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Впервые после отъезда Байдена над Тель-Авивом зазвучали сирены - РИА Новости, 18.10.2023
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19:49 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/sireny-1903693316.html
Впервые после отъезда Байдена над Тель-Авивом зазвучали сирены
Впервые после отъезда Байдена над Тель-Авивом зазвучали сирены - РИА Новости, 18.10.2023
Впервые после отъезда Байдена над Тель-Авивом зазвучали сирены
Впервые за день над центром Тель-Авива включились сигналы воздушной тревоги, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T19:49
2023-10-18T19:49
в мире
тель-авив
израиль
джо байден
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 окт - РИА Новости. Впервые за день над центром Тель-Авива включились сигналы воздушной тревоги, передаёт корреспондент РИА Новости. Сирены включились в районе 7:28 вечера по Тель-Авиву впервые за день и впервые с момента отъезда американского президента Джо Байдена - во время его короткого визита в Израиль воздушная тревога не включалась ни разу.
https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html
тель-авив
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в мире, тель-авив, израиль, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Тель-Авив, Израиль, Джо Байден, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Впервые после отъезда Байдена над Тель-Авивом зазвучали сирены

Впервые за день над центром Тель-Авива включились сигналы воздушной тревоги

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЦентральная часть Тель-Авива
Центральная часть Тель-Авива - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Центральная часть Тель-Авива. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 окт - РИА Новости. Впервые за день над центром Тель-Авива включились сигналы воздушной тревоги, передаёт корреспондент РИА Новости.
Сирены включились в районе 7:28 вечера по Тель-Авиву впервые за день и впервые с момента отъезда американского президента Джо Байдена - во время его короткого визита в Израиль воздушная тревога не включалась ни разу.
Мужчина около зданий, разрушенных в результате израильских ракетных ударов по Газе - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
Европа — Палестина — Израиль: по худшему из сценариев
14 октября, 08:00
 
В миреТель-АвивИзраильДжо БайденОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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