https://ria.ru/20231018/usynovlenie-1903676431.html

В Подмосковье обновят информационную систему с данными об усыновлении

В Подмосковье обновят информационную систему с данными об усыновлении - РИА Новости, 18.10.2023

В Подмосковье обновят информационную систему с данными об усыновлении

Информационную систему персональных данных в сфере опеки и попечительства "Семья" модернизируют в Московской области. Там жители региона смогут найти данные о... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T18:28

2023-10-18T18:28

2023-10-18T18:28

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Информационную систему персональных данных в сфере опеки и попечительства "Семья" модернизируют в Московской области. Там жители региона смогут найти данные о возможностях по усыновлению несовершеннолетних, сообщил телеканал "360".Система предназначена для сбора и централизации информации о детях, оставшихся без попечения родителей. Исполнителю предлагается улучшить ее модули и подготовить персонал к работе.Отмечается, что начальная цена контракта составляет 22 миллиона рублей, заявки принимаются до 25 октября.

московская область (подмосковье)

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2023

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московская область (подмосковье)