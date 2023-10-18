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В Британии раскрыли, что случилось с Зеленским из-за Израиля
В Британии раскрыли, что случилось с Зеленским из-за Израиля - РИА Новости, 18.10.2023
В Британии раскрыли, что случилось с Зеленским из-за Израиля
Президент Украины Владимир Зеленский теряет внимание СМИ из-за войны в Израиле, что негативно скажется на получаемой им помощи, заявил Sky News вице-маршал ВВС... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T11:47
2023-10-18T11:47
2023-10-18T11:48
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский теряет внимание СМИ из-за войны в Израиле, что негативно скажется на получаемой им помощи, заявил Sky News вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл."В связи с началом конфликта в Израиле, Зеленского лишили кислорода, ограничив внимание к нему в медиа, что неизбежно повлияет на получаемую помощь", – отметил он.Белл подчеркнул, что у Зеленского получалось приковывать внимание СМИ, поэтому союзники активно занимались поставками оружия на Украину. Однако, по его мнению, война в Израиле изменила ситуацию.Ранее Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу France 2, что эскалация в Израиле рискует "отвлечь" внимание международного сообщества от конфликта на Украине.
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в мире, израиль, украина, великобритания, владимир зеленский, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Украина, Великобритания, Владимир Зеленский, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Британии раскрыли, что случилось с Зеленским из-за Израиля
Вице-маршал Белл: Зеленский потерял внимание СМИ из-за конфликта в Израиле