https://ria.ru/20231018/shmygal-1903581585.html
В Раде заявили, что кулуарно обсуждают отстранение Шмыгаля
В Раде заявили, что кулуарно обсуждают отстранение Шмыгаля - РИА Новости, 18.10.2023
В Раде заявили, что кулуарно обсуждают отстранение Шмыгаля
Отстранение действующего премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля кулуарно обсуждается в украинском парламенте, заявил в среду депутат Верховной рады Евгений... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T12:59
2023-10-18T12:59
2023-10-18T13:17
украина
в мире
денис шмыгаль
верховная рада украины
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Отстранение действующего премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля кулуарно обсуждается в украинском парламенте, заявил в среду депутат Верховной рады Евгений Шевченко в своем Telegram-канале."В кулуарах Верховной Рады заговорили о смене премьер-министра Дениса Шмыгаля", - написал Шевченко. Как отметил депутат, возможная отставка Шмыгаля связана с визитом в Киев спецпредставителя США по восстановлению Украины Пенни Прицкер и желанием Вашингтона видеть "понятного для них премьера". По его данным, на пост премьера обсуждаются кандидатуры нынешнего посла Украины в США Оксаны Маркаровой и действующего министра инфраструктуры Александра Кубракова.
https://ria.ru/20231016/ukraina-1902996989.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, денис шмыгаль, верховная рада украины
Украина, В мире, Денис Шмыгаль, Верховная Рада Украины
В Раде заявили, что кулуарно обсуждают отстранение Шмыгаля
Депутат Шевченко сообщил о кулуарных обсуждениях возможности отстранить Шмыгаля