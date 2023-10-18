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Володин раскритиковал идею разрешить осужденным работать учителями - РИА Новости, 18.10.2023
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08:34 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/volodin-1903510159.html
Володин раскритиковал идею разрешить осужденным работать учителями
Володин раскритиковал идею разрешить осужденным работать учителями - РИА Новости, 18.10.2023
Володин раскритиковал идею разрешить осужденным работать учителями
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале назвал ошибочным законопроект с предложением разрешить отбывшим срок за умышленные тяжкие и особо... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T08:34
2023-10-18T08:34
общество
вячеслав володин
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МОСКВА, 18 окт- РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале назвал ошибочным законопроект с предложением разрешить отбывшим срок за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления работать учителями, воспитателями и тренерами. "Об ошибке, которую нельзя допустить… Обратил внимание, что активно обсуждается законопроект с предложением разрешить отбывшим срок заключения за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления работать учителями, воспитателями и тренерами… По общему мнению, эта инициатива приведёт к ошибкам, которые потом могут больно ударить по нашим детям", - написал Володин. Он также отметил, что проект в приоритетном порядке обсудили накануне перед началом пленарного заседания с членами Совета Государственной Думы. "Более чем уверен, так думает подавляющее большинство родителей - они готовы доверить своего ребенка только людям с безупречной репутацией", - сообщил спикер ГД. Володин также отметил, по мнению правового управления Думы, инициатива не согласуется со статьями 331 и 351 Трудового кодекса. "Надеюсь, авторы законопроекта отзовут свою инициативу и не будут доводить её до заседания Государственной Думы. Иначе её придётся отклонить", - сообщил он.
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общество, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин раскритиковал идею разрешить осужденным работать учителями

Володин назвал идею разрешить бывшим осужденным работать учителями ошибкой

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт- РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале назвал ошибочным законопроект с предложением разрешить отбывшим срок за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления работать учителями, воспитателями и тренерами.
"Об ошибке, которую нельзя допустить… Обратил внимание, что активно обсуждается законопроект с предложением разрешить отбывшим срок заключения за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления работать учителями, воспитателями и тренерами… По общему мнению, эта инициатива приведёт к ошибкам, которые потом могут больно ударить по нашим детям", - написал Володин.
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Он также отметил, что проект в приоритетном порядке обсудили накануне перед началом пленарного заседания с членами Совета Государственной Думы.
"Более чем уверен, так думает подавляющее большинство родителей - они готовы доверить своего ребенка только людям с безупречной репутацией", - сообщил спикер ГД.
Володин также отметил, по мнению правового управления Думы, инициатива не согласуется со статьями 331 и 351 Трудового кодекса.
"Надеюсь, авторы законопроекта отзовут свою инициативу и не будут доводить её до заседания Государственной Думы. Иначе её придётся отклонить", - сообщил он.
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