https://ria.ru/20231018/spetsoperatsiya-1903627005.html

ВС России уничтожили до 70 военных ВСУ на Херсонском направлении

ВС России уничтожили до 70 военных ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 18.10.2023

ВС России уничтожили до 70 военных ВСУ на Херсонском направлении

Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 70 украинских военных, в том числе четыре диверсионно-разведывательные группы... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T15:26

2023-10-18T15:26

2023-10-18T15:37

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

в мире

сша

херсонская область

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 70 украинских военных, в том числе четыре диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), а также артиллерийскую систему М777 производства США и две гаубицы Д-30, сообщило в среду Минобороны РФ."На херсонском направлении пресечена деятельность четырех диверсионно-разведывательных групп в районах населенных пунктов Подстепное и Пойма Херсонской области. В результате огневого поражения уничтожено до 70 украинских военнослужащих и 2 автомобиля", - говорится в сообщении российского военного ведомства.В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США и две гаубицы Д-30, отметили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20231018/kupyanskoe-1903626324.html

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сша

херсонская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, в мире, сша, херсонская область