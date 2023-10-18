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Власти Оренбуржья отметят знаком отличия волонтеров, помогающих бойцам - РИА Новости, 18.10.2023
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21:29 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/volontery-1903708357.html
Власти Оренбуржья отметят знаком отличия волонтеров, помогающих бойцам
Власти Оренбуржья отметят знаком отличия волонтеров, помогающих бойцам - РИА Новости, 18.10.2023
Власти Оренбуржья отметят знаком отличия волонтеров, помогающих бойцам
Неравнодушных жителей Оренбургской области, которые помогают с гуманитарной помощью спецоперации, будут награждать региональным знаком отличия, заявил... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T21:29
2023-10-18T21:29
надежные люди
общество
оренбургская область
денис паслер
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УФА, 18 окт - РИА Новости. Неравнодушных жителей Оренбургской области, которые помогают с гуманитарной помощью спецоперации, будут награждать региональным знаком отличия, заявил губернатор региона Денис Паслер. в своем Telegram-канале.&quot;В Оренбуржье появится региональный знак отличия &quot;За содействие специальной военной операции&quot;. Инициативу общественных организаций региона поддержали сегодня все фракции областного парламента&quot;, - написал Паслер.По его словам, такое единодушие политические силы области проявляют не впервые. "Есть много вопросов, тем, проблем, по которым ведутся большие дискуссии. Но с первого дня СВО ее задачи, исторические смыслы даже не обсуждаются. Мы все с нашим президентом и с нашими бойцами. Каждый на своем месте делает всё, чтобы цели специальной военной операции были достигнуты как можно скорее", - добавил губернатор. "Я не знаю ни одного жителя региона, который не участвовал бы в сборе гуманитарной помощи или воинской экипировки. Кто отстраненно наблюдает за происходящим. У нас тысячи волонтеров в тылу и добровольцев на фронте", - отметил Паслер. Новый знак отличия - не приз за участие в соревновании, не похвала или поощрение, пояснил губернатор Оренбургской области. "Это проявление нашей благодарности, символ уважения к оренбуржцам, которые вместе со всей страной поддерживают наших ребят на передовой. К тем, кто считает своим долгом, делом чести трудиться для победы", - сказал он, добавив, что в четверг на заседании правительства области примут новые меры региональной поддержки участников СВО и их семей.
https://ria.ru/20231011/orsk-1901952014.html
https://ria.ru/20230526/gumanitarka-1874332107.html
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общество, оренбургская область, денис паслер
Надежные люди, Общество, Оренбургская область, Денис Паслер
Власти Оренбуржья отметят знаком отличия волонтеров, помогающих бойцам

Жителей Оренбуржья, которые помогают участникам спецоперации, будут награждать

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне СВО
Военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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УФА, 18 окт - РИА Новости. Неравнодушных жителей Оренбургской области, которые помогают с гуманитарной помощью спецоперации, будут награждать региональным знаком отличия, заявил губернатор региона Денис Паслер. в своем Telegram-канале.
«

"В Оренбуржье появится региональный знак отличия "За содействие специальной военной операции". Инициативу общественных организаций региона поддержали сегодня все фракции областного парламента", - написал Паслер.

По его словам, такое единодушие политические силы области проявляют не впервые.
"Есть много вопросов, тем, проблем, по которым ведутся большие дискуссии. Но с первого дня СВО ее задачи, исторические смыслы даже не обсуждаются. Мы все с нашим президентом и с нашими бойцами. Каждый на своем месте делает всё, чтобы цели специальной военной операции были достигнуты как можно скорее", - добавил губернатор.
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«
"Я не знаю ни одного жителя региона, который не участвовал бы в сборе гуманитарной помощи или воинской экипировки. Кто отстраненно наблюдает за происходящим. У нас тысячи волонтеров в тылу и добровольцев на фронте", - отметил Паслер.
Новый знак отличия - не приз за участие в соревновании, не похвала или поощрение, пояснил губернатор Оренбургской области.
«
"Это проявление нашей благодарности, символ уважения к оренбуржцам, которые вместе со всей страной поддерживают наших ребят на передовой. К тем, кто считает своим долгом, делом чести трудиться для победы", - сказал он, добавив, что в четверг на заседании правительства области примут новые меры региональной поддержки участников СВО и их семей.
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Надежные людиОбществоОренбургская областьДенис Паслер
 
 
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