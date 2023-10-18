Рейтинг@Mail.ru
Глава комитета Госдумы не поддержала идею запрета вегетарианства для детей - РИА Новости, 18.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:30 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/vegetarianstvo-1903700502.html
Глава комитета Госдумы не поддержала идею запрета вегетарианства для детей
Глава комитета Госдумы не поддержала идею запрета вегетарианства для детей - РИА Новости, 18.10.2023
Глава комитета Госдумы не поддержала идею запрета вегетарианства для детей
Инициатива о запрете вегетарианства и сыроедения для несовершеннолетних не реализуема, нет оснований отслеживать питание детей, тем более при отсутствии... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T20:30
2023-10-18T20:30
общество
россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152805/82/1528058258_0:45:1920:1125_1920x0_80_0_0_a9726e7c359a1d199215ba485b3fa5f5.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Инициатива о запрете вегетарианства и сыроедения для несовершеннолетних не реализуема, нет оснований отслеживать питание детей, тем более при отсутствии тревожных сигналов, заявила РИА Новости председатель комитета Госдумы по семье Нина Останина, комментируя идею уполномоченного по правам ребенка в Татарстане Ирины Волынец запретить вегетарианство и сыроедение для детей. "А кто будет заглядывать в тарелку ребёнку в кровной семье с родителями? У кого есть такие полномочия, прийти и проверять, что дают ребёнку на обед? Как омбудсмен Татарстана, я думаю, что Волынец должна знать, что в случае, если нет сигналов о неблагополучии семьи, то никакие органы попечительские не имеют права вмешиваться в дела кровной семьи", - сказала Останина. Она отметила, что такие инициативы вызывают тревогу у родительского сообщества, прежде чем предлагать подобное, надо подумать о реализации. Ранее детский омбудсмен Татарстана предложила законодательно запретить вегетарианство для детей. Она говорила РИА Новости, что вегетарианство и сыроедение необходимо законодательно запретить для несовершеннолетних, поскольку это может привести к тяжелым заболеваниям и смерти детей, соответствующая законодательная инициатива направлена в Госдуму РФ.
https://ria.ru/20230719/pitanie-1885008045.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152805/82/1528058258_98:0:1803:1279_1920x0_80_0_0_a2cf4f4e8f0d19fe038a2c330afac134.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
Глава комитета Госдумы не поддержала идею запрета вегетарианства для детей

Останина не поддержала инициативу о запрете вегетарианства для детей

© Pixabay / Pixabay/ JillWellingtonСалат и овощи
Салат и овощи - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© Pixabay / Pixabay/ JillWellington
Салат и овощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Инициатива о запрете вегетарианства и сыроедения для несовершеннолетних не реализуема, нет оснований отслеживать питание детей, тем более при отсутствии тревожных сигналов, заявила РИА Новости председатель комитета Госдумы по семье Нина Останина, комментируя идею уполномоченного по правам ребенка в Татарстане Ирины Волынец запретить вегетарианство и сыроедение для детей.
"А кто будет заглядывать в тарелку ребёнку в кровной семье с родителями? У кого есть такие полномочия, прийти и проверять, что дают ребёнку на обед? Как омбудсмен Татарстана, я думаю, что Волынец должна знать, что в случае, если нет сигналов о неблагополучии семьи, то никакие органы попечительские не имеют права вмешиваться в дела кровной семьи", - сказала Останина.
Она отметила, что такие инициативы вызывают тревогу у родительского сообщества, прежде чем предлагать подобное, надо подумать о реализации.
Ранее детский омбудсмен Татарстана предложила законодательно запретить вегетарианство для детей. Она говорила РИА Новости, что вегетарианство и сыроедение необходимо законодательно запретить для несовершеннолетних, поскольку это может привести к тяжелым заболеваниям и смерти детей, соответствующая законодательная инициатива направлена в Госдуму РФ.
Правда тела. Орторексия. Когда здоровое питание становится опасным - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
"Правда тела". Орторексия. Когда здоровое питание становится опасным
19 июля, 12:00
 
ОбществоРоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала