фронта за минувшие сутки, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Три атаки отбито в сторону Вербового и Новопрокоповки и одна – Копаней. Общее количество потерь противника исчисляется десятками, уничтожено не менее трёх единиц техники, включая танк. Еще три атаки было отбито в районе Старомайорского на времевском направлении", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, северо-западнее Приютного на времевском направлении выявлена и ликвидирована украинская ДРГ. Минобороны РФ накануне в сводке сообщало о четырех отбитых атаках у Вербового.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Рогов сообщил об отражении семи атак ВСУ на Запорожской линии фронта
Рогов: за сутки отбиты семь атак украинских войск на Запорожской линии фронта