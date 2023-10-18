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В Израиле заявили, что цель ликвидировать ХАМАС не изменилась

В Израиле заявили, что цель ликвидировать ХАМАС не изменилась - РИА Новости, 18.10.2023

В Израиле заявили, что цель ликвидировать ХАМАС не изменилась

Советник Биньямина Нетаньяху Офир Фальк на фоне удара по больнице в Газе заявил, что цель Израиля не изменилась, он собирается ликвидировать палестинское... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T16:09

2023-10-18T16:09

2023-10-18T17:11

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Советник Биньямина Нетаньяху Офир Фальк на фоне удара по больнице в Газе заявил, что цель Израиля не изменилась, он собирается ликвидировать палестинское движение ХАМАС. "Цель ясна и до сих пор неизменна - ликвидировать ХАМАС, и именно это мы собираемся сделать", - приводит слова Фалька агентство Блумберг. По мнению анонимного израильского чиновника, удар по больнице мог угрожать этим планам, если бы он стал результатом "израильской ошибки". Однако, добавило должностное лицо, произошедшее не станет таким поворотным моментом, поскольку Израиль якобы смог продемонстрировать, что не был виновен в ударе. Впрочем, как отмечает чиновник, ливанское движение "Хезболлах" может воспользоваться ситуацией в качестве предлога более активно вмешаться в конфликт. Баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погиб 471 человек, пострадали более 300, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля – что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад". Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231018/zvonki-1903634037.html

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