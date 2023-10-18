https://ria.ru/20231018/tatarstan-1903632108.html

Татарстан подводит итоги телемарафона в поддержку участников СВО

Татарстан подводит итоги телемарафона в поддержку участников СВО - РИА Новости, 18.10.2023

Татарстан подводит итоги телемарафона в поддержку участников СВО

В Республике Татарстан завершился первый телемарафон в поддержку военной службы по контракту "Все СВОи". РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T16:12

2023-10-18T16:12

2023-10-18T16:12

республика татарстан

республика татарстан (татарстан)

сво

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903638880_71:0:1603:862_1920x0_80_0_0_52d5313240c2c927d097ba141dd9a938.png

КАЗАНЬ, 18 окт – РИА Новости. В Республике Татарстан завершился первый телемарафон в поддержку военной службы по контракту "Все СВОи". Марафон шел в прямом эфире телеканала "ТНВ" 12 часов, происходили эфирные включения на канале "Татарстан – 24", шли трансляции в соцсетях, выступило более 60 спикеров, состоялось четыре онлайн-включения федеральных экспертов из Санкт-Петербурга и Москвы. За время проведения марафона зарегистрирована 131 активность. Все желающие смогли получить актуальную информацию о контрактной службе и СВО, а также узнать истории героев и получить ответы на вопросы о мерах социальной помощи и поддержки. Во всех 45 районах республики прошли пикеты и концерты в поддержку участников СВО. Вице-премьер республики Лейла Фазлеева, подводя итоги марафона, заявила, что Татарстан разрабатывает меры поддержки с учетом мнения участников СВО и их семей. "Все меры, которые разрабатывались и появлялись в Республике Татарстан, точно связаны с мнением ветеранов боевых действий, участников спецоперации и их семей. Думаю, что с течением времени мы увидим еще появление каких-то мер", - сказала Фазлеева. Спикер отметила, что участникам СВО после завершения контракта оказывают психологическую поддержку, помогают с социальной адаптацией. Медицинские услуги – еще одна из мер поддержки, она оказывается через госпитали республики. Также при необходимости участники СВО могут пройти переобучение. Уже 77 татарстанцев смогли устроиться на работу благодаря поддержке органов власти республики. Кроме того, все дети участников СВО имеют приоритетное право на зачисление в учебные учреждения. А семьям, в которых родился ребенок, выдают наборы для новорожденных. В Татарстане также установлена единовременная выплата в 20 тысяч рублей для детей участников специальной военной операции, уже 12763 ребенка охвачены этой мерой поддержки. Напомним, в Республике Татарстан продолжается набор на службу по контракту. Действуют пункты отбора на службу по контракту, работает колл-центр 117, где готовы ответить на все интересующие вопросы и оказать содействие. Также в Татарстане функционирует сайт heroes-tatarstan.ru.

https://ria.ru/20231017/sektsii-1903473977.html

https://ria.ru/20231017/tatarstan-1903341565.html

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

республика татарстан (татарстан), сво