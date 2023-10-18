https://ria.ru/20231018/torgovlya-1903497736.html
Си Цзиньпин спрогнозировал рост внешней торговли КНР товарами и услугами
Си Цзиньпин спрогнозировал рост внешней торговли КНР товарами и услугами - РИА Новости, 18.10.2023
Си Цзиньпин спрогнозировал рост внешней торговли КНР товарами и услугами
Объем внешней торговли Китая товарами и услугами в ближайшие пять лет превысит $32 триллиона и $5 триллионов соответственно, заявил в среду председатель КНР Си... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T05:40
2023-10-18T05:40
2023-10-18T05:54
китай
си цзиньпин
экономика
форум "один пояс - один путь"
пекин
центральная азия
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ПЕКИН, 18 окт – РИА Новости. Объем внешней торговли Китая товарами и услугами в ближайшие пять лет превысит $32 триллиона и $5 триллионов соответственно, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на церемонии открытия третьего международного форума "Один пояс, один путь" в Пекине."Ожидается, что в ближайшие пять лет (2024-2028 годы) объем внешней торговли товарами и услугами превысит 32 триллиона долларов и 5 триллионов долларов соответственно", - заявил китайский лидер на церемонии открытия третьего форума высокого уровня "Один пояс, один путь" в Пекине.Третий форум высокого уровня "Один пояс, один путь" проходит в Пекине 17-18 октября в год десятилетия одноименной инициативы, предложенной Си Цзиньпином."Один пояс, один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.
https://ria.ru/20231018/kitay-1903498632.html
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китай, си цзиньпин, экономика, форум "один пояс - один путь", пекин, центральная азия
Китай, Си Цзиньпин, Экономика, Форум "Один пояс - один путь", Пекин, Центральная Азия
Си Цзиньпин спрогнозировал рост внешней торговли КНР товарами и услугами
Си Цзиньпин: объем внешней торговли КНР превысит пять триллионов долларов