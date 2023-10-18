https://ria.ru/20231018/shmygal-1903581585.html

В Раде заявили, что кулуарно обсуждают отстранение Шмыгаля

В Раде заявили, что кулуарно обсуждают отстранение Шмыгаля - РИА Новости, 18.10.2023

В Раде заявили, что кулуарно обсуждают отстранение Шмыгаля

Отстранение действующего премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля кулуарно обсуждается в украинском парламенте, заявил в среду депутат Верховной рады Евгений... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T12:59

2023-10-18T12:59

2023-10-18T13:17

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Отстранение действующего премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля кулуарно обсуждается в украинском парламенте, заявил в среду депутат Верховной рады Евгений Шевченко в своем Telegram-канале."В кулуарах Верховной Рады заговорили о смене премьер-министра Дениса Шмыгаля", - написал Шевченко. Как отметил депутат, возможная отставка Шмыгаля связана с визитом в Киев спецпредставителя США по восстановлению Украины Пенни Прицкер и желанием Вашингтона видеть "понятного для них премьера". По его данным, на пост премьера обсуждаются кандидатуры нынешнего посла Украины в США Оксаны Маркаровой и действующего министра инфраструктуры Александра Кубракова.

https://ria.ru/20231016/ukraina-1902996989.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, денис шмыгаль, верховная рада украины