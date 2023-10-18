https://ria.ru/20231018/trevoga-1903666112.html
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 18.10.2023
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T17:40
2023-10-18T17:40
2023-10-18T17:42
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михаил развожаев
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале."️Внимание всем! Воздушная тревога!" - написал он.
https://ria.ru/20231017/bespilotnik-1903237164.html
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севастополь, михаил развожаев, россия
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Россия
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Развожаев сообщил о воздушной тревоге в Севастополе