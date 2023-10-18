https://ria.ru/20231018/tovarooborot-1903577075.html

Путин назвал объем товарооборота с Китаем впечатляющим

Путин назвал объем товарооборота с Китаем впечатляющим - РИА Новости, 18.10.2023

Путин назвал объем товарооборота с Китаем впечатляющим

Объем товарооборота России и КНР реально впечатляет, Россия занимает высокое место среди торговых партнеров Китая, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T12:48

2023-10-18T12:48

2023-10-18T13:17

китай

россия

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Объем товарооборота России и КНР реально впечатляет, Россия занимает высокое место среди торговых партнеров Китая, заявил президент РФ Владимир Путин."Тот объем товарооборота, о котором мы сегодня говорим, он реально впечатляет, ведь мы ставили перед собой задачу добиться 200 миллиардов долларов в 2024 году. И когда мы в 2019 году это сформулировали, я вам скажу откровенно, мало кто верил, что это вообще возможно, потому что на тот момент времени товарооборот у нас был 100 миллиардов. А сейчас с опережением графика уже 200", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.Также президент отметил, что Россия занимает высокое место в числе торговых партнеров КНР."Я сказал, что Россия занимает шестое место в числе торговых партнёров Китая, на самом деле это, если чисто формально подходить, это не так, она занимает гораздо более высокое место", - добавил Путин.

https://ria.ru/20231018/vzaimodeystvie-1903505742.html

китай

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

китай, россия, экономика, владимир путин