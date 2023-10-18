https://ria.ru/20231018/ukraina-1903630924.html

Министр обороны Британии призвал США не забывать об Украине из-за Израиля

Министр обороны Британии призвал США не забывать об Украине из-за Израиля - РИА Новости, 18.10.2023

Министр обороны Британии призвал США не забывать об Украине из-за Израиля

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс в интервью изданию Politico призвал американских законодателей не забывать об Украине на фоне эскалации... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T15:39

2023-10-18T15:39

2023-10-18T15:39

специальная военная операция на украине

в мире

израиль

украина

грант шаппс

великобритания

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Грант Шаппс в интервью изданию Politico призвал американских законодателей не забывать об Украине на фоне эскалации израильско-палестинского конфликта. "Давайте не забывать об Украине... Мы можем одновременно сосредоточиться и на Европе, и на Ближнем Востоке, и я просто хотел быть здесь, чтобы поработать над некоторой координацией", - отметил он в ходе визита в Вашингтон. По мнению Шаппса, если Запад перестанет уделять особое внимание Украине, это может привести к катастрофе. Министр также указал на то, что Британия отправила к Ближнему Востоку корабли и самолеты, в первую очередь, с целью сдерживания. Он призвал не рассматривать эти действия как возможность для Лондона вмешаться в ситуацию. "Конечно, планов отправить войска (в регион - ред.) нет", - подчеркнул Шаппс. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231018/pvo-1903386636.html

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Кирилл Волков

в мире, израиль, украина, грант шаппс, великобритания, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ситуация в днр и лнр