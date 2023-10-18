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Украинцам запретили оплачивать подписку на российские онлайн-кинотеатры - РИА Новости, 18.10.2023
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16:54 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/ukraina-1903650536.html
Украинцам запретили оплачивать подписку на российские онлайн-кинотеатры
Украинцам запретили оплачивать подписку на российские онлайн-кинотеатры - РИА Новости, 18.10.2023
Украинцам запретили оплачивать подписку на российские онлайн-кинотеатры
Национальный банк Украины (НБУ) ввел запрет для украинских банков проводить оплату от граждан страны в адрес четырех российских онлайн-кинотеатров, сообщило... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T16:54
2023-10-18T16:54
украина
киев
нацбанк украины
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Национальный банк Украины (НБУ) ввел запрет для украинских банков проводить оплату от граждан страны в адрес четырех российских онлайн-кинотеатров, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на оказавшийся в распоряжении редакции документ финрегулятора. "НБУ запретил банкам проводить для граждан Украины оплаты (в адрес) четырех российских онлайн-кинотеатров и стриминговых сервисов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. В опубликованном им документе обговаривается введение запрета оплаты подписок четырех российских сервисов: More.ТВ, Оkko, Start и Premier. Как отмечают журналисты, Киев запретил пользоваться уже шестью российскими платформами: летом ограничения были введены в отношении онлайн-кинотеатров IVI и Tvigle.
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украина, киев, нацбанк украины, в мире
Украина, Киев, Нацбанк Украины, В мире
Украинцам запретили оплачивать подписку на российские онлайн-кинотеатры

Нацбанк Украины запретил оплачивать подписку на российские онлайн-кинотеатры

© Фото : Страница Нацбанка Украины в сети FacebookЗдание Национального банка Украины в Киеве
Здание Национального банка Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© Фото : Страница Нацбанка Украины в сети Facebook
Здание Национального банка Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Национальный банк Украины (НБУ) ввел запрет для украинских банков проводить оплату от граждан страны в адрес четырех российских онлайн-кинотеатров, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на оказавшийся в распоряжении редакции документ финрегулятора.
"НБУ запретил банкам проводить для граждан Украины оплаты (в адрес) четырех российских онлайн-кинотеатров и стриминговых сервисов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
В опубликованном им документе обговаривается введение запрета оплаты подписок четырех российских сервисов: More.ТВ, Оkko, Start и Premier. Как отмечают журналисты, Киев запретил пользоваться уже шестью российскими платформами: летом ограничения были введены в отношении онлайн-кинотеатров IVI и Tvigle.
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