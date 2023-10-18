https://ria.ru/20231018/vegetarianstvo-1903652685.html

В СПЧ призвали предупреждать родителей о вреде вегетарианства для детей

В СПЧ призвали предупреждать родителей о вреде вегетарианства для детей - РИА Новости, 18.10.2023

В СПЧ призвали предупреждать родителей о вреде вегетарианства для детей

Нужно проводить просвещение родителей, практикующих вегетарианство, о вреде, который они наносят своему ребенку таким отношением, и предупреждать о мерах... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T17:00

2023-10-18T17:00

2023-10-18T17:00

общество

ирина киркора

госдума рф

ирина волынец

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Нужно проводить просвещение родителей, практикующих вегетарианство, о вреде, который они наносят своему ребенку таким отношением, и предупреждать о мерах ответственности, в том числе и уголовной, сказала РИА Новости заместитель председателя Совета по правам человека при президенте РФ Ирина Киркора. Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец сообщила РИА Новости, что вегетарианство и сыроедение необходимо законодательно запретить для несовершеннолетних, поскольку они способны привести к тяжелым заболеваниям и смерти детей, соответствующая законодательная инициатива, по ее словам, направлена в Госдуму. "Кто и как будет контролировать, какая пища лежит в тарелке ребенка и какой дополнительный механизм защиты ребенка от злоупотребления родителями своими правами? Нужно проводить просвещение таких родителей о вреде который они наносят своему ребенку таким отношениям и предупреждать о мерах ответственности , в том числе и уголовной", - сказала Киркора. Также она указала на случаи, когда те или иные продукты питания противопоказаны ребенку по состоянию здоровья.

https://ria.ru/20231018/ombudsmen-1903558911.html

https://ria.ru/20211101/vegetariantsy-1757134465.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, ирина киркора, госдума рф, ирина волынец