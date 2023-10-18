https://ria.ru/20231018/vegetarianstvo-1903700502.html

Глава комитета Госдумы не поддержала идею запрета вегетарианства для детей

Глава комитета Госдумы не поддержала идею запрета вегетарианства для детей - РИА Новости, 18.10.2023

Глава комитета Госдумы не поддержала идею запрета вегетарианства для детей

Инициатива о запрете вегетарианства и сыроедения для несовершеннолетних не реализуема, нет оснований отслеживать питание детей, тем более при отсутствии... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T20:30

2023-10-18T20:30

2023-10-18T20:30

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Инициатива о запрете вегетарианства и сыроедения для несовершеннолетних не реализуема, нет оснований отслеживать питание детей, тем более при отсутствии тревожных сигналов, заявила РИА Новости председатель комитета Госдумы по семье Нина Останина, комментируя идею уполномоченного по правам ребенка в Татарстане Ирины Волынец запретить вегетарианство и сыроедение для детей. "А кто будет заглядывать в тарелку ребёнку в кровной семье с родителями? У кого есть такие полномочия, прийти и проверять, что дают ребёнку на обед? Как омбудсмен Татарстана, я думаю, что Волынец должна знать, что в случае, если нет сигналов о неблагополучии семьи, то никакие органы попечительские не имеют права вмешиваться в дела кровной семьи", - сказала Останина. Она отметила, что такие инициативы вызывают тревогу у родительского сообщества, прежде чем предлагать подобное, надо подумать о реализации. Ранее детский омбудсмен Татарстана предложила законодательно запретить вегетарианство для детей. Она говорила РИА Новости, что вегетарианство и сыроедение необходимо законодательно запретить для несовершеннолетних, поскольку это может привести к тяжелым заболеваниям и смерти детей, соответствующая законодательная инициатива направлена в Госдуму РФ.

https://ria.ru/20230719/pitanie-1885008045.html

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