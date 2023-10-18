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На создание высокотехнологичной продукции направят пять миллиардов рублей - РИА Новости, 18.10.2023
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15:14 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/tekhnologii-1903623879.html
На создание высокотехнологичной продукции направят пять миллиардов рублей
На создание высокотехнологичной продукции направят пять миллиардов рублей - РИА Новости, 18.10.2023
На создание высокотехнологичной продукции направят пять миллиардов рублей
Правительство РФ дополнительно направит российским предприятиям 5 миллиардов рублей на создание и внедрение высокотехнологичной продукции, сообщил... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T15:14
2023-10-18T15:14
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Правительство РФ дополнительно направит российским предприятиям 5 миллиардов рублей на создание и внедрение высокотехнологичной продукции, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в среду. Глава правительства напомнил, что за последние четыре года было выделено почти 50 миллиардов рублей на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Средства получили более 300 проектов, значимых для социально-экономического развития страны и достижения технологического суверенитета. "Дополнительно направим отечественным предприятиям 5 миллиардов рублей на создание и внедрение высокотехнологичной продукции. Это позволит профинансировать около 70 важных инициатив, в том числе в станкостроении, в тяжелой, в транспортной и нефтегазовой промышленности", - сказал Мишустин. "Такие разработки востребованы на российском рынке, и мы рассчитываем, что в ближайшие четыре года выручка от их реализации превысит 300 млрд рублей по всем проектам, получившим государственную поддержку", – подчеркнул премьер.
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
На создание высокотехнологичной продукции направят пять миллиардов рублей

Правительство направит пять миллиардов рублей на высокотехнологичную продукцию

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Правительство РФ дополнительно направит российским предприятиям 5 миллиардов рублей на создание и внедрение высокотехнологичной продукции, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в среду.
Глава правительства напомнил, что за последние четыре года было выделено почти 50 миллиардов рублей на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Средства получили более 300 проектов, значимых для социально-экономического развития страны и достижения технологического суверенитета.
"Дополнительно направим отечественным предприятиям 5 миллиардов рублей на создание и внедрение высокотехнологичной продукции. Это позволит профинансировать около 70 важных инициатив, в том числе в станкостроении, в тяжелой, в транспортной и нефтегазовой промышленности", - сказал Мишустин.
"Такие разработки востребованы на российском рынке, и мы рассчитываем, что в ближайшие четыре года выручка от их реализации превысит 300 млрд рублей по всем проектам, получившим государственную поддержку", – подчеркнул премьер.
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