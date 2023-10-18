https://ria.ru/20231018/stroitelstvo-1903639009.html
Кумпилов рассказал о ходе строительства дороги "плато Лагонаки – Гузерипль"
Кумпилов рассказал о ходе строительства дороги "плато Лагонаки – Гузерипль" - РИА Новости, 18.10.2023
Кумпилов рассказал о ходе строительства дороги "плато Лагонаки – Гузерипль"
Дорожники, ведущие строительство третьей очереди дороги "плато Лагонаки – Гузерипль" в горах Адыгеи уже завершили возведение укрепляющей стенки трассы и системы РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T16:10
2023-10-18T16:10
2023-10-18T16:10
республика адыгея
майкопский район
мурат кумпилов
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МАЙКОП, 18 окт - РИА Новости. Дорожники, ведущие строительство третьей очереди дороги "плато Лагонаки – Гузерипль" в горах Адыгеи уже завершили возведение укрепляющей стенки трассы и системы водоотведения, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов. В горной части Майкопского района в рамках "дорожного" нацпроекта возводится автомобильная трасса, которая напрямую свяжет плато Лагонаки и поселок Гузерипль. "Прямо сейчас работники дорожной отрасли ведут строительство третьей очереди, протяженностью почти 8 км. На сегодняшний день на этом участке обустроены монолитные железобетонные укрепляющие стенки дороги, система водоотведения. Работы ведутся с применением инновационных и подтвердивших свою эффективность технологий и строительных материалов. Упор делается на качество и безопасность дорог", – сообщил Кумпилов, слова которого приводит пресс-служба. Глава региона подчеркнул, что в рамках реализации проекта по строительству экокурорта "Лагонаки" данная кольцевая дорога является стратегически важным объектом, и она должна стать связующим звеном между популярными туристическими объектами республики.
https://ria.ru/20231016/ozon-1903207204.html
майкопский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
майкопский район, мурат кумпилов
Республика Адыгея, Майкопский район, Мурат Кумпилов
МАЙКОП, 18 окт - РИА Новости. Дорожники, ведущие строительство третьей очереди дороги "плато Лагонаки – Гузерипль" в горах Адыгеи уже завершили возведение укрепляющей стенки трассы и системы водоотведения, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
В горной части Майкопского района
в рамках "дорожного" нацпроекта возводится автомобильная трасса, которая напрямую свяжет плато Лагонаки и поселок Гузерипль.
В Адыгее завершили строительство логистического центра Ozon
"Прямо сейчас работники дорожной отрасли ведут строительство третьей очереди, протяженностью почти 8 км. На сегодняшний день на этом участке обустроены монолитные железобетонные укрепляющие стенки дороги, система водоотведения. Работы ведутся с применением инновационных и подтвердивших свою эффективность технологий и строительных материалов. Упор делается на качество и безопасность дорог", – сообщил Кумпилов, слова которого приводит пресс-служба.
Глава региона подчеркнул, что в рамках реализации проекта по строительству экокурорта "Лагонаки" данная кольцевая дорога является стратегически важным объектом, и она должна стать связующим звеном между популярными туристическими объектами республики.