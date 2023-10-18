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Первый деревенский скейтпарк появился в Удмуртии по инициативе жителей - РИА Новости, 18.10.2023
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Удмуртская Республика
 
21:48 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/skeytpark-1903709569.html
Первый деревенский скейтпарк появился в Удмуртии по инициативе жителей
Первый деревенский скейтпарк появился в Удмуртии по инициативе жителей - РИА Новости, 18.10.2023
Первый деревенский скейтпарк появился в Удмуртии по инициативе жителей
Первый в Удмуртии деревенский скейтпарк появился в деревне Лонки Ворцы, сообщил глава республики Александр Бречалов. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T21:48
2023-10-18T21:48
удмуртская республика
удмуртская республика (удмуртия)
александр бречалов
благоустройство
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УФА, 18 окт - РИА Новости. Первый в Удмуртии деревенский скейтпарк появился в деревне Лонки Ворцы, сообщил глава республики Александр Бречалов. "Первый в нашей республике деревенский скейтпарк готов. Его жители деревни Лонки Ворцы выиграли. Продумали, какая именно их ребятам нужна площадка, решили, что небольшая и безопасная. Подготовили проект, и он прошел отбор в программе "Комплексное развитие сельских территорий", - написал Бречалов в своём Telegram-канале. Глава Удмуртии рассказал, что в регионе по программе комплексного развития сельских территорий ведётся несколько больших проектов в разных районах. "Например, строим бассейн в Шаркане, дома культуры в Шарканском, Кезском, Увинском районах, большой образовательно-досуговый центр в Малопургинском районе. А в Уве сделали классную спортплощадку. Здесь можно играть в волейбол, баскетбол, есть воркаут", - добавил Бречалов. По его словам, в 2024 году по программе "Комплексное развитие сельских территорий" Удмуртия получит 132 миллиона рублей на благоустройство. Команды муниципалитетов уже прислали больше 800 проектных заявок.
https://ria.ru/20230926/shkoly-1898753521.html
удмуртская республика (удмуртия)
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удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов, благоустройство
Удмуртская Республика, Удмуртская Республика (Удмуртия), Александр Бречалов, Благоустройство

Первый деревенский скейтпарк появился в Удмуртии по инициативе жителей

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСкейтборд
Скейтборд - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Скейтборд
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УФА, 18 окт - РИА Новости. Первый в Удмуртии деревенский скейтпарк появился в деревне Лонки Ворцы, сообщил глава республики Александр Бречалов.
"Первый в нашей республике деревенский скейтпарк готов. Его жители деревни Лонки Ворцы выиграли. Продумали, какая именно их ребятам нужна площадка, решили, что небольшая и безопасная. Подготовили проект, и он прошел отбор в программе "Комплексное развитие сельских территорий", - написал Бречалов в своём Telegram-канале.
Глава Удмуртии рассказал, что в регионе по программе комплексного развития сельских территорий ведётся несколько больших проектов в разных районах. "Например, строим бассейн в Шаркане, дома культуры в Шарканском, Кезском, Увинском районах, большой образовательно-досуговый центр в Малопургинском районе. А в Уве сделали классную спортплощадку. Здесь можно играть в волейбол, баскетбол, есть воркаут", - добавил Бречалов.
По его словам, в 2024 году по программе "Комплексное развитие сельских территорий" Удмуртия получит 132 миллиона рублей на благоустройство. Команды муниципалитетов уже прислали больше 800 проектных заявок.
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