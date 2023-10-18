https://ria.ru/20231018/spravedlivost-1903505255.html

КНР выразила готовность защищать с Россией международную справедливость

КНР выразила готовность защищать с Россией международную справедливость - РИА Новости, 18.10.2023

КНР выразила готовность защищать с Россией международную справедливость

Китай готов работать с Россией для защиты международной справедливости, а также способствовать миру и процветанию во всем мире, заявил в среду председатель КНР... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T07:42

2023-10-18T07:42

2023-10-18T07:56

китай

россия

в мире

си цзиньпин

владимир путин

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ПЕКИН, 18 окт - РИА Новости. Китай готов работать с Россией для защиты международной справедливости, а также способствовать миру и процветанию во всем мире, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин в ходе двусторонних переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным."Китай готов работать вместе с Россией, чтобы, четко понимая общую историческую тенденцию, следуя направлению мирового развития и всегда опираясь на коренные интересы народов двух стран, неуклонно обогащать двустороннее сотрудничество новым содержанием, быть воплощением ответственности крупных стран, чтобы способствовать развитию и возрождению двух стран, защищать международную справедливость и беспристрастность, а также содействовать общему развитию мира", - заявил китайский лидер.

https://ria.ru/20231018/vzaimodeystvie-1903505742.html

китай

россия

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китай, россия, в мире, си цзиньпин, владимир путин