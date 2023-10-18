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В Твери завершено сооружение опор Западного моста - РИА Новости, 18.10.2023
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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
14:11 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/tver-1903605472.html
В Твери завершено сооружение опор Западного моста
В Твери завершено сооружение опор Западного моста - РИА Новости, 18.10.2023
В Твери завершено сооружение опор Западного моста
В Твери завершено сооружение опор Западного моста, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T14:11
2023-10-18T14:11
тверская область
игорь руденя
пролетарский район
заволжский район
тверь
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ТВЕРЬ, 18 окт – РИА Новости. В Твери завершено сооружение опор Западного моста, сообщает пресс-служба регионального правительства. Ход строительства моста в среду проинспектировал губернатор Тверской области Игорь Руденя. "Это будет еще один шаг в развитии столицы Верхневолжья, потому что сегодня транспортные потоки, грузоперевозки во многом определяют развитие региона и агломерации. Видим, насколько слаженно и масштабно ведётся строительство. В преддверии зимы выполняется максимальный объём работ. Сейчас на площадку с опережением графика завезено дополнительно около 1000 тонн металла", - приводятся в сообщении слова Рудени. В настоящее время в строительстве задействовано 280 человек и 68 единиц техники. Завершено сооружение опор Западного моста, активно идёт надвижка пролётных строений. Уже надвинуто более 120 метров пролёта общим тоннажем около 1000 тонн. Завершить надвижку всего пролётного строения левого направления планируется к 1 марта 2024 года. Кроме того, завершено переустройство газопроводов, в высокой готовности находятся работы по устройству ливневой канализации, сетей электроснабжения и связи в районе Западного моста. Также ведутся работы по реконструкции железнодорожного путепровода на Комсомольской площади в Пролетарском районе города Твери. Завершается сооружение насыпей, в полном объёме поставлены металлоконструкции пролётных строений временного путепровода, добавили в пресс-службе. Комплекс Западного моста строится в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Вводить объект в эксплуатацию планируется поэтапно. Предусмотрено возведение моста через Волгу с подъездами и съездами, реконструкция Горбатого моста в Заволжском районе Твери и железнодорожного путепровода на Комсомольской площади в Пролетарском районе Твери, а также строительство путепровода в створе улицы Фрунзе в Твери.
https://ria.ru/20231013/podderzhka-1902570190.html
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пролетарский район
заволжский район
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игорь руденя, пролетарский район, заволжский район, тверь
Тверская область, Игорь Руденя, Пролетарский район, Заволжский район, Тверь

В Твери завершено сооружение опор Западного моста

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиСтроительство моста в Тверской области
Строительство моста в Тверской области - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Строительство моста в Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 18 окт – РИА Новости. В Твери завершено сооружение опор Западного моста, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Ход строительства моста в среду проинспектировал губернатор Тверской области Игорь Руденя.
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"Это будет еще один шаг в развитии столицы Верхневолжья, потому что сегодня транспортные потоки, грузоперевозки во многом определяют развитие региона и агломерации. Видим, насколько слаженно и масштабно ведётся строительство. В преддверии зимы выполняется максимальный объём работ. Сейчас на площадку с опережением графика завезено дополнительно около 1000 тонн металла", - приводятся в сообщении слова Рудени.
В настоящее время в строительстве задействовано 280 человек и 68 единиц техники. Завершено сооружение опор Западного моста, активно идёт надвижка пролётных строений. Уже надвинуто более 120 метров пролёта общим тоннажем около 1000 тонн. Завершить надвижку всего пролётного строения левого направления планируется к 1 марта 2024 года.
Кроме того, завершено переустройство газопроводов, в высокой готовности находятся работы по устройству ливневой канализации, сетей электроснабжения и связи в районе Западного моста.
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Также ведутся работы по реконструкции железнодорожного путепровода на Комсомольской площади в Пролетарском районе города Твери. Завершается сооружение насыпей, в полном объёме поставлены металлоконструкции пролётных строений временного путепровода, добавили в пресс-службе.
Комплекс Западного моста строится в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Вводить объект в эксплуатацию планируется поэтапно. Предусмотрено возведение моста через Волгу с подъездами и съездами, реконструкция Горбатого моста в Заволжском районе Твери и железнодорожного путепровода на Комсомольской площади в Пролетарском районе Твери, а также строительство путепровода в створе улицы Фрунзе в Твери.
 
Тверская областьИгорь РуденяПролетарский районЗаволжский районТверь
 
 
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