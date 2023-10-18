https://ria.ru/20231018/ugnivenko-1903606689.html
Новым замглавы Минцифры назначили Дмитрия Угнивенко
Новым замглавы Минцифры назначили Дмитрия Угнивенко - РИА Новости, 18.10.2023
Новым замглавы Минцифры назначили Дмитрия Угнивенко
Новым заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ назначен глава департамента реализации инфраструктурных проектов министерства... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T14:11
2023-10-18T14:11
2023-10-18T17:04
россия
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Новым заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ назначен глава департамента реализации инфраструктурных проектов министерства Дмитрий Угнивенко, следует из распоряжения правительства РФ, имеющегося у РИА Новости. "Назначить Угнивенко Дмитрия Константиновича заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации", - говорится в документе.Уточняется, что в должности замглавы Минцифры он будет координировать деятельность на различных направлениях отрасли связи: от регулирования рынка телекоммуникаций до развития новых сервисов и перспективных технологий.Угнивенко был директором департамента в Минцифры с 2021 года, он курировал развитие инфраструктурных проектов, в частности - подключение к интернету социально значимых объектов, обеспечение Wi-Fi в школах и программу "Устранение цифрового неравенства".Угнивенко сменил на посту замминистра Дмитрия Кима, покинувшего должность в сентябре по семейным обстоятельствам. Он занимал этот пост с 2021 года, координировал работу министерства на различных направлениях отрасли связи.
https://ria.ru/20230925/arest-1898558044.html
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россия
Новым замглавы Минцифры назначили Дмитрия Угнивенко
Замглавы Минцифры стал глава департамента инфраструктурных проектов Угнивенко
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Новым заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ назначен глава департамента реализации инфраструктурных проектов министерства Дмитрий Угнивенко, следует из распоряжения правительства РФ, имеющегося у РИА Новости.
"Назначить Угнивенко Дмитрия Константиновича заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации", - говорится в документе.
Уточняется, что в должности замглавы Минцифры он будет координировать деятельность на различных направлениях отрасли связи: от регулирования рынка телекоммуникаций до развития новых сервисов и перспективных технологий.
Угнивенко был директором департамента в Минцифры с 2021 года, он курировал развитие инфраструктурных проектов, в частности - подключение к интернету социально значимых объектов, обеспечение Wi-Fi в школах и программу "Устранение цифрового неравенства".
Угнивенко сменил на посту замминистра Дмитрия Кима, покинувшего должность в сентябре по семейным обстоятельствам. Он занимал этот пост с 2021 года, координировал работу министерства на различных направлениях отрасли связи.
Суд признал продление ареста экс-замглавы Минцифры законным