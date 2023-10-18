https://ria.ru/20231018/tury-1903582456.html

Названы страны, куда можно купить туры с большими скидками

Названы страны, куда можно купить туры с большими скидками - РИА Новости, 18.10.2023

Названы страны, куда можно купить туры с большими скидками

Туроператоры назвали направления, по которым в октябре действуют скидки раннего бронирования на ноябрь и зимние даты, можно сэкономить до 50 процентов, сообщает РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T16:59

2023-10-18T16:59

2023-10-18T16:59

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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Туроператоры назвали направления, по которым в октябре действуют скидки раннего бронирования на ноябрь и зимние даты, можно сэкономить до 50 процентов, сообщает АТОР.В ноябре-декабре на многих направлениях официально стартует зимний сезон, а это значит, что у туристов есть еще несколько недель для покупки тура по акции раннего бронирования.По информации туроператоров Coral Travel, TEZ Tour, "Русский Экспресс", Fun&Sun, "Интурист", Pegas Touristik, Space Travel и PAC Group, на выездном рынке сейчас открыто раннее бронирование по таким странам, как Турция, Куба, ОАЭ, Танзания, Мальдивы, Маврикий, Шри-Ланка, Катар, Оман, горнолыжные курорты Европы и ближнего зарубежья.По данным TEZ Tour, дисконт на египетских курортах на заезды в зимнем сезоне 2023-2024 составляет до 20 процентов. Как подчеркнули в Space Travel, выгодные цены на туры в ОАЭ сейчас есть даже на новогодние праздники. По акции раннего бронирования скидки от отелей достигают 35-40 процентов.В "Русском Экспрессе" напомнили, что дисконт при бронировании проживания в гостиницах Эмиратов зависит от дней до заезда (15, 30, 45, 60 и 90 дней). Соответственно, чем раньше забронирован отель или тур, тем больше будет скидка.Схожий принцип действует и при бронировании отелей в Индонезии, а именно на Бали."Как таковых специальных предложений по Бали сейчас нет, но, как правило, раннее бронирование работает по принципу за 30 дней или 60 дней до заезда. В этих случаях размер скидки варьируется от 20 до 30 процентов. Но акция не действует на пиковые даты, такие как Новый год и китайский Новый год", – пояснили в "Русском Экспрессе".В октябре с выгодой от 20 до 40 процентов можно забронировать и гостиницы в Катаре и Омане, с дисконтом от 5-25 процентов – "четверки" и "пятерки" на Сейшелах. Как рассказали в компании Fun&Sun, в некоторых отелях Шри-Ланки до 31 октября действует скидка до 20 процентов, а проживание на Кубе сейчас можно забронировать со скидкой до 35 процентов.Сэкономить можно даже на Мальдивах: сейчас отели этого экзотического направления предлагают скидки до 55 процентов, рассказали в TEZ TOUR и "Русском Экспрессе". Но все же средний размер скидки на проживание меньше: 15-30 процентов. Как на других направлениях, чем раньше бронировать, тем существеннее будет разница в цене на проживание в сравнении с базовым тарифом пикового зимнего сезона.Горнолыжные туры тоже пока продаются с дисконтом. Как подчеркнули в Coral Travel, на курорте "Красная Поляна" до 15 ноября действует акция "Отдыхай и катай", включающая выгодные скидки на проживание и условия катания.По данным национального туроператора АЛЕАН, забронировать на зимний сезон популярные прибрежные отели Краснодарского края можно со скидкой 25 процентов, загородные объекты в Подмосковье – с дисконтом в 20 процентов, а объекты в Абхазии – со скидками и вовсе до 50-70 процентов на проживание в декабре (кроме праздничных дат).Есть скидки и на соседнюю Белоруссию. Например, по информации экспертов "Мультитур", при полной оплате тура за 60 дней до заезда действует скидка в 10 процентов на туры в санатории "Радон", "Рассвет-Любань", "Поречье" и "Сосновый бор".По данным туроператоров, по акции раннего бронирования в первую очередь востребованы заезды на новогодние праздники. Соответственно, чем они ближе, тем выше цены и на отели, авиабилеты и пакетные туры.

https://ria.ru/20230915/puteshestviya-1896375818.html

https://ria.ru/20231009/maldivy-1901509117.html

https://ria.ru/20231014/prazdniki-1902424074.html

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