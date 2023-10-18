https://ria.ru/20231018/trevoga-1903672931.html
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 18.10.2023
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменена воздушная тревога, она продлилась чуть менее получаса, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T18:08
2023-10-18T18:08
2023-10-18T18:15
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости. В Севастополе отменена воздушная тревога, она продлилась чуть менее получаса, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Ранее Развожаев сообщил, что в районе Сухарной балки флот отражает атаку воздушных целей, все службы приведены в состояние боевой готовности."Отбой воздушной тревоги!" - написал Развожаев.Воздушная тревога продлилась около получаса.
https://ria.ru/20231017/bespilotnik-1903237164.html
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севастополь, михаил развожаев, россия
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Россия
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги в Севастополе