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Египет объявил трехдневный траур по жертвам удара по больнице в Газе

Египет объявил трехдневный траур по жертвам удара по больнице в Газе - РИА Новости, 18.10.2023

Египет объявил трехдневный траур по жертвам удара по больнице в Газе

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил трехдневный траур по жертвам удара по больнице в секторе Газа, сообщила канцелярия египетского лидера. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T15:52

2023-10-18T15:52

2023-10-18T15:56

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абдель фаттах ас-сиси

исламский джихад

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 18 окт - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил трехдневный траур по жертвам удара по больнице в секторе Газа, сообщила канцелярия египетского лидера. "Президент республики Абдель Фаттах ас-Сиси решил объявить во всех частях Арабской Республики Египет трехдневный траур по невинным жертвам обстрела баптистской больницы "Аль-Ахли" в секторе Газа и всем погибшим представителям братского палестинского народа", - говорится в заявлении официального представителя египетского президента Ахмеда Фахми в Facebook*.Больница "Аль-Ахли" в секторе Газа 17 октября подверглась атаке. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Стороны конфликта возложили вину друг на друга: в Палестине заявили, что удар нанесли израильские самолеты, а в Израиле - что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".* Деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская.

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в мире, египет, палестина, израиль, абдель фаттах ас-сиси, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году