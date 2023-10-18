https://ria.ru/20231018/sputnik-1903704006.html

Гладков назвал героями жителей, спасших журналиста Sputnik с женой из огня

Гладков назвал героями жителей, спасших журналиста Sputnik с женой из огня - РИА Новости, 18.10.2023

Гладков назвал героями жителей, спасших журналиста Sputnik с женой из огня

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил во время вечернего эфира в социальной сети "ВКонтакте", что планирует отблагодарить неравнодушных людей, РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T20:50

2023-10-18T20:50

2023-10-18T20:50

специальная военная операция на украине

белгород

белгородская область

украина

вячеслав гладков

валентин демидов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БЕЛГОРОД, 18 окт - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил во время вечернего эфира в социальной сети "ВКонтакте", что планирует отблагодарить неравнодушных людей, которые первыми бросились на помощь и вытащили из огня журналиста Sputnik Хайбара Акифи и его супругу Олесю Акифи. В ночь на 12 октября система ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа над Белгородом. Обломки упали на частный дом, в котором находилась семья журналиста. В огне погибли родители его супруги и 4-летняя дочь, самого журналиста Sputnik и его супругу доставили в больницу в тяжелом состоянии. В среду во время вечернего эфира Гладкова на его странице в социальной сети "ВКонтакте" одна жительница спросила его, можно ли отблагодарить Ермакова Эдуарда Васильевича, "он, рискуя своей жизнью, вытащил из огня двоих человек, до прибытия МЧС. Сейчас он находится на больничном, так как обожжены руки, я считаю, что все должны знать о его подвиге". "С вами согласен, Эдуард Васильевич - настоящий мужчина, настоящий герой. Он и ещё несколько соседей, Сергей Николаевич, Владимир Иванович, Родион Вячеславович, Эдуард Васильевич (кстати, он тренер женской команды по футболу), Юрий Александрович - те люди, которые были не безразличны. Действительно, они пришли на помощь быстрее всех, спасли людей, и поэтому, конечно, мы планируем их поблагодарить", - сказал губернатор. Он добавил, что обязательно сделают это в ближайшее время. Отметив, что их подвиг должен стать примером особенно для воспитания молодого поколения. По словам мэра Белгорода Валентина Демидова, дом семьи журналиста был полностью разрушен из-за атаки со стороны Украины, но власти планируют к ноябрю 2024 года его восстановить, как и соседний дом, поврежденный огнем.

https://ria.ru/20231012/ukraina-1902273526.html

https://ria.ru/20231012/bespilotnik-1902373904.html

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белгород, белгородская область, украина, вячеслав гладков, валентин демидов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)