https://ria.ru/20231018/ukraina-1903650536.html
Украинцам запретили оплачивать подписку на российские онлайн-кинотеатры
Украинцам запретили оплачивать подписку на российские онлайн-кинотеатры - РИА Новости, 18.10.2023
Украинцам запретили оплачивать подписку на российские онлайн-кинотеатры
Национальный банк Украины (НБУ) ввел запрет для украинских банков проводить оплату от граждан страны в адрес четырех российских онлайн-кинотеатров, сообщило... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T16:54
2023-10-18T16:54
2023-10-18T16:54
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Национальный банк Украины (НБУ) ввел запрет для украинских банков проводить оплату от граждан страны в адрес четырех российских онлайн-кинотеатров, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на оказавшийся в распоряжении редакции документ финрегулятора. "НБУ запретил банкам проводить для граждан Украины оплаты (в адрес) четырех российских онлайн-кинотеатров и стриминговых сервисов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. В опубликованном им документе обговаривается введение запрета оплаты подписок четырех российских сервисов: More.ТВ, Оkko, Start и Premier. Как отмечают журналисты, Киев запретил пользоваться уже шестью российскими платформами: летом ограничения были введены в отношении онлайн-кинотеатров IVI и Tvigle.
https://ria.ru/20231018/pvo-1903639213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киев, нацбанк украины, в мире
Украина, Киев, Нацбанк Украины, В мире
Украинцам запретили оплачивать подписку на российские онлайн-кинотеатры
Нацбанк Украины запретил оплачивать подписку на российские онлайн-кинотеатры