https://ria.ru/20231018/svechi-1903614162.html

Специалисты соцзащиты на Алтае делают окопные свечи для бойцов СВО

Специалисты соцзащиты на Алтае делают окопные свечи для бойцов СВО - РИА Новости, 18.10.2023

Специалисты соцзащиты на Алтае делают окопные свечи для бойцов СВО

Специалисты центра соцзащиты в Алтайском крае мастерят окопные свечи для участников спецоперации, сообщается в Telegram-канале минсоцзащиты региона. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T14:48

2023-10-18T14:48

2023-10-18T14:48

надежные люди

общество

алтайский край

ельцовский район

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БАРНАУЛ, 18 окт - РИА Новости. Специалисты центра соцзащиты в Алтайском крае мастерят окопные свечи для участников спецоперации, сообщается в Telegram-канале минсоцзащиты региона. "В филиале комплексного центра по Ельцовскому району специалисты приняли участие в акции "Окопная свеча" для оказания помощи бойцам СВО. Данной акцией специалисты хотят поддержать наших солдат, которые находятся в зоне СВО, а также сказать им спасибо за службу, пожелать победы и скорейшего возвращения к своим близким и родным", - говорится в сообщении. На опубликованных фотографиях специалисты центра мастерят окопные свечи из консервных банок.

https://ria.ru/20231018/seti-1903616339.html

алтайский край

ельцовский район

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, алтайский край, ельцовский район