Рейтинг@Mail.ru
В СПЧ призвали предупреждать родителей о вреде вегетарианства для детей - РИА Новости, 18.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:00 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/vegetarianstvo-1903652685.html
В СПЧ призвали предупреждать родителей о вреде вегетарианства для детей
В СПЧ призвали предупреждать родителей о вреде вегетарианства для детей - РИА Новости, 18.10.2023
В СПЧ призвали предупреждать родителей о вреде вегетарианства для детей
Нужно проводить просвещение родителей, практикующих вегетарианство, о вреде, который они наносят своему ребенку таким отношением, и предупреждать о мерах... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T17:00
2023-10-18T17:00
общество
ирина киркора
госдума рф
ирина волынец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745633575_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4305af161f296a649cf367dcf6d90eb1.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Нужно проводить просвещение родителей, практикующих вегетарианство, о вреде, который они наносят своему ребенку таким отношением, и предупреждать о мерах ответственности, в том числе и уголовной, сказала РИА Новости заместитель председателя Совета по правам человека при президенте РФ Ирина Киркора. Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец сообщила РИА Новости, что вегетарианство и сыроедение необходимо законодательно запретить для несовершеннолетних, поскольку они способны привести к тяжелым заболеваниям и смерти детей, соответствующая законодательная инициатива, по ее словам, направлена в Госдуму. "Кто и как будет контролировать, какая пища лежит в тарелке ребенка и какой дополнительный механизм защиты ребенка от злоупотребления родителями своими правами? Нужно проводить просвещение таких родителей о вреде который они наносят своему ребенку таким отношениям и предупреждать о мерах ответственности , в том числе и уголовной", - сказала Киркора. Также она указала на случаи, когда те или иные продукты питания противопоказаны ребенку по состоянию здоровья.
https://ria.ru/20231018/ombudsmen-1903558911.html
https://ria.ru/20211101/vegetariantsy-1757134465.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745633575_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_d9aea21f3626e572ca19c18039c9dabe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ирина киркора, госдума рф, ирина волынец
Общество, Ирина Киркора, Госдума РФ, Ирина Волынец
В СПЧ призвали предупреждать родителей о вреде вегетарианства для детей

В СПЧ призвали проводить просвещение родителей, практикующих вегетарианство

© Depositphotos.com / lenyvavshaРис с красной фасолью и овощами
Рис с красной фасолью и овощами - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© Depositphotos.com / lenyvavsha
Рис с красной фасолью и овощами. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Нужно проводить просвещение родителей, практикующих вегетарианство, о вреде, который они наносят своему ребенку таким отношением, и предупреждать о мерах ответственности, в том числе и уголовной, сказала РИА Новости заместитель председателя Совета по правам человека при президенте РФ Ирина Киркора.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец сообщила РИА Новости, что вегетарианство и сыроедение необходимо законодательно запретить для несовершеннолетних, поскольку они способны привести к тяжелым заболеваниям и смерти детей, соответствующая законодательная инициатива, по ее словам, направлена в Госдуму.
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Омбудсмен Татарстана призвала запретить вегетарианство для детей
Вчера, 12:10
"Кто и как будет контролировать, какая пища лежит в тарелке ребенка и какой дополнительный механизм защиты ребенка от злоупотребления родителями своими правами? Нужно проводить просвещение таких родителей о вреде который они наносят своему ребенку таким отношениям и предупреждать о мерах ответственности , в том числе и уголовной", - сказала Киркора.
Также она указала на случаи, когда те или иные продукты питания противопоказаны ребенку по состоянию здоровья.
Приготовление обеда - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
Врачи рассказали, почему для прививающихся опасно вегетарианство
1 ноября 2021, 00:48
 
ОбществоИрина КиркораГосдума РФИрина Волынец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала