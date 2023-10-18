https://ria.ru/20231018/torgovlya-1903497736.html

Си Цзиньпин спрогнозировал рост внешней торговли КНР товарами и услугами

Си Цзиньпин спрогнозировал рост внешней торговли КНР товарами и услугами - РИА Новости, 18.10.2023

Си Цзиньпин спрогнозировал рост внешней торговли КНР товарами и услугами

Объем внешней торговли Китая товарами и услугами в ближайшие пять лет превысит $32 триллиона и $5 триллионов соответственно, заявил в среду председатель КНР Си... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T05:40

2023-10-18T05:40

2023-10-18T05:54

китай

си цзиньпин

экономика

форум "один пояс - один путь"

пекин

центральная азия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761482474_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0f85286a03877da920c2ebfdd046fbec.jpg

ПЕКИН, 18 окт – РИА Новости. Объем внешней торговли Китая товарами и услугами в ближайшие пять лет превысит $32 триллиона и $5 триллионов соответственно, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на церемонии открытия третьего международного форума "Один пояс, один путь" в Пекине."Ожидается, что в ближайшие пять лет (2024-2028 годы) объем внешней торговли товарами и услугами превысит 32 триллиона долларов и 5 триллионов долларов соответственно", - заявил китайский лидер на церемонии открытия третьего форума высокого уровня "Один пояс, один путь" в Пекине.Третий форум высокого уровня "Один пояс, один путь" проходит в Пекине 17-18 октября в год десятилетия одноименной инициативы, предложенной Си Цзиньпином."Один пояс, один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.

https://ria.ru/20231018/kitay-1903498632.html

китай

пекин

центральная азия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, си цзиньпин, экономика, форум "один пояс - один путь", пекин, центральная азия