https://ria.ru/20231018/stroitelstvo-1903639009.html

Кумпилов рассказал о ходе строительства дороги "плато Лагонаки – Гузерипль"

Кумпилов рассказал о ходе строительства дороги "плато Лагонаки – Гузерипль" - РИА Новости, 18.10.2023

Кумпилов рассказал о ходе строительства дороги "плато Лагонаки – Гузерипль"

Дорожники, ведущие строительство третьей очереди дороги "плато Лагонаки – Гузерипль" в горах Адыгеи уже завершили возведение укрепляющей стенки трассы и системы РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T16:10

2023-10-18T16:10

2023-10-18T16:10

республика адыгея

майкопский район

мурат кумпилов

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МАЙКОП, 18 окт - РИА Новости. Дорожники, ведущие строительство третьей очереди дороги "плато Лагонаки – Гузерипль" в горах Адыгеи уже завершили возведение укрепляющей стенки трассы и системы водоотведения, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов. В горной части Майкопского района в рамках "дорожного" нацпроекта возводится автомобильная трасса, которая напрямую свяжет плато Лагонаки и поселок Гузерипль. "Прямо сейчас работники дорожной отрасли ведут строительство третьей очереди, протяженностью почти 8 км. На сегодняшний день на этом участке обустроены монолитные железобетонные укрепляющие стенки дороги, система водоотведения. Работы ведутся с применением инновационных и подтвердивших свою эффективность технологий и строительных материалов. Упор делается на качество и безопасность дорог", – сообщил Кумпилов, слова которого приводит пресс-служба. Глава региона подчеркнул, что в рамках реализации проекта по строительству экокурорта "Лагонаки" данная кольцевая дорога является стратегически важным объектом, и она должна стать связующим звеном между популярными туристическими объектами республики.

https://ria.ru/20231016/ozon-1903207204.html

майкопский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

майкопский район, мурат кумпилов