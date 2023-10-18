https://ria.ru/20231018/ukraina-1903650536.html

Украинцам запретили оплачивать подписку на российские онлайн-кинотеатры

Украинцам запретили оплачивать подписку на российские онлайн-кинотеатры - РИА Новости, 18.10.2023

Украинцам запретили оплачивать подписку на российские онлайн-кинотеатры

Национальный банк Украины (НБУ) ввел запрет для украинских банков проводить оплату от граждан страны в адрес четырех российских онлайн-кинотеатров, сообщило... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T16:54

2023-10-18T16:54

2023-10-18T16:54

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нацбанк украины

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Национальный банк Украины (НБУ) ввел запрет для украинских банков проводить оплату от граждан страны в адрес четырех российских онлайн-кинотеатров, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на оказавшийся в распоряжении редакции документ финрегулятора. "НБУ запретил банкам проводить для граждан Украины оплаты (в адрес) четырех российских онлайн-кинотеатров и стриминговых сервисов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. В опубликованном им документе обговаривается введение запрета оплаты подписок четырех российских сервисов: More.ТВ, Оkko, Start и Premier. Как отмечают журналисты, Киев запретил пользоваться уже шестью российскими платформами: летом ограничения были введены в отношении онлайн-кинотеатров IVI и Tvigle.

https://ria.ru/20231018/pvo-1903639213.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, киев, нацбанк украины, в мире