https://ria.ru/20231018/volodin-1903510159.html

Володин раскритиковал идею разрешить осужденным работать учителями

Володин раскритиковал идею разрешить осужденным работать учителями - РИА Новости, 18.10.2023

Володин раскритиковал идею разрешить осужденным работать учителями

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале назвал ошибочным законопроект с предложением разрешить отбывшим срок за умышленные тяжкие и особо... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T08:34

2023-10-18T08:34

2023-10-18T08:34

общество

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 18 окт- РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале назвал ошибочным законопроект с предложением разрешить отбывшим срок за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления работать учителями, воспитателями и тренерами. "Об ошибке, которую нельзя допустить… Обратил внимание, что активно обсуждается законопроект с предложением разрешить отбывшим срок заключения за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления работать учителями, воспитателями и тренерами… По общему мнению, эта инициатива приведёт к ошибкам, которые потом могут больно ударить по нашим детям", - написал Володин. Он также отметил, что проект в приоритетном порядке обсудили накануне перед началом пленарного заседания с членами Совета Государственной Думы. "Более чем уверен, так думает подавляющее большинство родителей - они готовы доверить своего ребенка только людям с безупречной репутацией", - сообщил спикер ГД. Володин также отметил, по мнению правового управления Думы, инициатива не согласуется со статьями 331 и 351 Трудового кодекса. "Надеюсь, авторы законопроекта отзовут свою инициативу и не будут доводить её до заседания Государственной Думы. Иначе её придётся отклонить", - сообщил он.

https://ria.ru/20231017/proekt-1903412461.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, вячеслав володин, госдума рф