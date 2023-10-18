https://ria.ru/20231018/samolet-1903523044.html

Пассажирка умерла в самолете, летевшем в Барнаул

Пассажирка умерла в самолете, летевшем в Барнаул - РИА Новости, 18.10.2023

Пассажирка умерла в самолете, летевшем в Барнаул

Самолет, следовавший рейсом из Москвы в Барнаул, вынужденно сел в Екатеринбурге из-за ухудшения состояния пассажирки, женщина скончалась, сообщает Центральное... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T09:46

2023-10-18T09:46

2023-10-18T11:25

происшествия

москва

барнаул

екатеринбург

следственный комитет россии (ск рф)

аэрофлот

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 окт – РИА Новости. Самолет, следовавший рейсом из Москвы в Барнаул, вынужденно сел в Екатеринбурге из-за ухудшения состояния пассажирки, женщина скончалась, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. По данным ведомства, ночью 18 октября пассажирке рейса "Шереметьево-Барнаул" стало плохо, из-за чего борт вынужденно приземлился в екатеринбургском аэропорту "Кольцово". "Женщина во время полета стала задыхаться, и командир воздушного судна принял решение совершить посадку самолета для оказания срочной медицинской помощи. В ходе совершения посадки бортпроводниками проводились необходимые реанимационные мероприятия, однако они положительного результата не принесли. После посадки самолета прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть женщины", - говорится в сообщении. По факту произошедшего ведомство организовало доследственную проверку. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе "Кольцово", ЧП произошло на рейсе авиакомпании "Аэрофлот", умершей было 49 лет.

https://ria.ru/20231015/samolet-1902878438.html

москва

барнаул

екатеринбург

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, барнаул, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф), аэрофлот