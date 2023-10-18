https://ria.ru/20231018/traur-1903635017.html
Египет объявил трехдневный траур по жертвам удара по больнице в Газе
Египет объявил трехдневный траур по жертвам удара по больнице в Газе - РИА Новости, 18.10.2023
Египет объявил трехдневный траур по жертвам удара по больнице в Газе
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил трехдневный траур по жертвам удара по больнице в секторе Газа, сообщила канцелярия египетского лидера. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T15:52
2023-10-18T15:52
2023-10-18T15:56
в мире
египет
палестина
израиль
абдель фаттах ас-сиси
исламский джихад
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903491893_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_968455d2de017ee2e7fe751dd15736ba.jpg
КАИР, 18 окт - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил трехдневный траур по жертвам удара по больнице в секторе Газа, сообщила канцелярия египетского лидера. "Президент республики Абдель Фаттах ас-Сиси решил объявить во всех частях Арабской Республики Египет трехдневный траур по невинным жертвам обстрела баптистской больницы "Аль-Ахли" в секторе Газа и всем погибшим представителям братского палестинского народа", - говорится в заявлении официального представителя египетского президента Ахмеда Фахми в Facebook*.Больница "Аль-Ахли" в секторе Газа 17 октября подверглась атаке. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Стороны конфликта возложили вину друг на друга: в Палестине заявили, что удар нанесли израильские самолеты, а в Израиле - что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".* Деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231018/zvonki-1903634037.html
египет
палестина
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903491893_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_809639a07c0dde24930354fd6a2cae53.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, египет, палестина, израиль, абдель фаттах ас-сиси, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Египет, Палестина, Израиль, Абдель Фаттах ас-Сиси, Исламский джихад, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Египет объявил трехдневный траур по жертвам удара по больнице в Газе
Президент Египта объявил трехдневный траур по жертвам удара по больнице в Газе