В Молдавии заявили, что политика Санду ведет к глубокому кризису
Молдавский оппозиционер: антироссийская политика Санду ведет к кризису в стране
© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Молдавии Майя Санду
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
КИШИНЕВ, 18 окт - РИА Новости. Антироссийская политика правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) и президента Молдавии Майи Санду ведет к глубокому кризису в экономике страны, в частности, в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности, а также к обнищанию населения, написала и.о. председателя оппозиционной партии "Возрождение" Наталья Параска в Telegram-канале.
"На протяжении последних лет президент Майя Санду демонизирует Россию и пытается убедить молдавское общество в том, что Россия – наш враг. Что принесла нашей стране антироссийская политика? Многократный рост цен на энергоресурсы и обнищание населения, падение экспорта, глубокий кризис в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности. Рисуя мифические угрозы, ПДС и Майя Санду пытаются оправдать беспрецедентные траты на закупку летального вооружения. Как будто ПВО и ракеты помогут сотням тысяч семей пережить эту зиму и справиться с непомерными тарифами на газ и отопление", - написала Параска.
Политик убеждена, что на внешней арене Молдавия должна искать друзей и партнеров, а не врагов, и открытость к миру на 360 градусов – это залог мира и стабильного экономического развития в Молдавии.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
В Молдавии оппозиция больше года проводит акции протеста из-за высоких тарифов на газ и электричество. Самые массовые митинги проходили при поддержке партии "Шор". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе. Также они критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.