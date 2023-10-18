https://ria.ru/20231018/turtsiya-1903514713.html
Моральное превосходство США на Ближнем Востоке пострадало, заявили в Анкаре
Моральное превосходство США на Ближнем Востоке пострадало, заявили в Анкаре - РИА Новости, 18.10.2023
Моральное превосходство США на Ближнем Востоке пострадало, заявили в Анкаре
"Моральное превосходство" США на Ближнем Востоке невероятно пострадало, возможно, США находятся на грани окончательного разрыва с регионом, заявил глава МИД... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T09:12
2023-10-18T09:12
2023-10-18T09:12
в мире
сша
ближний восток
турция
хакан фидан
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150966/03/1509660382_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_fb15387ccc9f15a0ee0f30d623a2267b.jpg
АНКАРА, 18 окт – РИА Новости. "Моральное превосходство" США на Ближнем Востоке невероятно пострадало, возможно, США находятся на грани окончательного разрыва с регионом, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. Комментируя отправку США авианосца в Восточное Средиземноморье, Фидан ответил, что это не новая ситуация и Вашингтон может преследовать тактические и стратегические цели в соответствии со своими потребностями. "Насколько мы можем судить, они хотят, чтобы это стало сдерживающим фактором, если в войну вступит другая сторона, кроме ХАМАС. Похоже, что под давлением израильтян американцы согласились с политикой исключения ХАМАС из числа сторон в Палестине. В какой степени Америка пойдет на это, пока неясно. На первом этапе они поддерживают Израиль всеми видами боеприпасов и так далее", - приводит слова министра телеканал TRT Haber. Отметив, что "моральное превосходство США в регионе невероятно пострадало", Фидан сказал, что, "возможно, США находятся накануне окончательного разрыва".
https://ria.ru/20231018/katastrofa-1903514519.html
https://ria.ru/20231018/voyna-1903456120.html
сша
ближний восток
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150966/03/1509660382_111:0:895:588_1920x0_80_0_0_0bb2e26996c43d94cf773d345fca6858.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, ближний восток, турция, хакан фидан, хамас
В мире, США, Ближний Восток, Турция, Хакан Фидан, ХАМАС
Моральное превосходство США на Ближнем Востоке пострадало, заявили в Анкаре
Глава МИД Турции: США на грани окончательного разрыва с Ближним Востоком