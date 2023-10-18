https://ria.ru/20231018/tovarooborot-1903506019.html

Товарооборот России и КНР достиг исторического рекорда, отметил Си Цзиньпин

Товарооборот России и КНР достиг исторического рекорда, отметил Си Цзиньпин - РИА Новости, 18.10.2023

Товарооборот России и КНР достиг исторического рекорда, отметил Си Цзиньпин

Товарооборот России и Китая достиг исторического рекорда и приближается к установленной лидерами двух стран планке в 200 миллиардов долларов, заявил в среду... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T07:51

2023-10-18T07:51

2023-10-18T07:51

экономика

россия

китай

си цзиньпин

владимир путин

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ПЕКИН, 18 окт – РИА Новости. Товарооборот России и Китая достиг исторического рекорда и приближается к установленной лидерами двух стран планке в 200 миллиардов долларов, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин на двусторонних переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. "Двусторонний товарооборот достиг рекордного уровня и неуклонно приближается к установленной нами цели в 200 миллиардов долларов", - заявил китайский лидер. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам трех кварталов 2023 года вырос на 29,5% и составил почти 176,4 миллиарда долларов. По итогам 2022 года товарооборот между РФ и Китаем вырос на 29,3% и составил рекордные 190,271 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году.

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экономика, россия, китай, си цзиньпин, владимир путин