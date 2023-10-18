https://ria.ru/20231018/spetsoperatsiya-1903627005.html
ВС России уничтожили до 70 военных ВСУ на Херсонском направлении
ВС России уничтожили до 70 военных ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 18.10.2023
ВС России уничтожили до 70 военных ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 70 украинских военных, в том числе четыре диверсионно-разведывательные группы... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T15:26
2023-10-18T15:26
2023-10-18T15:37
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 70 украинских военных, в том числе четыре диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), а также артиллерийскую систему М777 производства США и две гаубицы Д-30, сообщило в среду Минобороны РФ."На херсонском направлении пресечена деятельность четырех диверсионно-разведывательных групп в районах населенных пунктов Подстепное и Пойма Херсонской области. В результате огневого поражения уничтожено до 70 украинских военнослужащих и 2 автомобиля", - говорится в сообщении российского военного ведомства.В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США и две гаубицы Д-30, отметили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20231018/kupyanskoe-1903626324.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, в мире, сша, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, В мире, США, Херсонская область
ВС России уничтожили до 70 военных ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: ВС России уничтожили до 70 военных ВСУ на Херсонском направлении