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Гладков вручил именные стипендии белгородским школьникам-спортсменам - РИА Новости, 18.10.2023
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Белгородская область
Белгородская область
 
17:58 18.10.2023 (обновлено: 18:01 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/stipendii-1903670578.html
Гладков вручил именные стипендии белгородским школьникам-спортсменам
Гладков вручил именные стипендии белгородским школьникам-спортсменам - РИА Новости, 18.10.2023
Гладков вручил именные стипендии белгородским школьникам-спортсменам
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" о том, что лично вручил именные стипендии губернатора талантливым... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T17:58
2023-10-18T18:01
белгородская область
общество
белгородская область
белгород
россия
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 18 окт – РИА Новости. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" о том, что лично вручил именные стипендии губернатора талантливым школьникам, которые добились серьезных успехов в спорте. &quot;Считаю правильным выделить лучших из тех, кто за предыдущий год достиг удивительных результатов в спорте. Среди 50 стипендиатов – наиболее отличившиеся дети, ставшие победителями и призёрами межрегиональных, всероссийских и международных соревнований&quot;, - написал Гладков.Он пояснил, что отличившиеся школьники будут получать ежемесячное денежное поощрение в размере 5 тысяч рублей, а их педагоги — единовременную выплату в 50 тысяч рублей. Глава региона также отметил, что в последние два года конкуренция среди номинантов растёт. "Нам с вами есть чем гордиться – мы провели свыше 5 тысяч массовых спортивных праздников, в том числе 203 первенства области. Юные белгородцы стали активными участниками всех соревнований", - подчеркнул глава региона. Он добавил, что из 16 тысяч легкоатлетов, пробежавших полумарафоны, 5 тысяч – это ребята из Белгородской области. Белгородские юниоры проявили себя на общероссийских и мировых спортивных состязаниях, завоевали 220 медалей на первенствах России, из которых каждая третья - золотая. Также юные спортсмены принесли в белгородскую копилку спортивных наград 23 медали с соревнований мирового уровня: 13 золотых, шесть серебряных и четыре бронзовых. Кроме того, в этом году в регионе состоялось открытие крупных спортивных объектов, среди которых Центр адаптивных видов спорта "Вершина" и Дворец спорта "Салют" в городе Белгороде, Центр спорта "Победа" в поселке Майский и ФОК в поселке Томаровка. "В ближайшее время вводим в эксплуатацию Центр для занятий художественной гимнастикой, прыжками на батуте и спортивной акробатикой "Сирень" в Белгороде, а также строим два физкультурно-оздоровительных комплекса в Губкине и Старом Осколе", - рассказал губернатор. Также было отремонтировано большое количество спортивных залов. "Всё это мы делаем для того, чтобы все наши жители занимались спортом и укрепляли свое здоровье. Мы очень хотим, чтобы Белгородская область была самым спортивным регионом", - подчеркнул Гладков.
https://ria.ru/20230922/tsentr-1898143384.html
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общество, белгородская область, белгород, россия, вячеслав гладков
Белгородская область, Общество, Белгородская область, Белгород, Россия, Вячеслав Гладков

Гладков вручил именные стипендии белгородским школьникам-спортсменам

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 18 окт – РИА Новости. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" о том, что лично вручил именные стипендии губернатора талантливым школьникам, которые добились серьезных успехов в спорте.
«

"Считаю правильным выделить лучших из тех, кто за предыдущий год достиг удивительных результатов в спорте. Среди 50 стипендиатов – наиболее отличившиеся дети, ставшие победителями и призёрами межрегиональных, всероссийских и международных соревнований", - написал Гладков.

Он пояснил, что отличившиеся школьники будут получать ежемесячное денежное поощрение в размере 5 тысяч рублей, а их педагоги — единовременную выплату в 50 тысяч рублей. Глава региона также отметил, что в последние два года конкуренция среди номинантов растёт.
«
"Нам с вами есть чем гордиться – мы провели свыше 5 тысяч массовых спортивных праздников, в том числе 203 первенства области. Юные белгородцы стали активными участниками всех соревнований", - подчеркнул глава региона. Он добавил, что из 16 тысяч легкоатлетов, пробежавших полумарафоны, 5 тысяч – это ребята из Белгородской области.
Белгородские юниоры проявили себя на общероссийских и мировых спортивных состязаниях, завоевали 220 медалей на первенствах России, из которых каждая третья - золотая. Также юные спортсмены принесли в белгородскую копилку спортивных наград 23 медали с соревнований мирового уровня: 13 золотых, шесть серебряных и четыре бронзовых.
Кроме того, в этом году в регионе состоялось открытие крупных спортивных объектов, среди которых Центр адаптивных видов спорта "Вершина" и Дворец спорта "Салют" в городе Белгороде, Центр спорта "Победа" в поселке Майский и ФОК в поселке Томаровка.
«
"В ближайшее время вводим в эксплуатацию Центр для занятий художественной гимнастикой, прыжками на батуте и спортивной акробатикой "Сирень" в Белгороде, а также строим два физкультурно-оздоровительных комплекса в Губкине и Старом Осколе", - рассказал губернатор.
Также было отремонтировано большое количество спортивных залов. "Всё это мы делаем для того, чтобы все наши жители занимались спортом и укрепляли свое здоровье. Мы очень хотим, чтобы Белгородская область была самым спортивным регионом", - подчеркнул Гладков.
Белгород - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
Гладков сообщил об открытии кампуса белгородского центра одаренных детей
22 сентября, 23:18
 
Белгородская областьОбществоБелгородская областьБелгородРоссияВячеслав Гладков
 
 
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