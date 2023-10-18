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Российское вино качественнее импортного, заявил эксперт - РИА Новости, 18.10.2023
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14:43 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/vino-1903615837.html
Российское вино качественнее импортного, заявил эксперт
Российское вино качественнее импортного, заявил эксперт - РИА Новости, 18.10.2023
Российское вино качественнее импортного, заявил эксперт
Начальник лаборатории генетических технологий виноградарства и виноделия Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Дмитрий Федосов в... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T14:43
2023-10-18T14:43
курчатовский институт
россия
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Начальник лаборатории генетических технологий виноградарства и виноделия Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Дмитрий Федосов в беседе с РИА Новости заявил, что на сегодняшний день российское вино в среднем качественнее, чем импортные аналоги. "Сейчас я ответственно могу сказать, что российское вино, в среднем оно качественнее, чем ввозимое к нам. Мы точно это видим и знаем. Особенно ввозимое с непонятным происхождением", - сказал Федосов в кулуарах "Курчатовского геномного форума" (КурчатовГенТех - 2023). Также он отметил, что на цену российского вина сегодня может влиять успешное применение научного подхода при высадке винограда. "Вино действительно может стать дешевле, если правильно высаживать виноград, то есть если пользоваться научным подходом… В то же время надо, наверно, как-то ставить забор некачественным винам, которые к нам сюда идут", - добавил Федосов. Также, по его словам, на снижение цены продукта может повлиять успешное импортозамещение ряда составляющих, например, дрожжей, удобрений, средств защиты растений, уборочной техники. Перед лабораторией генетических технологий виноградарства и виноделия НИЦ "Курчатовский институт" стоит несколько задач, одними из которых являются работа с уникальным отечественным генофондом российского винограда и выделение дрожжей. "У лаборатории задач стоит несколько. Первая – собрать, паспортизовать все наши сорта винограда, автохтонные или аборигенные сорта России. Это первое, потому что мы теперь поняли, что у них уникальный генофонд и с этим генофондом надо работать. Вторая задача – дрожжи, это микробиология виноделия и мы проводим большие экспедиции, сейчас вот прошел сезон, мы собираем ягоды виноградные в разных местах, почвы виноградников и из них выделяем… дрожжи. Тоже очень важно для раскрытия потенциала тех или иных вин и сортов", - сказал Федосов. Третья задача - защита происхождения вина от всевозможных подделок, и четвертая – почвенно-климатическое моделирование, позволяющее проанализировать потенциальное развитие растения на примере его цифровой модели, помещенной в определенные погодные и почвенные условия. "Госпрограмма генетических технологий у нас существует до 2030 года, к этому моменту у нас должны эти технологии заработать, многие уже работают, внедриться в отрасль бизнеса и грубо говоря уже мы должны работать без государственных субсидий... К этому же времени у нас должен выйти замечательный атлас автохтонных сортов, геномный географический атлас", - добавил собеседник.
https://ria.ru/20231013/vino-1902411572.html
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курчатовский институт, россия
Курчатовский институт, Россия
Российское вино качественнее импортного, заявил эксперт

Федосеев: сейчас российское вино в среднем качественнее, чем импортные аналоги

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДегустация вин
Дегустация вин - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Дегустация вин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Начальник лаборатории генетических технологий виноградарства и виноделия Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Дмитрий Федосов в беседе с РИА Новости заявил, что на сегодняшний день российское вино в среднем качественнее, чем импортные аналоги.
«
"Сейчас я ответственно могу сказать, что российское вино, в среднем оно качественнее, чем ввозимое к нам. Мы точно это видим и знаем. Особенно ввозимое с непонятным происхождением", - сказал Федосов в кулуарах "Курчатовского геномного форума" (КурчатовГенТех - 2023).
Также он отметил, что на цену российского вина сегодня может влиять успешное применение научного подхода при высадке винограда.
«
"Вино действительно может стать дешевле, если правильно высаживать виноград, то есть если пользоваться научным подходом… В то же время надо, наверно, как-то ставить забор некачественным винам, которые к нам сюда идут", - добавил Федосов.
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Также, по его словам, на снижение цены продукта может повлиять успешное импортозамещение ряда составляющих, например, дрожжей, удобрений, средств защиты растений, уборочной техники.
Перед лабораторией генетических технологий виноградарства и виноделия НИЦ "Курчатовский институт" стоит несколько задач, одними из которых являются работа с уникальным отечественным генофондом российского винограда и выделение дрожжей.
«
"У лаборатории задач стоит несколько. Первая – собрать, паспортизовать все наши сорта винограда, автохтонные или аборигенные сорта России. Это первое, потому что мы теперь поняли, что у них уникальный генофонд и с этим генофондом надо работать. Вторая задача – дрожжи, это микробиология виноделия и мы проводим большие экспедиции, сейчас вот прошел сезон, мы собираем ягоды виноградные в разных местах, почвы виноградников и из них выделяем… дрожжи. Тоже очень важно для раскрытия потенциала тех или иных вин и сортов", - сказал Федосов.
Третья задача - защита происхождения вина от всевозможных подделок, и четвертая – почвенно-климатическое моделирование, позволяющее проанализировать потенциальное развитие растения на примере его цифровой модели, помещенной в определенные погодные и почвенные условия.
«
"Госпрограмма генетических технологий у нас существует до 2030 года, к этому моменту у нас должны эти технологии заработать, многие уже работают, внедриться в отрасль бизнеса и грубо говоря уже мы должны работать без государственных субсидий... К этому же времени у нас должен выйти замечательный атлас автохтонных сортов, геномный географический атлас", - добавил собеседник.
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