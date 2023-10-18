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Госдума разрешила экспорт СПГ с арктических месторождений "Роснефти"

Госдума разрешила экспорт СПГ с арктических месторождений "Роснефти" - РИА Новости, 18.10.2023

Госдума разрешила экспорт СПГ с арктических месторождений "Роснефти"

Госдума приняла закон, разрешающий экспорт сжиженного природного газа (СПГ) пользователям недр арктической части Красноярского края, Ненецкого и Ямало-Ненецкого РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T14:59

2023-10-18T14:59

2023-10-18T15:02

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Госдума приняла закон, разрешающий экспорт сжиженного природного газа (СПГ) пользователям недр арктической части Красноярского края, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов. По данным Минэнерго РФ, изменение затронет порядка 36 месторождений "Роснефти".Документ разработан правительством в целях стимулирования производства и экспорта сжиженного природного газа и увеличения доли России на мировом рынке СПГ. Он позволит нарастить годовые объемы производства СПГ до 100 миллионов тонн уже в ближайшие семь лет и более активно использовать мощности арктических маршрутов для перевозки СПГ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, пояснял ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин. А замглавы Минэнерго Анастасия Бондаренко обращала внимание, что существующие ограничения препятствуют монетизации крупных запасов газа на территориях, существенно отдаленных от Единой системы газоснабжения.В связи с этим новый закон предоставляет исключительное право на экспорт СПГ пользователям участков недр на суше, полностью или частично расположенных севернее 67-го градуса северной широты. Речь идет об арктических месторождениях газа в Красноярском крае, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах. При этом доля государства в уставном капитале таких недропользователей должна быть более 50%. Это изменение касается порядка 36 месторождений, которые сейчас принадлежат "Роснефти", поясняла Бондаренко.Документ также выводит из-под действия закона "Об экспорте газа" операции по бункеровке водных судов природным газом в сжиженном состоянии. Согласно пояснительной записке, это позволит стимулировать использование СПГ в качестве бункерного топлива, которое является более экологичным альтернативным топливом для морских и речных судов.Закон должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования и способствовать реализации таких проектов "Роснефти", как "Таймыр СПГ" и "Кара СПГ".Сейчас правом на экспорт СПГ в России обладает "Газпром" (у которого монополия на экспорт трубопроводного газа), а также компании с госучастием более 50%, реализующие проекты по сжижению природного газа с морских месторождений или с месторождений в рамках СРП. Кроме того, "Новатэк" экспортирует СПГ на основе права пользователя участка недр, лицензия на который была выдана до 1 января 2013 года и предусматривала производство сжиженного природного газа.Всего, по распоряжению правительства от 2014 года, правом на экспорт СПГ обладают "Газпром", "Газпром экспорт", "Газпром газонефтепродукт холдинг", "Роснефть", а также "дочки" "Новатэка" - "Ямал СПГ", "Арктик СПГ 1", "Арктик СПГ 2" и "Арктик СПГ 3".

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

экономика, госдума рф, роснефть, цены на нефть, россия