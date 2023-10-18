https://ria.ru/20231018/volontery-1903708357.html

Власти Оренбуржья отметят знаком отличия волонтеров, помогающих бойцам

Власти Оренбуржья отметят знаком отличия волонтеров, помогающих бойцам - РИА Новости, 18.10.2023

Власти Оренбуржья отметят знаком отличия волонтеров, помогающих бойцам

Неравнодушных жителей Оренбургской области, которые помогают с гуманитарной помощью спецоперации, будут награждать региональным знаком отличия, заявил... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T21:29

2023-10-18T21:29

2023-10-18T21:29

надежные люди

общество

оренбургская область

денис паслер

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УФА, 18 окт - РИА Новости. Неравнодушных жителей Оренбургской области, которые помогают с гуманитарной помощью спецоперации, будут награждать региональным знаком отличия, заявил губернатор региона Денис Паслер. в своем Telegram-канале."В Оренбуржье появится региональный знак отличия "За содействие специальной военной операции". Инициативу общественных организаций региона поддержали сегодня все фракции областного парламента", - написал Паслер.По его словам, такое единодушие политические силы области проявляют не впервые. "Есть много вопросов, тем, проблем, по которым ведутся большие дискуссии. Но с первого дня СВО ее задачи, исторические смыслы даже не обсуждаются. Мы все с нашим президентом и с нашими бойцами. Каждый на своем месте делает всё, чтобы цели специальной военной операции были достигнуты как можно скорее", - добавил губернатор. "Я не знаю ни одного жителя региона, который не участвовал бы в сборе гуманитарной помощи или воинской экипировки. Кто отстраненно наблюдает за происходящим. У нас тысячи волонтеров в тылу и добровольцев на фронте", - отметил Паслер. Новый знак отличия - не приз за участие в соревновании, не похвала или поощрение, пояснил губернатор Оренбургской области. "Это проявление нашей благодарности, символ уважения к оренбуржцам, которые вместе со всей страной поддерживают наших ребят на передовой. К тем, кто считает своим долгом, делом чести трудиться для победы", - сказал он, добавив, что в четверг на заседании правительства области примут новые меры региональной поддержки участников СВО и их семей.

https://ria.ru/20231011/orsk-1901952014.html

https://ria.ru/20230526/gumanitarka-1874332107.html

оренбургская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, оренбургская область, денис паслер