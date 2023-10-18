https://ria.ru/20231018/tovarooborot-1903503429.html

Путин уверен в преодолении к концу года планки товарооборота России и КНР

Путин уверен в преодолении к концу года планки товарооборота России и КНР - РИА Новости, 18.10.2023

Путин уверен в преодолении к концу года планки товарооборота России и КНР

Россия и Китай по итогам календарного года преодолеют планку в 200 миллиардов долларов объема товарооборота, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T07:22

2023-10-18T07:22

2023-10-18T07:26

экономика

россия

китай

владимир путин

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ПЕКИН, 18 окт – РИА Новости. Россия и Китай по итогам календарного года преодолеют планку в 200 миллиардов долларов объема товарооборота, заявил президент РФ Владимир Путин. "Вы только что упомянули о нашей задаче достичь 200 млрд товарооборота в текущем году. Вот если посмотреть год к году, вчера вечером проанализировали, с сегодняшнего дня год назад: 200 млрд уже есть. А по календарному году эта планка точно будет преодолена", - сказал Путин, выступая на российско-китайских переговорах в среду.

https://ria.ru/20231018/kitay-1903502472.html

россия

китай

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экономика, россия, китай, владимир путин