https://ria.ru/20231018/skeytpark-1903709569.html

Первый деревенский скейтпарк появился в Удмуртии по инициативе жителей

Первый деревенский скейтпарк появился в Удмуртии по инициативе жителей - РИА Новости, 18.10.2023

Первый деревенский скейтпарк появился в Удмуртии по инициативе жителей

Первый в Удмуртии деревенский скейтпарк появился в деревне Лонки Ворцы, сообщил глава республики Александр Бречалов. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T21:48

2023-10-18T21:48

2023-10-18T21:48

удмуртская республика

удмуртская республика (удмуртия)

александр бречалов

благоустройство

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УФА, 18 окт - РИА Новости. Первый в Удмуртии деревенский скейтпарк появился в деревне Лонки Ворцы, сообщил глава республики Александр Бречалов. "Первый в нашей республике деревенский скейтпарк готов. Его жители деревни Лонки Ворцы выиграли. Продумали, какая именно их ребятам нужна площадка, решили, что небольшая и безопасная. Подготовили проект, и он прошел отбор в программе "Комплексное развитие сельских территорий", - написал Бречалов в своём Telegram-канале. Глава Удмуртии рассказал, что в регионе по программе комплексного развития сельских территорий ведётся несколько больших проектов в разных районах. "Например, строим бассейн в Шаркане, дома культуры в Шарканском, Кезском, Увинском районах, большой образовательно-досуговый центр в Малопургинском районе. А в Уве сделали классную спортплощадку. Здесь можно играть в волейбол, баскетбол, есть воркаут", - добавил Бречалов. По его словам, в 2024 году по программе "Комплексное развитие сельских территорий" Удмуртия получит 132 миллиона рублей на благоустройство. Команды муниципалитетов уже прислали больше 800 проектных заявок.

https://ria.ru/20230926/shkoly-1898753521.html

удмуртская республика (удмуртия)

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удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов, благоустройство