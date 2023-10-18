https://ria.ru/20231018/ubiystvo-1903671607.html

В Балашихе сын убил мать-пенсионерку и покончил с собой

В Балашихе сын убил мать-пенсионерку и покончил с собой - РИА Новости, 18.10.2023

В Балашихе сын убил мать-пенсионерку и покончил с собой

Тело пенсионерки с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире в подмосковной Балашихе, затем возле дома нашли и тело сына, совершившего суицид... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T18:03

2023-10-18T18:03

2023-10-18T18:34

происшествия

балашиха

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Тело пенсионерки с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире в подмосковной Балашихе, затем возле дома нашли и тело сына, совершившего суицид. Возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по области. "Предварительно установлено, что 18 октября около 00:35 мужчина, находясь в квартире своей матери, нанес женщине телесные повреждения, а затем свел счеты с жизнью", - говорится в сообщении. По данным следствия, в квартире в Балашихе обнаружено тело 66-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ). Также организована проверка по факту обнаружения тела ее 41-летнего сына. Следователи и криминалисты осмотрели места происшествия, изъяли два телефона, взяли образцы крови, отпечатки пальцев и ладоней. Проводятся допросы.

https://ria.ru/20231013/ubiystvo-1902451402.html

балашиха

россия

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происшествия, балашиха, следственный комитет россии (ск рф), россия