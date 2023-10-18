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В Подмосковье обновят информационную систему с данными об усыновлении
В Подмосковье обновят информационную систему с данными об усыновлении - РИА Новости, 18.10.2023
В Подмосковье обновят информационную систему с данными об усыновлении
Информационную систему персональных данных в сфере опеки и попечительства "Семья" модернизируют в Московской области. Там жители региона смогут найти данные о... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T18:28
2023-10-18T18:28
2023-10-18T18:28
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Информационную систему персональных данных в сфере опеки и попечительства "Семья" модернизируют в Московской области. Там жители региона смогут найти данные о возможностях по усыновлению несовершеннолетних, сообщил телеканал "360".Система предназначена для сбора и централизации информации о детях, оставшихся без попечения родителей. Исполнителю предлагается улучшить ее модули и подготовить персонал к работе.Отмечается, что начальная цена контракта составляет 22 миллиона рублей, заявки принимаются до 25 октября.
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