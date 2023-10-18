https://ria.ru/20231018/sireny-1903693316.html

Впервые после отъезда Байдена над Тель-Авивом зазвучали сирены

Впервые после отъезда Байдена над Тель-Авивом зазвучали сирены - РИА Новости, 18.10.2023

Впервые после отъезда Байдена над Тель-Авивом зазвучали сирены

Впервые за день над центром Тель-Авива включились сигналы воздушной тревоги, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T19:49

2023-10-18T19:49

2023-10-18T19:49

в мире

тель-авив

израиль

джо байден

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 окт - РИА Новости. Впервые за день над центром Тель-Авива включились сигналы воздушной тревоги, передаёт корреспондент РИА Новости. Сирены включились в районе 7:28 вечера по Тель-Авиву впервые за день и впервые с момента отъезда американского президента Джо Байдена - во время его короткого визита в Израиль воздушная тревога не включалась ни разу.

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

тель-авив

израиль

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, тель-авив, израиль, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году