https://ria.ru/20231018/stipendii-1903670578.html

Гладков вручил именные стипендии белгородским школьникам-спортсменам

Гладков вручил именные стипендии белгородским школьникам-спортсменам - РИА Новости, 18.10.2023

Гладков вручил именные стипендии белгородским школьникам-спортсменам

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" о том, что лично вручил именные стипендии губернатора талантливым... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T17:58

2023-10-18T17:58

2023-10-18T18:01

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россия

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 18 окт – РИА Новости. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" о том, что лично вручил именные стипендии губернатора талантливым школьникам, которые добились серьезных успехов в спорте. "Считаю правильным выделить лучших из тех, кто за предыдущий год достиг удивительных результатов в спорте. Среди 50 стипендиатов – наиболее отличившиеся дети, ставшие победителями и призёрами межрегиональных, всероссийских и международных соревнований", - написал Гладков.Он пояснил, что отличившиеся школьники будут получать ежемесячное денежное поощрение в размере 5 тысяч рублей, а их педагоги — единовременную выплату в 50 тысяч рублей. Глава региона также отметил, что в последние два года конкуренция среди номинантов растёт. "Нам с вами есть чем гордиться – мы провели свыше 5 тысяч массовых спортивных праздников, в том числе 203 первенства области. Юные белгородцы стали активными участниками всех соревнований", - подчеркнул глава региона. Он добавил, что из 16 тысяч легкоатлетов, пробежавших полумарафоны, 5 тысяч – это ребята из Белгородской области. Белгородские юниоры проявили себя на общероссийских и мировых спортивных состязаниях, завоевали 220 медалей на первенствах России, из которых каждая третья - золотая. Также юные спортсмены принесли в белгородскую копилку спортивных наград 23 медали с соревнований мирового уровня: 13 золотых, шесть серебряных и четыре бронзовых. Кроме того, в этом году в регионе состоялось открытие крупных спортивных объектов, среди которых Центр адаптивных видов спорта "Вершина" и Дворец спорта "Салют" в городе Белгороде, Центр спорта "Победа" в поселке Майский и ФОК в поселке Томаровка. "В ближайшее время вводим в эксплуатацию Центр для занятий художественной гимнастикой, прыжками на батуте и спортивной акробатикой "Сирень" в Белгороде, а также строим два физкультурно-оздоровительных комплекса в Губкине и Старом Осколе", - рассказал губернатор. Также было отремонтировано большое количество спортивных залов. "Всё это мы делаем для того, чтобы все наши жители занимались спортом и укрепляли свое здоровье. Мы очень хотим, чтобы Белгородская область была самым спортивным регионом", - подчеркнул Гладков.

https://ria.ru/20230922/tsentr-1898143384.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, белгородская область, белгород, россия, вячеслав гладков