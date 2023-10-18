https://ria.ru/20231018/vnimanie-1903552996.html

В Британии раскрыли, что случилось с Зеленским из-за Израиля

В Британии раскрыли, что случилось с Зеленским из-за Израиля - РИА Новости, 18.10.2023

В Британии раскрыли, что случилось с Зеленским из-за Израиля

Президент Украины Владимир Зеленский теряет внимание СМИ из-за войны в Израиле, что негативно скажется на получаемой им помощи, заявил Sky News вице-маршал ВВС... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T11:47

2023-10-18T11:47

2023-10-18T11:48

в мире

израиль

украина

великобритания

владимир зеленский

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900708536_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_83acc9dfe3aae156caa4a08b3c2d871f.jpg

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский теряет внимание СМИ из-за войны в Израиле, что негативно скажется на получаемой им помощи, заявил Sky News вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл."В связи с началом конфликта в Израиле, Зеленского лишили кислорода, ограничив внимание к нему в медиа, что неизбежно повлияет на получаемую помощь", – отметил он.Белл подчеркнул, что у Зеленского получалось приковывать внимание СМИ, поэтому союзники активно занимались поставками оружия на Украину. Однако, по его мнению, война в Израиле изменила ситуацию.Ранее Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу France 2, что эскалация в Израиле рискует "отвлечь" внимание международного сообщества от конфликта на Украине.

https://ria.ru/20231018/rakety-1903525860.html

https://ria.ru/20231018/oruzhie-1903513370.html

израиль

украина

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, украина, великобритания, владимир зеленский, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году