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Лидер турецкой партии перечислил угрожающие Анкаре страны - РИА Новости, 18.10.2023
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06:43 18.10.2023 (обновлено: 09:56 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/turtsiya-1903500594.html
Лидер турецкой партии перечислил угрожающие Анкаре страны
Лидер турецкой партии перечислил угрожающие Анкаре страны - РИА Новости, 18.10.2023
Лидер турецкой партии перечислил угрожающие Анкаре страны
Лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек считает, что угроза Турции исходит прежде всего от США, Израиля и НАТО. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T06:43
2023-10-18T09:56
турция
анкара (провинция)
америка
догу перинчек
реджеп тайип эрдоган
в мире
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АНКАРА, 18 окт — РИА Новости. Лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек считает, что угроза Турции исходит прежде всего от США, Израиля и НАТО. &quot;Партия &quot;Родина&quot; уже много лет настойчиво предостерегает. Для того чтобы разработать правильную стратегию безопасности, сначала необходимо правильно определить угрозу для Турции. Угроза Турции исходит от США, Израиля и НАТО&quot;, — сказал он РИА Новости.По его словам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в недавней речи заявил, что "деятельность Америки представляет собой чрезвычайную угрозу национальной безопасности Турции". "После этого заявления правительство больше не может проводить политику, которая под названием политики баланса ставит под угрозу всю нашу безопасность и создает неуверенность и дискредитацию в странах региона. Сказки о политике равновесия завершились", — добавил Перинчек."Родина" является движением левого толка, которое стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой в стране, особенно в регионах.
https://ria.ru/20231006/putin-1900841481.html
турция
анкара (провинция)
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турция, анкара (провинция), америка, догу перинчек, реджеп тайип эрдоган, в мире
Турция, Анкара (провинция), Америка, Догу Перинчек, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
Лидер турецкой партии перечислил угрожающие Анкаре страны

Лидер турецкой партии Перинчек: угроза Анкаре исходит от США, Израиля и НАТО

© AP Photo / SALVATORE DI NOLFIТурецкий политик Догу Перинчек
Турецкий политик Догу Перинчек - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AP Photo / SALVATORE DI NOLFI
Турецкий политик Догу Перинчек. Архивное фото
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АНКАРА, 18 окт — РИА Новости. Лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек считает, что угроза Турции исходит прежде всего от США, Израиля и НАТО.
«

"Партия "Родина" уже много лет настойчиво предостерегает. Для того чтобы разработать правильную стратегию безопасности, сначала необходимо правильно определить угрозу для Турции. Угроза Турции исходит от США, Израиля и НАТО", — сказал он РИА Новости.

По его словам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в недавней речи заявил, что "деятельность Америки представляет собой чрезвычайную угрозу национальной безопасности Турции".
"После этого заявления правительство больше не может проводить политику, которая под названием политики баланса ставит под угрозу всю нашу безопасность и создает неуверенность и дискредитацию в странах региона. Сказки о политике равновесия завершились", — добавил Перинчек.
"Родина" является движением левого толка, которое стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой в стране, особенно в регионах.
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ТурцияАнкара (провинция)АмерикаДогу ПеринчекРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
 
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