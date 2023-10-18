https://ria.ru/20231018/spetsoperatsiya-1903571225.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.10.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.10.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T16:48

2023-10-18T16:48

2023-10-18T16:48

инфографика

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

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запорожская область

вооруженные силы украины

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 18 октября 2023 годаЗа минувшие сутки российские подразделения отразили 16 атак ВСУ на Купянском, Краснолиманском, Южнодонецком и Запорожском направлениях. Пресечена деятельность четырех диверсионно-разведывательных групп.Ликвидированы 147 районов скопления живой силы и техники, безэкипажный катер, поражены два командно-наблюдательных пункта и склад авиационных средств поражения. Средства ПВО сбили 51 беспилотник, четыре снаряда РСЗО HIMARS, управляемую авиационную бомбу JDAM.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 491 самолет, 251 вертолет, 8004 беспилотника, 441 зенитный ракетный комплекс, 1163 реактивные системы залпового огня, 12 746 танков и других бронемашин, 6810 орудий полевой артиллерии и 14 419 единиц автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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