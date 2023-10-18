https://ria.ru/20231018/vegetarianstvo-1903652685.html
В СПЧ призвали предупреждать родителей о вреде вегетарианства для детей
В СПЧ призвали предупреждать родителей о вреде вегетарианства для детей - РИА Новости, 18.10.2023
В СПЧ призвали предупреждать родителей о вреде вегетарианства для детей
Нужно проводить просвещение родителей, практикующих вегетарианство, о вреде, который они наносят своему ребенку таким отношением, и предупреждать о мерах... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T17:00
2023-10-18T17:00
2023-10-18T17:00
общество
ирина киркора
госдума рф
ирина волынец
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Нужно проводить просвещение родителей, практикующих вегетарианство, о вреде, который они наносят своему ребенку таким отношением, и предупреждать о мерах ответственности, в том числе и уголовной, сказала РИА Новости заместитель председателя Совета по правам человека при президенте РФ Ирина Киркора. Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец сообщила РИА Новости, что вегетарианство и сыроедение необходимо законодательно запретить для несовершеннолетних, поскольку они способны привести к тяжелым заболеваниям и смерти детей, соответствующая законодательная инициатива, по ее словам, направлена в Госдуму. "Кто и как будет контролировать, какая пища лежит в тарелке ребенка и какой дополнительный механизм защиты ребенка от злоупотребления родителями своими правами? Нужно проводить просвещение таких родителей о вреде который они наносят своему ребенку таким отношениям и предупреждать о мерах ответственности , в том числе и уголовной", - сказала Киркора. Также она указала на случаи, когда те или иные продукты питания противопоказаны ребенку по состоянию здоровья.
https://ria.ru/20231018/ombudsmen-1903558911.html
https://ria.ru/20211101/vegetariantsy-1757134465.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ирина киркора, госдума рф, ирина волынец
Общество, Ирина Киркора, Госдума РФ, Ирина Волынец
В СПЧ призвали предупреждать родителей о вреде вегетарианства для детей
В СПЧ призвали проводить просвещение родителей, практикующих вегетарианство
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Нужно проводить просвещение родителей, практикующих вегетарианство, о вреде, который они наносят своему ребенку таким отношением, и предупреждать о мерах ответственности, в том числе и уголовной, сказала РИА Новости заместитель председателя Совета по правам человека при президенте РФ Ирина Киркора.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец
сообщила РИА Новости, что вегетарианство и сыроедение необходимо законодательно запретить для несовершеннолетних, поскольку они способны привести к тяжелым заболеваниям и смерти детей, соответствующая законодательная инициатива, по ее словам, направлена в Госдуму
.
Омбудсмен Татарстана призвала запретить вегетарианство для детей
"Кто и как будет контролировать, какая пища лежит в тарелке ребенка и какой дополнительный механизм защиты ребенка от злоупотребления родителями своими правами? Нужно проводить просвещение таких родителей о вреде который они наносят своему ребенку таким отношениям и предупреждать о мерах ответственности , в том числе и уголовной", - сказала Киркора.
Также она указала на случаи, когда те или иные продукты питания противопоказаны ребенку по состоянию здоровья.
Врачи рассказали, почему для прививающихся опасно вегетарианство