https://ria.ru/20231018/trevoga-1903709442.html
В семи украинских областях объявили воздушную тревогу
В семи украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 18.10.2023
В семи украинских областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в семи областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T21:39
2023-10-18T21:39
2023-10-18T21:39
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в семи областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги в Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской областях прозвучал в 20.56 (совпадает с мск). Следом тревогу объявили в Николаевской, Одесской, Сумской, а также подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Полтавская область, Киев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
В семи украинских областях объявили воздушную тревогу
В Харьковской, Полтавской и еще пяти областях Украины объявили воздушную тревогу