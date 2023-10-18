https://ria.ru/20231018/sotrudnichestvo-1903497906.html

Путин отметил стремление России и Китая к взаимовыгодному сотрудничеству

Путин отметил стремление России и Китая к взаимовыгодному сотрудничеству - РИА Новости, 18.10.2023

Путин отметил стремление России и Китая к взаимовыгодному сотрудничеству

Россия и Китай разделяют стремление к равноправному, взаимовыгодному сотрудничеству для достижения долгосрочного экономического прогресса, социального... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T05:44

2023-10-18T05:44

2023-10-18T06:04

россия

китай

форум "один пояс - один путь"

владимир путин

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ПЕКИН, 18 окт - РИА Новости. Россия и Китай разделяют стремление к равноправному, взаимовыгодному сотрудничеству для достижения долгосрочного экономического прогресса, социального благополучия при уважении права каждого государства на собственную модель развития, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме "Один пояс - один путь" в Китае."Мы неоднократно отмечали, что Россия и Китай, как и большинство государств мира, разделяют стремление к равноправному, взаимовыгодному сотрудничеству в целях достижения всеобщего устойчивого и долгосрочного экономического прогресса и социального благополучия при уважении цивилизационного многообразия и права каждого государства на собственную модель развития", - сказал Путин.Форум проходит в Пекине 17-18 октября, в нем принимают участие свыше 4 тысяч человек из более чем 140 стран и 30 международных организаций. В рамках форума в среду также запланированы переговоры Путина и председателя КНР Си Цзиньпина."Один пояс, один путь" - международная инициатива, предложенная Си Цзиньпином 10 лет назад. Ее целью стало совершенствование действующих и создание новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.В настоящее время в общей сложности более 150 стран и более 30 международных организаций подписали документы о сотрудничестве в рамках инициативы. Кроме того, она привлекла почти 1 триллион долларов инвестиций и сформировала более 3 тысяч объектов сотрудничества.

https://ria.ru/20231018/modernizatsiya-1903498000.html

россия

китай

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россия, китай, форум "один пояс - один путь", владимир путин