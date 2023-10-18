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Пассажирка умерла в самолете, летевшем в Барнаул
Пассажирка умерла в самолете, летевшем в Барнаул - РИА Новости, 18.10.2023
Пассажирка умерла в самолете, летевшем в Барнаул
Самолет, следовавший рейсом из Москвы в Барнаул, вынужденно сел в Екатеринбурге из-за ухудшения состояния пассажирки, женщина скончалась, сообщает Центральное... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T09:46
2023-10-18T09:46
2023-10-18T11:25
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 окт – РИА Новости. Самолет, следовавший рейсом из Москвы в Барнаул, вынужденно сел в Екатеринбурге из-за ухудшения состояния пассажирки, женщина скончалась, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. По данным ведомства, ночью 18 октября пассажирке рейса "Шереметьево-Барнаул" стало плохо, из-за чего борт вынужденно приземлился в екатеринбургском аэропорту "Кольцово". "Женщина во время полета стала задыхаться, и командир воздушного судна принял решение совершить посадку самолета для оказания срочной медицинской помощи. В ходе совершения посадки бортпроводниками проводились необходимые реанимационные мероприятия, однако они положительного результата не принесли. После посадки самолета прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть женщины", - говорится в сообщении. По факту произошедшего ведомство организовало доследственную проверку. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе "Кольцово", ЧП произошло на рейсе авиакомпании "Аэрофлот", умершей было 49 лет.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, москва, барнаул, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф), аэрофлот
Происшествия, Москва, Барнаул, Екатеринбург, Следственный комитет России (СК РФ), Аэрофлот
Пассажирка умерла в самолете, летевшем в Барнаул
Пассажирка умерла в самолете, летевшем из Москвы в Барнаул
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 окт – РИА Новости. Самолет, следовавший рейсом из Москвы в Барнаул, вынужденно сел в Екатеринбурге из-за ухудшения состояния пассажирки, женщина скончалась, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
По данным ведомства, ночью 18 октября пассажирке рейса "Шереметьево-Барнаул" стало плохо, из-за чего борт вынужденно приземлился в екатеринбургском аэропорту "Кольцово".
"Женщина во время полета стала задыхаться, и командир воздушного судна принял решение совершить посадку самолета для оказания срочной медицинской помощи. В ходе совершения посадки бортпроводниками проводились необходимые реанимационные мероприятия, однако они положительного результата не принесли. После посадки самолета прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть женщины", - говорится в сообщении.
По факту произошедшего ведомство организовало доследственную проверку.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе "Кольцово", ЧП произошло на рейсе авиакомпании "Аэрофлот
", умершей было 49 лет.
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