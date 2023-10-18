https://ria.ru/20231018/tekhnologii-1903623879.html

На создание высокотехнологичной продукции направят пять миллиардов рублей

На создание высокотехнологичной продукции направят пять миллиардов рублей - РИА Новости, 18.10.2023

На создание высокотехнологичной продукции направят пять миллиардов рублей

Правительство РФ дополнительно направит российским предприятиям 5 миллиардов рублей на создание и внедрение высокотехнологичной продукции, сообщил... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T15:14

2023-10-18T15:14

2023-10-18T15:14

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Правительство РФ дополнительно направит российским предприятиям 5 миллиардов рублей на создание и внедрение высокотехнологичной продукции, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в среду. Глава правительства напомнил, что за последние четыре года было выделено почти 50 миллиардов рублей на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Средства получили более 300 проектов, значимых для социально-экономического развития страны и достижения технологического суверенитета. "Дополнительно направим отечественным предприятиям 5 миллиардов рублей на создание и внедрение высокотехнологичной продукции. Это позволит профинансировать около 70 важных инициатив, в том числе в станкостроении, в тяжелой, в транспортной и нефтегазовой промышленности", - сказал Мишустин. "Такие разработки востребованы на российском рынке, и мы рассчитываем, что в ближайшие четыре года выручка от их реализации превысит 300 млрд рублей по всем проектам, получившим государственную поддержку", – подчеркнул премьер.

https://ria.ru/20231017/mishustin-1903355042.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, михаил мишустин