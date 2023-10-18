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Путин уверен в преодолении к концу года планки товарооборота России и КНР - РИА Новости, 18.10.2023
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07:22 18.10.2023 (обновлено: 07:26 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/tovarooborot-1903503429.html
Путин уверен в преодолении к концу года планки товарооборота России и КНР
Путин уверен в преодолении к концу года планки товарооборота России и КНР - РИА Новости, 18.10.2023
Путин уверен в преодолении к концу года планки товарооборота России и КНР
Россия и Китай по итогам календарного года преодолеют планку в 200 миллиардов долларов объема товарооборота, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T07:22
2023-10-18T07:26
экономика
россия
китай
владимир путин
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ПЕКИН, 18 окт – РИА Новости. Россия и Китай по итогам календарного года преодолеют планку в 200 миллиардов долларов объема товарооборота, заявил президент РФ Владимир Путин. "Вы только что упомянули о нашей задаче достичь 200 млрд товарооборота в текущем году. Вот если посмотреть год к году, вчера вечером проанализировали, с сегодняшнего дня год назад: 200 млрд уже есть. А по календарному году эта планка точно будет преодолена", - сказал Путин, выступая на российско-китайских переговорах в среду.
https://ria.ru/20231018/kitay-1903502472.html
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экономика, россия, китай, владимир путин
Экономика, Россия, Китай, Владимир Путин
Путин уверен в преодолении к концу года планки товарооборота России и КНР

Путин: товарооборот между Россией и КНР преодолеет 200 миллиардов долларов

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГрузовые контейнеры во Владивостокском морском рыбном порту
Грузовые контейнеры во Владивостокском морском рыбном порту - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Грузовые контейнеры во Владивостокском морском рыбном порту . Архивное фото
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ПЕКИН, 18 окт – РИА Новости. Россия и Китай по итогам календарного года преодолеют планку в 200 миллиардов долларов объема товарооборота, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вы только что упомянули о нашей задаче достичь 200 млрд товарооборота в текущем году. Вот если посмотреть год к году, вчера вечером проанализировали, с сегодняшнего дня год назад: 200 млрд уже есть. А по календарному году эта планка точно будет преодолена", - сказал Путин, выступая на российско-китайских переговорах в среду.
Рабочий стоит перед контейнерами в порту в Шанхае - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
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