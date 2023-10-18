https://ria.ru/20231018/tver-1903605472.html

В Твери завершено сооружение опор Западного моста

В Твери завершено сооружение опор Западного моста - РИА Новости, 18.10.2023

В Твери завершено сооружение опор Западного моста

В Твери завершено сооружение опор Западного моста, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T14:11

2023-10-18T14:11

2023-10-18T14:11

тверская область

игорь руденя

пролетарский район

заволжский район

тверь

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ТВЕРЬ, 18 окт – РИА Новости. В Твери завершено сооружение опор Западного моста, сообщает пресс-служба регионального правительства. Ход строительства моста в среду проинспектировал губернатор Тверской области Игорь Руденя. "Это будет еще один шаг в развитии столицы Верхневолжья, потому что сегодня транспортные потоки, грузоперевозки во многом определяют развитие региона и агломерации. Видим, насколько слаженно и масштабно ведётся строительство. В преддверии зимы выполняется максимальный объём работ. Сейчас на площадку с опережением графика завезено дополнительно около 1000 тонн металла", - приводятся в сообщении слова Рудени. В настоящее время в строительстве задействовано 280 человек и 68 единиц техники. Завершено сооружение опор Западного моста, активно идёт надвижка пролётных строений. Уже надвинуто более 120 метров пролёта общим тоннажем около 1000 тонн. Завершить надвижку всего пролётного строения левого направления планируется к 1 марта 2024 года. Кроме того, завершено переустройство газопроводов, в высокой готовности находятся работы по устройству ливневой канализации, сетей электроснабжения и связи в районе Западного моста. Также ведутся работы по реконструкции железнодорожного путепровода на Комсомольской площади в Пролетарском районе города Твери. Завершается сооружение насыпей, в полном объёме поставлены металлоконструкции пролётных строений временного путепровода, добавили в пресс-службе. Комплекс Западного моста строится в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Вводить объект в эксплуатацию планируется поэтапно. Предусмотрено возведение моста через Волгу с подъездами и съездами, реконструкция Горбатого моста в Заволжском районе Твери и железнодорожного путепровода на Комсомольской площади в Пролетарском районе Твери, а также строительство путепровода в створе улицы Фрунзе в Твери.

https://ria.ru/20231013/podderzhka-1902570190.html

https://ria.ru/20231012/zavod-1902382671.html

пролетарский район

заволжский район

тверь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, пролетарский район, заволжский район, тверь