https://ria.ru/20231018/tekhnologii-1903529112.html
Московский производитель поставил 3D-принтер Центру аддитивных технологий
Московский производитель поставил 3D-принтер Центру аддитивных технологий - РИА Новости, 18.10.2023
Московский производитель поставил 3D-принтер Центру аддитивных технологий
Пользователи услуг первого в России Центра аддитивных технологий общего доступа (ЦАТОД), который открылся в Ижевске, смогут применять в работе промышленный... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T10:20
2023-10-18T10:20
2023-10-18T10:20
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
москва
россия
ижевск
владислав овчинский
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0d/1889855363_0:11:2732:1547_1920x0_80_0_0_f24fafda90ddc5ebe7e0f2a33fbf8f2e.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Пользователи услуг первого в России Центра аддитивных технологий общего доступа (ЦАТОД), который открылся в Ижевске, смогут применять в работе промышленный 3D-принтер для печати изделий металлическими порошками, который поставил Центру один из столичных производителей, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Такие центры, оснащенные российским оборудованием, позволят в более короткие сроки внедрять в производство современные технологии. Помимо производственных задач, ЦАТОД, который создан на базе Удмуртского госуниверситета, будет заниматься и образованием в сфере аддитивных технологий в регионе.Овчинский отметил большую востребованность оборудования и передовых технологий московских промышленников как в стране, так и на зарубежных дружественных рынках."Группа компаний "Лазеры и аппаратура" оснастила ижевский Центр аддитивных технологий общего доступа промышленным 3D-принтером для печати металлическими порошками. На лазерной установке будут отрабатывать аддитивные технологии, а также проводить подготовку студентов и технических специалистов промпредприятий региона", – уточнил он.Такие принтеры работают с открытым ПО, что дает возможность индивидуально настраивать режимы сплавления, применять различные типы металлических порошков.Москва – город с развитым производством. Условия, созданные в Москве для бизнеса, позволяют развиваться крупным, малым и средним предприятиям.В столице работает свыше четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудятся более 720 тысяч человек. Ежегодно открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. На них производят разные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медоборудование, сложную технику и многое другое.Размещение промплощадок в столице открывает инвесторам доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре, а также большому пулу системной поддержки города. Сегодня предприятия могут воспользоваться более, чем 20 мерами поддержки, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме того, разработан ряд антикризисных инструментов.
https://ria.ru/20230411/mtsh-1864378324.html
https://ria.ru/20230522/usiliteli-1873362060.html
москва
россия
ижевск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0d/1889855363_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dd43e24abfff34c1a6a6f00e7ab31606.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, москва, россия, ижевск, владислав овчинский, технологии
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Экономика, Москва, Россия, Ижевск, Владислав Овчинский, Технологии
Московский производитель поставил 3D-принтер Центру аддитивных технологий
Пользователи услуг первого ЦАТОД смогут применять промышленный 3D-принтер
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Пользователи услуг первого в России Центра аддитивных технологий общего доступа (ЦАТОД), который открылся в Ижевске, смогут применять в работе промышленный 3D-принтер для печати изделий металлическими порошками, который поставил Центру один из столичных производителей, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Такие центры, оснащенные российским оборудованием, позволят в более короткие сроки внедрять в производство современные технологии. Помимо производственных задач, ЦАТОД, который создан на базе Удмуртского госуниверситета, будет заниматься и образованием в сфере аддитивных технологий в регионе.
Овчинский: МТШ совместно с РХТУ открыла курсы по аддитивным технологиям
Овчинский отметил большую востребованность оборудования и передовых технологий московских промышленников как в стране, так и на зарубежных дружественных рынках.
"Группа компаний "Лазеры и аппаратура" оснастила ижевский Центр аддитивных технологий общего доступа промышленным 3D-принтером для печати металлическими порошками. На лазерной установке будут отрабатывать аддитивные технологии, а также проводить подготовку студентов и технических специалистов промпредприятий региона", – уточнил он.
Такие принтеры работают с открытым ПО, что дает возможность индивидуально настраивать режимы сплавления, применять различные типы металлических порошков.
Москва – город с развитым производством. Условия, созданные в Москве для бизнеса, позволяют развиваться крупным, малым и средним предприятиям.В столице работает свыше четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудятся более 720 тысяч человек. Ежегодно открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. На них производят разные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медоборудование, сложную технику и многое другое.
Размещение промплощадок в столице открывает инвесторам доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре, а также большому пулу системной поддержки города. Сегодня предприятия могут воспользоваться более, чем 20 мерами поддержки, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме того, разработан ряд антикризисных инструментов.
Овчинский: в ОЭЗ Москвы начали выпуск усилителей радиочастотной мощности