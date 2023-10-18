Рейтинг@Mail.ru
Специалисты соцзащиты на Алтае делают окопные свечи для бойцов СВО - РИА Новости, 18.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
14:48 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/svechi-1903614162.html
Специалисты соцзащиты на Алтае делают окопные свечи для бойцов СВО
Специалисты соцзащиты на Алтае делают окопные свечи для бойцов СВО - РИА Новости, 18.10.2023
Специалисты соцзащиты на Алтае делают окопные свечи для бойцов СВО
Специалисты центра соцзащиты в Алтайском крае мастерят окопные свечи для участников спецоперации, сообщается в Telegram-канале минсоцзащиты региона. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T14:48
2023-10-18T14:48
надежные люди
общество
алтайский край
ельцовский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898632561_0:231:3072:1959_1920x0_80_0_0_38a9b7d8b97652d4cc9eb4b257942232.jpg
БАРНАУЛ, 18 окт - РИА Новости. Специалисты центра соцзащиты в Алтайском крае мастерят окопные свечи для участников спецоперации, сообщается в Telegram-канале минсоцзащиты региона. "В филиале комплексного центра по Ельцовскому району специалисты приняли участие в акции "Окопная свеча" для оказания помощи бойцам СВО. Данной акцией специалисты хотят поддержать наших солдат, которые находятся в зоне СВО, а также сказать им спасибо за службу, пожелать победы и скорейшего возвращения к своим близким и родным", - говорится в сообщении. На опубликованных фотографиях специалисты центра мастерят окопные свечи из консервных банок.
https://ria.ru/20231018/seti-1903616339.html
алтайский край
ельцовский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898632561_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f190fb0353aabd6e16aee5d33bd90325.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, алтайский край, ельцовский район
Надежные люди, Общество, Алтайский край, Ельцовский район
Специалисты соцзащиты на Алтае делают окопные свечи для бойцов СВО

Специалисты соцзащиты на Алтае делают окопные свечи для участников спецоперации

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне спецоперации
Российские военнослужащие в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 18 окт - РИА Новости. Специалисты центра соцзащиты в Алтайском крае мастерят окопные свечи для участников спецоперации, сообщается в Telegram-канале минсоцзащиты региона.
«
"В филиале комплексного центра по Ельцовскому району специалисты приняли участие в акции "Окопная свеча" для оказания помощи бойцам СВО. Данной акцией специалисты хотят поддержать наших солдат, которые находятся в зоне СВО, а также сказать им спасибо за службу, пожелать победы и скорейшего возвращения к своим близким и родным", - говорится в сообщении.
Российские военные в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
В центре детского творчества на Алтае плетут маскировочные сети
Вчера, 14:45
На опубликованных фотографиях специалисты центра мастерят окопные свечи из консервных банок.
 
Надежные людиОбществоАлтайский крайЕльцовский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала