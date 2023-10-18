https://ria.ru/20231018/turtsiya-1903500594.html

Лидер турецкой партии перечислил угрожающие Анкаре страны

Лидер турецкой партии перечислил угрожающие Анкаре страны - РИА Новости, 18.10.2023

Лидер турецкой партии перечислил угрожающие Анкаре страны

Лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек считает, что угроза Турции исходит прежде всего от США, Израиля и НАТО. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T06:43

2023-10-18T06:43

2023-10-18T09:56

турция

анкара (провинция)

америка

догу перинчек

реджеп тайип эрдоган

в мире

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АНКАРА, 18 окт — РИА Новости. Лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек считает, что угроза Турции исходит прежде всего от США, Израиля и НАТО. "Партия "Родина" уже много лет настойчиво предостерегает. Для того чтобы разработать правильную стратегию безопасности, сначала необходимо правильно определить угрозу для Турции. Угроза Турции исходит от США, Израиля и НАТО", — сказал он РИА Новости.По его словам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в недавней речи заявил, что "деятельность Америки представляет собой чрезвычайную угрозу национальной безопасности Турции". "После этого заявления правительство больше не может проводить политику, которая под названием политики баланса ставит под угрозу всю нашу безопасность и создает неуверенность и дискредитацию в странах региона. Сказки о политике равновесия завершились", — добавил Перинчек."Родина" является движением левого толка, которое стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой в стране, особенно в регионах.

https://ria.ru/20231006/putin-1900841481.html

турция

анкара (провинция)

америка

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турция, анкара (провинция), америка, догу перинчек, реджеп тайип эрдоган, в мире