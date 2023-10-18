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Пассажирка умерла в самолете, летевшем в Барнаул - РИА Новости, 18.10.2023
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09:46 18.10.2023 (обновлено: 11:25 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/samolet-1903523044.html
Пассажирка умерла в самолете, летевшем в Барнаул
Пассажирка умерла в самолете, летевшем в Барнаул - РИА Новости, 18.10.2023
Пассажирка умерла в самолете, летевшем в Барнаул
Самолет, следовавший рейсом из Москвы в Барнаул, вынужденно сел в Екатеринбурге из-за ухудшения состояния пассажирки, женщина скончалась, сообщает Центральное... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T09:46
2023-10-18T11:25
происшествия
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барнаул
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 окт – РИА Новости. Самолет, следовавший рейсом из Москвы в Барнаул, вынужденно сел в Екатеринбурге из-за ухудшения состояния пассажирки, женщина скончалась, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. По данным ведомства, ночью 18 октября пассажирке рейса "Шереметьево-Барнаул" стало плохо, из-за чего борт вынужденно приземлился в екатеринбургском аэропорту "Кольцово". "Женщина во время полета стала задыхаться, и командир воздушного судна принял решение совершить посадку самолета для оказания срочной медицинской помощи. В ходе совершения посадки бортпроводниками проводились необходимые реанимационные мероприятия, однако они положительного результата не принесли. После посадки самолета прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть женщины", - говорится в сообщении. По факту произошедшего ведомство организовало доследственную проверку. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе "Кольцово", ЧП произошло на рейсе авиакомпании "Аэрофлот", умершей было 49 лет.
https://ria.ru/20231015/samolet-1902878438.html
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происшествия, москва, барнаул, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф), аэрофлот
Происшествия, Москва, Барнаул, Екатеринбург, Следственный комитет России (СК РФ), Аэрофлот
Пассажирка умерла в самолете, летевшем в Барнаул

Пассажирка умерла в самолете, летевшем из Москвы в Барнаул

© Фото : Центральное МСУ на транспорте СК России/ВКонтакте Представитель Следственного комитета России устанавливает обстоятельства скоропостижной смерти пассажирки самолета в Екатеринбурге. 18 октября 2023
Представитель Следственного комитета России устанавливает обстоятельства скоропостижной смерти пассажирки самолета в Екатеринбурге. 18 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© Фото : Центральное МСУ на транспорте СК России/ВКонтакте
Представитель Следственного комитета России устанавливает обстоятельства скоропостижной смерти пассажирки самолета в Екатеринбурге. 18 октября 2023
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 окт – РИА Новости. Самолет, следовавший рейсом из Москвы в Барнаул, вынужденно сел в Екатеринбурге из-за ухудшения состояния пассажирки, женщина скончалась, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
По данным ведомства, ночью 18 октября пассажирке рейса "Шереметьево-Барнаул" стало плохо, из-за чего борт вынужденно приземлился в екатеринбургском аэропорту "Кольцово".
"Женщина во время полета стала задыхаться, и командир воздушного судна принял решение совершить посадку самолета для оказания срочной медицинской помощи. В ходе совершения посадки бортпроводниками проводились необходимые реанимационные мероприятия, однако они положительного результата не принесли. После посадки самолета прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть женщины", - говорится в сообщении.
По факту произошедшего ведомство организовало доследственную проверку.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе "Кольцово", ЧП произошло на рейсе авиакомпании "Аэрофлот", умершей было 49 лет.
Аэропорт Владивостока - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
Пассажиров аварийно севшего во Владивостоке самолета отправили в Читу
15 октября, 11:33
 
ПроисшествияМоскваБарнаулЕкатеринбургСледственный комитет России (СК РФ)Аэрофлот
 
 
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