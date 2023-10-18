https://ria.ru/20231018/sireny-1903693316.html
Впервые после отъезда Байдена над Тель-Авивом зазвучали сирены
Впервые после отъезда Байдена над Тель-Авивом зазвучали сирены - РИА Новости, 18.10.2023
Впервые после отъезда Байдена над Тель-Авивом зазвучали сирены
Впервые за день над центром Тель-Авива включились сигналы воздушной тревоги, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T19:49
2023-10-18T19:49
2023-10-18T19:49
в мире
тель-авив
израиль
джо байден
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 окт - РИА Новости. Впервые за день над центром Тель-Авива включились сигналы воздушной тревоги, передаёт корреспондент РИА Новости. Сирены включились в районе 7:28 вечера по Тель-Авиву впервые за день и впервые с момента отъезда американского президента Джо Байдена - во время его короткого визита в Израиль воздушная тревога не включалась ни разу.
https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тель-авив, израиль, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Тель-Авив, Израиль, Джо Байден, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Впервые после отъезда Байдена над Тель-Авивом зазвучали сирены
Впервые за день над центром Тель-Авива включились сигналы воздушной тревоги