https://ria.ru/20231018/vsu-1903557548.html

Рогов сообщил об отражении семи атак ВСУ на Запорожской линии фронта

Рогов сообщил об отражении семи атак ВСУ на Запорожской линии фронта - РИА Новости, 18.10.2023

Рогов сообщил об отражении семи атак ВСУ на Запорожской линии фронта

Семь атак украинских войск отбиты на запорожской линии фронта за минувшие сутки, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T12:06

2023-10-18T12:06

2023-10-18T12:06

специальная военная операция на украине

безопасность

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владимир рогов

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вооруженные силы украины

запорожская область

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Семь атак украинских войск отбиты на запорожской линии фронта за минувшие сутки, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Три атаки отбито в сторону Вербового и Новопрокоповки и одна – Копаней. Общее количество потерь противника исчисляется десятками, уничтожено не менее трёх единиц техники, включая танк. Еще три атаки было отбито в районе Старомайорского на времевском направлении", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, северо-западнее Приютного на времевском направлении выявлена и ликвидирована украинская ДРГ. Минобороны РФ накануне в сводке сообщало о четырех отбитых атаках у Вербового.

https://ria.ru/20231017/vsu-1903383344.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, владимир рогов, украина, вооруженные силы украины, запорожская область, ситуация в днр и лнр