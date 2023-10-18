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Моральное превосходство США на Ближнем Востоке пострадало, заявили в Анкаре - РИА Новости, 18.10.2023
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09:12 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/turtsiya-1903514713.html
Моральное превосходство США на Ближнем Востоке пострадало, заявили в Анкаре
Моральное превосходство США на Ближнем Востоке пострадало, заявили в Анкаре - РИА Новости, 18.10.2023
Моральное превосходство США на Ближнем Востоке пострадало, заявили в Анкаре
"Моральное превосходство" США на Ближнем Востоке невероятно пострадало, возможно, США находятся на грани окончательного разрыва с регионом, заявил глава МИД... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T09:12
2023-10-18T09:12
в мире
сша
ближний восток
турция
хакан фидан
хамас
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АНКАРА, 18 окт – РИА Новости. "Моральное превосходство" США на Ближнем Востоке невероятно пострадало, возможно, США находятся на грани окончательного разрыва с регионом, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. Комментируя отправку США авианосца в Восточное Средиземноморье, Фидан ответил, что это не новая ситуация и Вашингтон может преследовать тактические и стратегические цели в соответствии со своими потребностями. "Насколько мы можем судить, они хотят, чтобы это стало сдерживающим фактором, если в войну вступит другая сторона, кроме ХАМАС. Похоже, что под давлением израильтян американцы согласились с политикой исключения ХАМАС из числа сторон в Палестине. В какой степени Америка пойдет на это, пока неясно. На первом этапе они поддерживают Израиль всеми видами боеприпасов и так далее", - приводит слова министра телеканал TRT Haber. Отметив, что "моральное превосходство США в регионе невероятно пострадало", Фидан сказал, что, "возможно, США находятся накануне окончательного разрыва".
https://ria.ru/20231018/katastrofa-1903514519.html
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сша
ближний восток
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в мире, сша, ближний восток, турция, хакан фидан, хамас
В мире, США, Ближний Восток, Турция, Хакан Фидан, ХАМАС
Моральное превосходство США на Ближнем Востоке пострадало, заявили в Анкаре

Глава МИД Турции: США на грани окончательного разрыва с Ближним Востоком

© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Алена Палажченко
Вид Анкары. Архивное фото
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АНКАРА, 18 окт – РИА Новости. "Моральное превосходство" США на Ближнем Востоке невероятно пострадало, возможно, США находятся на грани окончательного разрыва с регионом, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
Комментируя отправку США авианосца в Восточное Средиземноморье, Фидан ответил, что это не новая ситуация и Вашингтон может преследовать тактические и стратегические цели в соответствии со своими потребностями.
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"Насколько мы можем судить, они хотят, чтобы это стало сдерживающим фактором, если в войну вступит другая сторона, кроме ХАМАС. Похоже, что под давлением израильтян американцы согласились с политикой исключения ХАМАС из числа сторон в Палестине. В какой степени Америка пойдет на это, пока неясно. На первом этапе они поддерживают Израиль всеми видами боеприпасов и так далее", - приводит слова министра телеканал TRT Haber.
Отметив, что "моральное превосходство США в регионе невероятно пострадало", Фидан сказал, что, "возможно, США находятся накануне окончательного разрыва".
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