Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье обновят информационную систему с данными об усыновлении - РИА Новости, 18.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
18:28 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/usynovlenie-1903676431.html
В Подмосковье обновят информационную систему с данными об усыновлении
В Подмосковье обновят информационную систему с данными об усыновлении - РИА Новости, 18.10.2023
В Подмосковье обновят информационную систему с данными об усыновлении
Информационную систему персональных данных в сфере опеки и попечительства "Семья" модернизируют в Московской области. Там жители региона смогут найти данные о... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T18:28
2023-10-18T18:28
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569236693_0:46:1500:890_1920x0_80_0_0_8cb7d4ce114d46d51c7a09d7334b522f.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Информационную систему персональных данных в сфере опеки и попечительства "Семья" модернизируют в Московской области. Там жители региона смогут найти данные о возможностях по усыновлению несовершеннолетних, сообщил телеканал "360".Система предназначена для сбора и централизации информации о детях, оставшихся без попечения родителей. Исполнителю предлагается улучшить ее модули и подготовить персонал к работе.Отмечается, что начальная цена контракта составляет 22 миллиона рублей, заявки принимаются до 25 октября.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569236693_127:0:1374:935_1920x0_80_0_0_521979ca53176b463f538200b412bbc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

В Подмосковье обновят информационную систему с данными об усыновлении

Женщина за компьютером у себя дома
Женщина за компьютером у себя дома
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Информационную систему персональных данных в сфере опеки и попечительства "Семья" модернизируют в Московской области. Там жители региона смогут найти данные о возможностях по усыновлению несовершеннолетних, сообщил телеканал "360".
Система предназначена для сбора и централизации информации о детях, оставшихся без попечения родителей. Исполнителю предлагается улучшить ее модули и подготовить персонал к работе.
Отмечается, что начальная цена контракта составляет 22 миллиона рублей, заявки принимаются до 25 октября.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала