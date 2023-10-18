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КНР выразила готовность защищать с Россией международную справедливость - РИА Новости, 18.10.2023
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07:42 18.10.2023 (обновлено: 07:56 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/spravedlivost-1903505255.html
КНР выразила готовность защищать с Россией международную справедливость
КНР выразила готовность защищать с Россией международную справедливость - РИА Новости, 18.10.2023
КНР выразила готовность защищать с Россией международную справедливость
Китай готов работать с Россией для защиты международной справедливости, а также способствовать миру и процветанию во всем мире, заявил в среду председатель КНР... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T07:42
2023-10-18T07:56
китай
россия
в мире
си цзиньпин
владимир путин
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ПЕКИН, 18 окт - РИА Новости. Китай готов работать с Россией для защиты международной справедливости, а также способствовать миру и процветанию во всем мире, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин в ходе двусторонних переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным."Китай готов работать вместе с Россией, чтобы, четко понимая общую историческую тенденцию, следуя направлению мирового развития и всегда опираясь на коренные интересы народов двух стран, неуклонно обогащать двустороннее сотрудничество новым содержанием, быть воплощением ответственности крупных стран, чтобы способствовать развитию и возрождению двух стран, защищать международную справедливость и беспристрастность, а также содействовать общему развитию мира", - заявил китайский лидер.
https://ria.ru/20231018/vzaimodeystvie-1903505742.html
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китай, россия, в мире, си цзиньпин, владимир путин
Китай, Россия, В мире, Си Цзиньпин, Владимир Путин
КНР выразила готовность защищать с Россией международную справедливость

Си Цзиньпин: КНР готова вместе с Россией защищать международную справедливость

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации и КНР
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Государственные флаги Российской Федерации и КНР . Архивное фото
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ПЕКИН, 18 окт - РИА Новости. Китай готов работать с Россией для защиты международной справедливости, а также способствовать миру и процветанию во всем мире, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин в ходе двусторонних переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Китай готов работать вместе с Россией, чтобы, четко понимая общую историческую тенденцию, следуя направлению мирового развития и всегда опираясь на коренные интересы народов двух стран, неуклонно обогащать двустороннее сотрудничество новым содержанием, быть воплощением ответственности крупных стран, чтобы способствовать развитию и возрождению двух стран, защищать международную справедливость и беспристрастность, а также содействовать общему развитию мира", - заявил китайский лидер.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Китай и Россия углубляют политическое взаимодоверие, заявил Си Цзиньпин
07:45
 
КитайРоссияВ миреСи ЦзиньпинВладимир Путин
 
 
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