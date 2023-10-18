Гладков вручил именные стипендии белгородским школьникам-спортсменам
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 18 окт – РИА Новости. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" о том, что лично вручил именные стипендии губернатора талантливым школьникам, которые добились серьезных успехов в спорте.
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"Считаю правильным выделить лучших из тех, кто за предыдущий год достиг удивительных результатов в спорте. Среди 50 стипендиатов – наиболее отличившиеся дети, ставшие победителями и призёрами межрегиональных, всероссийских и международных соревнований", - написал Гладков.
Он пояснил, что отличившиеся школьники будут получать ежемесячное денежное поощрение в размере 5 тысяч рублей, а их педагоги — единовременную выплату в 50 тысяч рублей. Глава региона также отметил, что в последние два года конкуренция среди номинантов растёт.
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"Нам с вами есть чем гордиться – мы провели свыше 5 тысяч массовых спортивных праздников, в том числе 203 первенства области. Юные белгородцы стали активными участниками всех соревнований", - подчеркнул глава региона. Он добавил, что из 16 тысяч легкоатлетов, пробежавших полумарафоны, 5 тысяч – это ребята из Белгородской области.
Белгородские юниоры проявили себя на общероссийских и мировых спортивных состязаниях, завоевали 220 медалей на первенствах России, из которых каждая третья - золотая. Также юные спортсмены принесли в белгородскую копилку спортивных наград 23 медали с соревнований мирового уровня: 13 золотых, шесть серебряных и четыре бронзовых.
Кроме того, в этом году в регионе состоялось открытие крупных спортивных объектов, среди которых Центр адаптивных видов спорта "Вершина" и Дворец спорта "Салют" в городе Белгороде, Центр спорта "Победа" в поселке Майский и ФОК в поселке Томаровка.
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"В ближайшее время вводим в эксплуатацию Центр для занятий художественной гимнастикой, прыжками на батуте и спортивной акробатикой "Сирень" в Белгороде, а также строим два физкультурно-оздоровительных комплекса в Губкине и Старом Осколе", - рассказал губернатор.
Также было отремонтировано большое количество спортивных залов. "Всё это мы делаем для того, чтобы все наши жители занимались спортом и укрепляли свое здоровье. Мы очень хотим, чтобы Белгородская область была самым спортивным регионом", - подчеркнул Гладков.