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Путин назвал объем товарооборота с Китаем впечатляющим - РИА Новости, 18.10.2023
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12:48 18.10.2023 (обновлено: 13:17 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/tovarooborot-1903577075.html
Путин назвал объем товарооборота с Китаем впечатляющим
Путин назвал объем товарооборота с Китаем впечатляющим - РИА Новости, 18.10.2023
Путин назвал объем товарооборота с Китаем впечатляющим
Объем товарооборота России и КНР реально впечатляет, Россия занимает высокое место среди торговых партнеров Китая, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T12:48
2023-10-18T13:17
китай
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Объем товарооборота России и КНР реально впечатляет, Россия занимает высокое место среди торговых партнеров Китая, заявил президент РФ Владимир Путин."Тот объем товарооборота, о котором мы сегодня говорим, он реально впечатляет, ведь мы ставили перед собой задачу добиться 200 миллиардов долларов в 2024 году. И когда мы в 2019 году это сформулировали, я вам скажу откровенно, мало кто верил, что это вообще возможно, потому что на тот момент времени товарооборот у нас был 100 миллиардов. А сейчас с опережением графика уже 200", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.Также президент отметил, что Россия занимает высокое место в числе торговых партнеров КНР."Я сказал, что Россия занимает шестое место в числе торговых партнёров Китая, на самом деле это, если чисто формально подходить, это не так, она занимает гораздо более высокое место", - добавил Путин.
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китай, россия, экономика, владимир путин
Китай, Россия, Экономика, Владимир Путин
Путин назвал объем товарооборота с Китаем впечатляющим

Путин: объем товарооборота России с Китаем впечатляет

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Объем товарооборота России и КНР реально впечатляет, Россия занимает высокое место среди торговых партнеров Китая, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Тот объем товарооборота, о котором мы сегодня говорим, он реально впечатляет, ведь мы ставили перед собой задачу добиться 200 миллиардов долларов в 2024 году. И когда мы в 2019 году это сформулировали, я вам скажу откровенно, мало кто верил, что это вообще возможно, потому что на тот момент времени товарооборот у нас был 100 миллиардов. А сейчас с опережением графика уже 200", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
Также президент отметил, что Россия занимает высокое место в числе торговых партнеров КНР.
"Я сказал, что Россия занимает шестое место в числе торговых партнёров Китая, на самом деле это, если чисто формально подходить, это не так, она занимает гораздо более высокое место", - добавил Путин.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
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КитайРоссияЭкономикаВладимир Путин
 
 
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