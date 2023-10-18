https://ria.ru/20231018/svechi-1903614162.html
Специалисты соцзащиты на Алтае делают окопные свечи для бойцов СВО
Специалисты соцзащиты на Алтае делают окопные свечи для бойцов СВО - РИА Новости, 18.10.2023
Специалисты соцзащиты на Алтае делают окопные свечи для бойцов СВО
Специалисты центра соцзащиты в Алтайском крае мастерят окопные свечи для участников спецоперации, сообщается в Telegram-канале минсоцзащиты региона. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T14:48
2023-10-18T14:48
2023-10-18T14:48
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БАРНАУЛ, 18 окт - РИА Новости. Специалисты центра соцзащиты в Алтайском крае мастерят окопные свечи для участников спецоперации, сообщается в Telegram-канале минсоцзащиты региона. "В филиале комплексного центра по Ельцовскому району специалисты приняли участие в акции "Окопная свеча" для оказания помощи бойцам СВО. Данной акцией специалисты хотят поддержать наших солдат, которые находятся в зоне СВО, а также сказать им спасибо за службу, пожелать победы и скорейшего возвращения к своим близким и родным", - говорится в сообщении. На опубликованных фотографиях специалисты центра мастерят окопные свечи из консервных банок.
https://ria.ru/20231018/seti-1903616339.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, алтайский край, ельцовский район
Надежные люди, Общество, Алтайский край, Ельцовский район
Специалисты соцзащиты на Алтае делают окопные свечи для бойцов СВО
Специалисты соцзащиты на Алтае делают окопные свечи для участников спецоперации