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В Раде заявили, что кулуарно обсуждают отстранение Шмыгаля - РИА Новости, 18.10.2023
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12:59 18.10.2023 (обновлено: 13:17 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/shmygal-1903581585.html
В Раде заявили, что кулуарно обсуждают отстранение Шмыгаля
В Раде заявили, что кулуарно обсуждают отстранение Шмыгаля - РИА Новости, 18.10.2023
В Раде заявили, что кулуарно обсуждают отстранение Шмыгаля
Отстранение действующего премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля кулуарно обсуждается в украинском парламенте, заявил в среду депутат Верховной рады Евгений... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T12:59
2023-10-18T13:17
украина
в мире
денис шмыгаль
верховная рада украины
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Отстранение действующего премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля кулуарно обсуждается в украинском парламенте, заявил в среду депутат Верховной рады Евгений Шевченко в своем Telegram-канале."В кулуарах Верховной Рады заговорили о смене премьер-министра Дениса Шмыгаля", - написал Шевченко. Как отметил депутат, возможная отставка Шмыгаля связана с визитом в Киев спецпредставителя США по восстановлению Украины Пенни Прицкер и желанием Вашингтона видеть "понятного для них премьера". По его данным, на пост премьера обсуждаются кандидатуры нынешнего посла Украины в США Оксаны Маркаровой и действующего министра инфраструктуры Александра Кубракова.
https://ria.ru/20231016/ukraina-1902996989.html
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украина, в мире, денис шмыгаль, верховная рада украины
Украина, В мире, Денис Шмыгаль, Верховная Рада Украины
В Раде заявили, что кулуарно обсуждают отстранение Шмыгаля

Депутат Шевченко сообщил о кулуарных обсуждениях возможности отстранить Шмыгаля

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Отстранение действующего премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля кулуарно обсуждается в украинском парламенте, заявил в среду депутат Верховной рады Евгений Шевченко в своем Telegram-канале.
"В кулуарах Верховной Рады заговорили о смене премьер-министра Дениса Шмыгаля", - написал Шевченко. Как отметил депутат, возможная отставка Шмыгаля связана с визитом в Киев спецпредставителя США по восстановлению Украины Пенни Прицкер и желанием Вашингтона видеть "понятного для них премьера". По его данным, на пост премьера обсуждаются кандидатуры нынешнего посла Украины в США Оксаны Маркаровой и действующего министра инфраструктуры Александра Кубракова.
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УкраинаВ миреДенис ШмыгальВерховная Рада Украины
 
 
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