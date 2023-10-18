https://ria.ru/20231018/trevoga-1903490275.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 18.10.2023
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T02:05
2023-10-18T02:05
2023-10-18T02:05
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно онлайн-карте, сигнал тревоги прозвучал в указанных регионах с 01.33 по 01.51 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231018/zaporozhe-1903488999.html
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украина, николаевская область, киев, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Николаевская область, Киев, Вооруженные силы РФ, В мире
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях объявили тревогу