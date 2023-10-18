https://ria.ru/20231018/tovarooborot-1903503429.html
Путин уверен в преодолении к концу года планки товарооборота России и КНР
Путин уверен в преодолении к концу года планки товарооборота России и КНР - РИА Новости, 18.10.2023
Путин уверен в преодолении к концу года планки товарооборота России и КНР
Россия и Китай по итогам календарного года преодолеют планку в 200 миллиардов долларов объема товарооборота, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T07:22
2023-10-18T07:22
2023-10-18T07:26
экономика
россия
китай
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758531336_0:195:3072:1923_1920x0_80_0_0_e59a53f9356f473c9565694d9f5e5af4.jpg
ПЕКИН, 18 окт – РИА Новости. Россия и Китай по итогам календарного года преодолеют планку в 200 миллиардов долларов объема товарооборота, заявил президент РФ Владимир Путин. "Вы только что упомянули о нашей задаче достичь 200 млрд товарооборота в текущем году. Вот если посмотреть год к году, вчера вечером проанализировали, с сегодняшнего дня год назад: 200 млрд уже есть. А по календарному году эта планка точно будет преодолена", - сказал Путин, выступая на российско-китайских переговорах в среду.
https://ria.ru/20231018/kitay-1903502472.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758531336_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_691868729e18e1280d8af10eb40a061e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, китай, владимир путин
Экономика, Россия, Китай, Владимир Путин
Путин уверен в преодолении к концу года планки товарооборота России и КНР
Путин: товарооборот между Россией и КНР преодолеет 200 миллиардов долларов
ПЕКИН, 18 окт – РИА Новости. Россия и Китай по итогам календарного года преодолеют планку в 200 миллиардов долларов объема товарооборота, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вы только что упомянули о нашей задаче достичь 200 млрд товарооборота в текущем году. Вот если посмотреть год к году, вчера вечером проанализировали, с сегодняшнего дня год назад: 200 млрд уже есть. А по календарному году эта планка точно будет преодолена", - сказал Путин, выступая на российско-китайских переговорах в среду.
Китай будет увеличивать число соглашений со странами о свободной торговле