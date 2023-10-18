https://ria.ru/20231018/turtsiya-1903514713.html

Моральное превосходство США на Ближнем Востоке пострадало, заявили в Анкаре

Моральное превосходство США на Ближнем Востоке пострадало, заявили в Анкаре - РИА Новости, 18.10.2023

Моральное превосходство США на Ближнем Востоке пострадало, заявили в Анкаре

"Моральное превосходство" США на Ближнем Востоке невероятно пострадало, возможно, США находятся на грани окончательного разрыва с регионом, заявил глава МИД... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T09:12

2023-10-18T09:12

2023-10-18T09:12

в мире

сша

ближний восток

турция

хакан фидан

хамас

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АНКАРА, 18 окт – РИА Новости. "Моральное превосходство" США на Ближнем Востоке невероятно пострадало, возможно, США находятся на грани окончательного разрыва с регионом, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. Комментируя отправку США авианосца в Восточное Средиземноморье, Фидан ответил, что это не новая ситуация и Вашингтон может преследовать тактические и стратегические цели в соответствии со своими потребностями. "Насколько мы можем судить, они хотят, чтобы это стало сдерживающим фактором, если в войну вступит другая сторона, кроме ХАМАС. Похоже, что под давлением израильтян американцы согласились с политикой исключения ХАМАС из числа сторон в Палестине. В какой степени Америка пойдет на это, пока неясно. На первом этапе они поддерживают Израиль всеми видами боеприпасов и так далее", - приводит слова министра телеканал TRT Haber. Отметив, что "моральное превосходство США в регионе невероятно пострадало", Фидан сказал, что, "возможно, США находятся накануне окончательного разрыва".

https://ria.ru/20231018/katastrofa-1903514519.html

https://ria.ru/20231018/voyna-1903456120.html

сша

ближний восток

турция

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, ближний восток, турция, хакан фидан, хамас