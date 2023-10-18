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Три города Новгородской области вошли в проект по повышению рождаемости - РИА Новости, 18.10.2023
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15:34 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/rozhdaemost-1903629515.html
Три города Новгородской области вошли в проект по повышению рождаемости
Три города Новгородской области вошли в проект по повышению рождаемости - РИА Новости, 18.10.2023
Три города Новгородской области вошли в проект по повышению рождаемости
Три города Новгородской области с населением от 14 до 50 тысяч человек вошли в пилотный проект по повышению рождаемости – Валдай, Старая Русса и Боровичи, до 1... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T15:34
2023-10-18T15:34
новгородская область
общество
валдай
старая русса
татьяна голикова
андрей никитин (политик)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 окт - РИА Новости. Три города Новгородской области с населением от 14 до 50 тысяч человек вошли в пилотный проект по повышению рождаемости – Валдай, Старая Русса и Боровичи, до 1 ноября регион должен представить правительству РФ программу по улучшению демографии, рассказал губернатор Андрей Никитин журналистам. Во время прямой линии с президентом в сентябре вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Новгородская область вместе с Пензенской и Тамбовской вошла в пилотный проект по поддержке рождаемости. Инициатива реализуется в рамках нацпроекта "Демография". По словам Никитина, программа повышения рождаемости в регионе сейчас разрабатывается. "Выбрано три города у нас – Старая Русса, Валдай и Боровичи… А дальше мы должны предложить какие-то меры в порядке эксперимента, которые позволят дать людям возможность построить там свое будущее и родить детей. Мы достаточно свободны в выборе инструментов, должны их предложить до 1 ноября. И они будут немножко разные для каждого города, потому что проблематика везде разная. Мы уже провели соцопросы, с экспертами пообщались. И выяснили, что проблема в отсутствии нового жилья. Даже если ты нормально зарабатываешь, ты не можешь взять в ипотеку хорошую квартиру. Вопрос жилья, детских поликлиник, вопрос каких-то услуг для беременных женщин, для матерей с маленькими детьми. По каждому городу будем разрабатывать программу. Что-то будем из своих денег финансировать, что-то из федеральных", - рассказал Никитин. По словам губернатора, очень важно, что в выбранных для пилотного проекта городах есть работа, люди хотят там жить. Сейчас там рождается 200 детей в год, а нужно 250-300, чтобы улучшить демографическую ситуацию. Цифры, как отметил Никитин, не космические. Главный вопрос в том, что женщина рожает первого ребенка поздно - почти в 30 лет. Пилотный проект будет проходить в трех регионах до 31 декабря 2024 года. По итогам реализации федеральные власти будут принимать решения, способствующие повышению рождаемости.
https://ria.ru/20230921/demografiya-1897903644.html
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новгородская область
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новгородская область, общество, валдай, старая русса, татьяна голикова, андрей никитин (политик)
Новгородская область, Общество, Валдай, Старая Русса, Татьяна Голикова, Андрей Никитин (политик)

Три города Новгородской области вошли в проект по повышению рождаемости

© iStock.com / Sviatlana LazarenkaНоворожденный ребенок
Новорожденный ребенок - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© iStock.com / Sviatlana Lazarenka
Новорожденный ребенок. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 окт - РИА Новости. Три города Новгородской области с населением от 14 до 50 тысяч человек вошли в пилотный проект по повышению рождаемости – Валдай, Старая Русса и Боровичи, до 1 ноября регион должен представить правительству РФ программу по улучшению демографии, рассказал губернатор Андрей Никитин журналистам.
Во время прямой линии с президентом в сентябре вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Новгородская область вместе с Пензенской и Тамбовской вошла в пилотный проект по поддержке рождаемости. Инициатива реализуется в рамках нацпроекта "Демография". По словам Никитина, программа повышения рождаемости в регионе сейчас разрабатывается.
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"Выбрано три города у нас – Старая Русса, Валдай и Боровичи… А дальше мы должны предложить какие-то меры в порядке эксперимента, которые позволят дать людям возможность построить там свое будущее и родить детей. Мы достаточно свободны в выборе инструментов, должны их предложить до 1 ноября. И они будут немножко разные для каждого города, потому что проблематика везде разная. Мы уже провели соцопросы, с экспертами пообщались. И выяснили, что проблема в отсутствии нового жилья. Даже если ты нормально зарабатываешь, ты не можешь взять в ипотеку хорошую квартиру. Вопрос жилья, детских поликлиник, вопрос каких-то услуг для беременных женщин, для матерей с маленькими детьми. По каждому городу будем разрабатывать программу. Что-то будем из своих денег финансировать, что-то из федеральных", - рассказал Никитин.
По словам губернатора, очень важно, что в выбранных для пилотного проекта городах есть работа, люди хотят там жить. Сейчас там рождается 200 детей в год, а нужно 250-300, чтобы улучшить демографическую ситуацию. Цифры, как отметил Никитин, не космические. Главный вопрос в том, что женщина рожает первого ребенка поздно - почти в 30 лет.
Пилотный проект будет проходить в трех регионах до 31 декабря 2024 года. По итогам реализации федеральные власти будут принимать решения, способствующие повышению рождаемости.
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Новгородская областьОбществоВалдайСтарая РуссаТатьяна ГоликоваАндрей Никитин (политик)
 
 
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