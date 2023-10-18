Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили до 70 военных ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 18.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:26 18.10.2023 (обновлено: 15:37 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/spetsoperatsiya-1903627005.html
ВС России уничтожили до 70 военных ВСУ на Херсонском направлении
ВС России уничтожили до 70 военных ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 18.10.2023
ВС России уничтожили до 70 военных ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 70 украинских военных, в том числе четыре диверсионно-разведывательные группы... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T15:26
2023-10-18T15:37
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
в мире
сша
херсонская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902668730_0:0:3200:1800_1920x0_80_0_0_c7ccaf8aacad36dbdba7184e4b59243a.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 70 украинских военных, в том числе четыре диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), а также артиллерийскую систему М777 производства США и две гаубицы Д-30, сообщило в среду Минобороны РФ."На херсонском направлении пресечена деятельность четырех диверсионно-разведывательных групп в районах населенных пунктов Подстепное и Пойма Херсонской области. В результате огневого поражения уничтожено до 70 украинских военнослужащих и 2 автомобиля", - говорится в сообщении российского военного ведомства.В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США и две гаубицы Д-30, отметили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20231018/kupyanskoe-1903626324.html
россия
сша
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902668730_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f8de71be102a7e8d1b7055435472969f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность, в мире, сша, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, В мире, США, Херсонская область
ВС России уничтожили до 70 военных ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны: ВС России уничтожили до 70 военных ВСУ на Херсонском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСтрельба из гаубицы Д-30 агитационными снарядами по позициям ВСУ в районе Белогоровки на Северском направлении СВО
Стрельба из гаубицы Д-30 агитационными снарядами по позициям ВСУ в районе Белогоровки на Северском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Стрельба из гаубицы Д-30 агитационными снарядами по позициям ВСУ в районе Белогоровки на Северском направлении СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 70 украинских военных, в том числе четыре диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), а также артиллерийскую систему М777 производства США и две гаубицы Д-30, сообщило в среду Минобороны РФ.
"На херсонском направлении пресечена деятельность четырех диверсионно-разведывательных групп в районах населенных пунктов Подстепное и Пойма Херсонской области. В результате огневого поражения уничтожено до 70 украинских военнослужащих и 2 автомобиля", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США и две гаубицы Д-30, отметили в Минобороны РФ.
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
На Купянском направлении отразили 13 атак
Вчера, 15:22
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВ миреСШАХерсонская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала