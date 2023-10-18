Власти Оренбуржья отметят знаком отличия волонтеров, помогающих бойцам
Жителей Оренбуржья, которые помогают участникам спецоперации, будут награждать
Военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
УФА, 18 окт - РИА Новости. Неравнодушных жителей Оренбургской области, которые помогают с гуманитарной помощью спецоперации, будут награждать региональным знаком отличия, заявил губернатор региона Денис Паслер. в своем Telegram-канале.
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"В Оренбуржье появится региональный знак отличия "За содействие специальной военной операции". Инициативу общественных организаций региона поддержали сегодня все фракции областного парламента", - написал Паслер.
По его словам, такое единодушие политические силы области проявляют не впервые.
"Есть много вопросов, тем, проблем, по которым ведутся большие дискуссии. Но с первого дня СВО ее задачи, исторические смыслы даже не обсуждаются. Мы все с нашим президентом и с нашими бойцами. Каждый на своем месте делает всё, чтобы цели специальной военной операции были достигнуты как можно скорее", - добавил губернатор.
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"Я не знаю ни одного жителя региона, который не участвовал бы в сборе гуманитарной помощи или воинской экипировки. Кто отстраненно наблюдает за происходящим. У нас тысячи волонтеров в тылу и добровольцев на фронте", - отметил Паслер.
Новый знак отличия - не приз за участие в соревновании, не похвала или поощрение, пояснил губернатор Оренбургской области.
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"Это проявление нашей благодарности, символ уважения к оренбуржцам, которые вместе со всей страной поддерживают наших ребят на передовой. К тем, кто считает своим долгом, делом чести трудиться для победы", - сказал он, добавив, что в четверг на заседании правительства области примут новые меры региональной поддержки участников СВО и их семей.