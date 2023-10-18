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Рогов сообщил об отражении семи атак ВСУ на Запорожской линии фронта - РИА Новости, 18.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:06 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/vsu-1903557548.html
Рогов сообщил об отражении семи атак ВСУ на Запорожской линии фронта
Рогов сообщил об отражении семи атак ВСУ на Запорожской линии фронта - РИА Новости, 18.10.2023
Рогов сообщил об отражении семи атак ВСУ на Запорожской линии фронта
Семь атак украинских войск отбиты на запорожской линии фронта за минувшие сутки, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T12:06
2023-10-18T12:06
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир рогов
украина
вооруженные силы украины
запорожская область
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Семь атак украинских войск отбиты на запорожской линии фронта за минувшие сутки, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Три атаки отбито в сторону Вербового и Новопрокоповки и одна – Копаней. Общее количество потерь противника исчисляется десятками, уничтожено не менее трёх единиц техники, включая танк. Еще три атаки было отбито в районе Старомайорского на времевском направлении", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, северо-западнее Приютного на времевском направлении выявлена и ликвидирована украинская ДРГ. Минобороны РФ накануне в сводке сообщало о четырех отбитых атаках у Вербового.
https://ria.ru/20231017/vsu-1903383344.html
россия
украина
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безопасность, россия, владимир рогов, украина, вооруженные силы украины, запорожская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Рогов, Украина, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
Рогов сообщил об отражении семи атак ВСУ на Запорожской линии фронта

Рогов: за сутки отбиты семь атак украинских войск на Запорожской линии фронта

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Семь атак украинских войск отбиты на запорожской линии фронта за минувшие сутки, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Три атаки отбито в сторону Вербового и Новопрокоповки и одна – Копаней. Общее количество потерь противника исчисляется десятками, уничтожено не менее трёх единиц техники, включая танк. Еще три атаки было отбито в районе Старомайорского на времевском направлении", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, северо-западнее Приютного на времевском направлении выявлена и ликвидирована украинская ДРГ.
Минобороны РФ накануне в сводке сообщало о четырех отбитых атаках у Вербового.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Рогов сообщил о смене тактики ВСУ на Запорожском фронте
Вчера, 16:37
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВладимир РоговУкраинаВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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