https://ria.ru/20231018/vegetarianstvo-1903700502.html
Глава комитета Госдумы не поддержала идею запрета вегетарианства для детей
Глава комитета Госдумы не поддержала идею запрета вегетарианства для детей - РИА Новости, 18.10.2023
Глава комитета Госдумы не поддержала идею запрета вегетарианства для детей
Инициатива о запрете вегетарианства и сыроедения для несовершеннолетних не реализуема, нет оснований отслеживать питание детей, тем более при отсутствии... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T20:30
2023-10-18T20:30
2023-10-18T20:30
общество
россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152805/82/1528058258_0:45:1920:1125_1920x0_80_0_0_a9726e7c359a1d199215ba485b3fa5f5.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Инициатива о запрете вегетарианства и сыроедения для несовершеннолетних не реализуема, нет оснований отслеживать питание детей, тем более при отсутствии тревожных сигналов, заявила РИА Новости председатель комитета Госдумы по семье Нина Останина, комментируя идею уполномоченного по правам ребенка в Татарстане Ирины Волынец запретить вегетарианство и сыроедение для детей. "А кто будет заглядывать в тарелку ребёнку в кровной семье с родителями? У кого есть такие полномочия, прийти и проверять, что дают ребёнку на обед? Как омбудсмен Татарстана, я думаю, что Волынец должна знать, что в случае, если нет сигналов о неблагополучии семьи, то никакие органы попечительские не имеют права вмешиваться в дела кровной семьи", - сказала Останина. Она отметила, что такие инициативы вызывают тревогу у родительского сообщества, прежде чем предлагать подобное, надо подумать о реализации. Ранее детский омбудсмен Татарстана предложила законодательно запретить вегетарианство для детей. Она говорила РИА Новости, что вегетарианство и сыроедение необходимо законодательно запретить для несовершеннолетних, поскольку это может привести к тяжелым заболеваниям и смерти детей, соответствующая законодательная инициатива направлена в Госдуму РФ.
https://ria.ru/20230719/pitanie-1885008045.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152805/82/1528058258_98:0:1803:1279_1920x0_80_0_0_a2cf4f4e8f0d19fe038a2c330afac134.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
Глава комитета Госдумы не поддержала идею запрета вегетарианства для детей
Останина не поддержала инициативу о запрете вегетарианства для детей
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Инициатива о запрете вегетарианства и сыроедения для несовершеннолетних не реализуема, нет оснований отслеживать питание детей, тем более при отсутствии тревожных сигналов, заявила РИА Новости председатель комитета Госдумы по семье Нина Останина, комментируя идею уполномоченного по правам ребенка в Татарстане Ирины Волынец запретить вегетарианство и сыроедение для детей.
"А кто будет заглядывать в тарелку ребёнку в кровной семье с родителями? У кого есть такие полномочия, прийти и проверять, что дают ребёнку на обед? Как омбудсмен Татарстана, я думаю, что Волынец должна знать, что в случае, если нет сигналов о неблагополучии семьи, то никакие органы попечительские не имеют права вмешиваться в дела кровной семьи", - сказала Останина.
Она отметила, что такие инициативы вызывают тревогу у родительского сообщества, прежде чем предлагать подобное, надо подумать о реализации.
Ранее детский омбудсмен Татарстана предложила законодательно запретить вегетарианство для детей. Она говорила РИА Новости, что вегетарианство и сыроедение необходимо законодательно запретить для несовершеннолетних, поскольку это может привести к тяжелым заболеваниям и смерти детей, соответствующая законодательная инициатива направлена в Госдуму РФ
.
"Правда тела". Орторексия. Когда здоровое питание становится опасным