https://ria.ru/20231018/tekhnologii-1903529112.html

Московский производитель поставил 3D-принтер Центру аддитивных технологий

Московский производитель поставил 3D-принтер Центру аддитивных технологий - РИА Новости, 18.10.2023

Московский производитель поставил 3D-принтер Центру аддитивных технологий

Пользователи услуг первого в России Центра аддитивных технологий общего доступа (ЦАТОД), который открылся в Ижевске, смогут применять в работе промышленный... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T10:20

2023-10-18T10:20

2023-10-18T10:20

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

москва

россия

ижевск

владислав овчинский

технологии

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Пользователи услуг первого в России Центра аддитивных технологий общего доступа (ЦАТОД), который открылся в Ижевске, смогут применять в работе промышленный 3D-принтер для печати изделий металлическими порошками, который поставил Центру один из столичных производителей, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Такие центры, оснащенные российским оборудованием, позволят в более короткие сроки внедрять в производство современные технологии. Помимо производственных задач, ЦАТОД, который создан на базе Удмуртского госуниверситета, будет заниматься и образованием в сфере аддитивных технологий в регионе.Овчинский отметил большую востребованность оборудования и передовых технологий московских промышленников как в стране, так и на зарубежных дружественных рынках."Группа компаний "Лазеры и аппаратура" оснастила ижевский Центр аддитивных технологий общего доступа промышленным 3D-принтером для печати металлическими порошками. На лазерной установке будут отрабатывать аддитивные технологии, а также проводить подготовку студентов и технических специалистов промпредприятий региона", – уточнил он.Такие принтеры работают с открытым ПО, что дает возможность индивидуально настраивать режимы сплавления, применять различные типы металлических порошков.Москва – город с развитым производством. Условия, созданные в Москве для бизнеса, позволяют развиваться крупным, малым и средним предприятиям.В столице работает свыше четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудятся более 720 тысяч человек. Ежегодно открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. На них производят разные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медоборудование, сложную технику и многое другое.Размещение промплощадок в столице открывает инвесторам доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре, а также большому пулу системной поддержки города. Сегодня предприятия могут воспользоваться более, чем 20 мерами поддержки, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме того, разработан ряд антикризисных инструментов.

https://ria.ru/20230411/mtsh-1864378324.html

https://ria.ru/20230522/usiliteli-1873362060.html

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россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, москва, россия, ижевск, владислав овчинский, технологии