Рейтинг@Mail.ru
Египет объявил трехдневный траур по жертвам удара по больнице в Газе - РИА Новости, 18.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:52 18.10.2023 (обновлено: 15:56 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/traur-1903635017.html
Египет объявил трехдневный траур по жертвам удара по больнице в Газе
Египет объявил трехдневный траур по жертвам удара по больнице в Газе - РИА Новости, 18.10.2023
Египет объявил трехдневный траур по жертвам удара по больнице в Газе
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил трехдневный траур по жертвам удара по больнице в секторе Газа, сообщила канцелярия египетского лидера. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T15:52
2023-10-18T15:56
в мире
египет
палестина
израиль
абдель фаттах ас-сиси
исламский джихад
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903491893_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_968455d2de017ee2e7fe751dd15736ba.jpg
КАИР, 18 окт - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил трехдневный траур по жертвам удара по больнице в секторе Газа, сообщила канцелярия египетского лидера. "Президент республики Абдель Фаттах ас-Сиси решил объявить во всех частях Арабской Республики Египет трехдневный траур по невинным жертвам обстрела баптистской больницы "Аль-Ахли" в секторе Газа и всем погибшим представителям братского палестинского народа", - говорится в заявлении официального представителя египетского президента Ахмеда Фахми в Facebook*.Больница "Аль-Ахли" в секторе Газа 17 октября подверглась атаке. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Стороны конфликта возложили вину друг на друга: в Палестине заявили, что удар нанесли израильские самолеты, а в Израиле - что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".* Деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231018/zvonki-1903634037.html
египет
палестина
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903491893_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_809639a07c0dde24930354fd6a2cae53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, египет, палестина, израиль, абдель фаттах ас-сиси, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Египет, Палестина, Израиль, Абдель Фаттах ас-Сиси, Исламский джихад, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Египет объявил трехдневный траур по жертвам удара по больнице в Газе

Президент Египта объявил трехдневный траур по жертвам удара по больнице в Газе

© AP Photo / Abed KhaledПогибшие в результате удара по больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа
Погибшие в результате удара по больнице Аль-Ахли в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AP Photo / Abed Khaled
Погибшие в результате удара по больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа
Читать ria.ru в
КАИР, 18 окт - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил трехдневный траур по жертвам удара по больнице в секторе Газа, сообщила канцелярия египетского лидера.
«
"Президент республики Абдель Фаттах ас-Сиси решил объявить во всех частях Арабской Республики Египет трехдневный траур по невинным жертвам обстрела баптистской больницы "Аль-Ахли" в секторе Газа и всем погибшим представителям братского палестинского народа", - говорится в заявлении официального представителя египетского президента Ахмеда Фахми в Facebook*.
Больница "Аль-Ахли" в секторе Газа 17 октября подверглась атаке. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Стороны конфликта возложили вину друг на друга: в Палестине заявили, что удар нанесли израильские самолеты, а в Израиле - что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".
* Деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская.
Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
В Палестине подтвердили, затем опровергли звонки в больницу в день атаки
Вчера, 15:48
 
В миреЕгипетПалестинаИзраильАбдель Фаттах ас-СисиИсламский джихадОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала